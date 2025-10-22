Apple, 18 inç katlanabilir iPad geliştiriyor

18 inç katlanabilir iPad, 2029'da çıkabilir
Apple'ın büyük katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığına dair birçok söylenti var ancak cihazın iPad mi yoksa Mac mi olarak konumlandırılacağı konusunda bilgiler farklı. Ürünün Samsung tarafından üretilen 18 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Apple, ekran kırışıklığını en aza indirmeye odaklanıyor.
Katlanabilir iPad’in 13 inç iPad Pro’dan üç kat daha pahalı olacağı söyleniyor. Apple, 13 inç iPad Pro’yu 1300 dolara satıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bileşenlerin fiyatları düşmezse, katlanabilir iPad'in fiyatı 3900 dolara kadar çıkabilir.
iPad kapalıyken alüminyum kasası ve dış ekranı olmayan Mac gibi görünüyor. Açıkken ise 13 inç MacBook Air ile aynı boyutta ancak fiziksel bir klavyesi yok. Büyük ekran boyutu ve alüminyum kasası nedeniyle prototipler yaklaşık 1.6 kg ağırlığında. Katlanabilir iPad, mevcut iPad Pro’dan önemli ölçüde daha ağır olabilir.
Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPhone, önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir. Birçok söylenti, Apple'ın iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtmayı planladığını öne sürse de, son bilgiler ertelenebileceğini gösteriyor.