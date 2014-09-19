Analiz : İlk haftasonu satışları Apple için hayal kırıklığı olabilir





Ön siparişe başladığı geçen haftadan itibaren satış rekorları kırması beklenen ve operatörlerin tarihi yoğunluklarından birini yaşadığı iPhone 6 serisi, ilk gün rakamları açıklandığında beklentileri biraz tersine döndürmüş durumda.





İlk gün itibariyle 4 milyon satış rakamının ön siparişlerden kaynaklanması ve sevkiyat sürelerinin bir aya kadar uzaması analiz uzmanlarını da endişelendiriyor. Bunlardan birisi olan Toni Sacconaghi, iPhone 6 serisinin geçen yıl ki iPhone 5S ve 5C modellerinin 9 milyonluk ilk haftasonu rakamına yetişemeyeceğini dile getirdi.





Stok konusunda sıkıntı yaşadığı tahmin edilen Apple'ın Çin'de halen iPhone 6 serisini satışa sunamaması da satışlara olumsuz yansıyacak. Ayrıca geçen yıl ki gibi daha düşük fiyatlı iPhone 5C tarzında bir model olmaması da bunlara eklenebilir.





Sacconaghi ilk haftasonu rakamlarının aslında ürünlere olan talebi değil stoklardaki ürünlerin miktarını gösterdiğini belirtiyor. Uzmanın ilk haftasonu için beklediği satış rakamı ise 7-8 milyon arasında seyrediyor.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-Launch-weekend-sales-for-the-Apple-iPhone-6-and-Apple-iPhone-6-Plus-could-disappoint_id60797