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Analiz : İlk haftasonu satışları Apple için hayal kırıklığı olabilir

4 yıl
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60
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İlk haftasonu satışları Apple için hayal kırıklığı olabilir

Ön siparişe başladığı geçen haftadan itibaren satış rekorları kırması beklenen ve operatörlerin tarihi yoğunluklarından birini yaşadığı iPhone 6 serisi, ilk gün rakamları açıklandığında beklentileri biraz tersine döndürmüş durumda.

İlk gün itibariyle 4 milyon satış rakamının ön siparişlerden kaynaklanması ve sevkiyat sürelerinin bir aya kadar uzaması analiz uzmanlarını da endişelendiriyor. Bunlardan birisi olan Toni Sacconaghi, iPhone 6 serisinin geçen yıl ki iPhone 5S ve 5C modellerinin 9 milyonluk ilk haftasonu rakamına yetişemeyeceğini dile getirdi. 

Stok konusunda sıkıntı yaşadığı tahmin edilen Apple'ın Çin'de halen iPhone 6 serisini satışa sunamaması da satışlara olumsuz yansıyacak. Ayrıca geçen yıl ki gibi daha düşük fiyatlı iPhone 5C tarzında bir model olmaması da bunlara eklenebilir. 

Sacconaghi ilk haftasonu rakamlarının aslında ürünlere olan talebi değil stoklardaki ürünlerin miktarını gösterdiğini belirtiyor. Uzmanın ilk haftasonu için beklediği satış rakamı ise 7-8 milyon arasında seyrediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Analyst-Launch-weekend-sales-for-the-Apple-iPhone-6-and-Apple-iPhone-6-Plus-could-disappoint_id60797 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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tiryaki01 4 yıl
Hiçbir temeli ve Mantıklı açıklaması olmayan kulaktan dolma bilgilerle konu acmış olmak icin konu açanlara en guzel cevabı Apple kullanıcıları verdi forum sitelerinin haber yayınlarken esas alınması gereken dedikodular değil haber niteliği taşıyan bilgilerdir. Bakalım iphone 6 serisinin 3 günde 10 milyon sattığı gercegi haber yapılacak mı?
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VlknFX 4 yıl tiryaki01
tiryaki01

Hiçbir temeli ve Mantıklı açıklaması olmayan kulaktan dolma bilgilerle konu acmış olmak icin konu açanlara en guzel cevabı Apple kullanıcıları verdi forum sitelerinin haber yayınlarken esas alınması gereken dedikodular değil haber niteliği taşıyan bilgilerdir. Bakalım iphone 6 serisinin 3 günde 10 milyon sattığı gercegi haber yapılacak mı?

AAA Lütfen sizin söylediğiniz şey hiç haber yapılırmı çıkıp analistler yanıldı apple ne üretim sorunu yaşıyor ne beğenilmeme 10 milyon barajını çoktan aştı söylendiği gibi 80 milyon satması bekleniyor denirse eğer donanım haber okunmaz apple ve andorid kullanıcıları üstünden pirim sağlanmaz mesut bey bunu çok iyi kullanıyor android ve apple kullanıcılarını bir birine düşürme konusunda haber başlıkları konusunda bir numara :) ondan bende girdim ama ne o konuda ne apple iphone 6 nın hız testlerinde bütün modelleri geride bıraktığı konusunda ne de yeni metal ile yapılan oyunların nekadar kaliteli olduğu konusunda bir yazı bulmanız donanım haberim doğasına aykırı olmaya başladı artık zaten 4 tercihim bir site ilk shiftdelete net ikincisi chip online üçünücüsü teknokulis ve en son bazen artık 2 günde bir girdiğim ve soğumaya devam ettiğim bu site
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devcitybg 4 yıl
Daha ne kadar satsin
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soulmate 4 yıl
Tahminlerin üzerine çıktı rakam, iki telefon toplamda 10 milyon sattı.


apple.com/...
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FrioVentus 4 yıl
Kenarları yumuşak tasarıma geçmelerinin sebebi cihazlarının daha ince gözükmesi için sanırım. Apple'ın en iyi tasarımı iPhone 4tür. Bunun da üstüne çıkamazlar artık.
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engurlu 4 yıl
Bugun İphone 6 yi tesadufen canli canli gorme firsatim oldu...

Acik,net ve tarafsiz soyluyorum ki resmen çin telefonlari gibi olmus ve arka kamera rezalet duruyor..Arka kisimdaki cizgiler cok kotu..Bildiginiz oyuncak telefon havasi vermis..

Alana hayirli olsun ben Note 4 e yelken acarim..Gerisi yalan..
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Rwenzori 4 yıl engurlu
engurlu

Bugun İphone 6 yi tesadufen canli canli gorme firsatim oldu...

Acik,net ve tarafsiz soyluyorum ki resmen çin telefonlari gibi olmus ve arka kamera rezalet duruyor..Arka kisimdaki cizgiler cok kotu..Bildiginiz oyuncak telefon havasi vermis..

Alana hayirli olsun ben Note 4 e yelken acarim..Gerisi yalan..

Anlıyoruz seni, rüzgarın bol olsun.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl engurlu
engurlu
Bugun İphone 6 yi tesadufen canli canli gorme firsatim oldu...

Acik,net ve tarafsiz soyluyorum ki resmen çin telefonlari gibi olmus ve arka kamera rezalet duruyor..Arka kisimdaki cizgiler cok kotu..Bildiginiz oyuncak telefon havasi vermis..

Alana hayirli olsun ben Note 4 e yelken acarim..Gerisi yalan..

Artize bak alt tarafı gidip Samsung cihaz alıcan, yelken açmalar falan?
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Excision 4 yıl
La benim orta seviye LG L9 da bile 2150 mah pil var

abi onu gectim 3100 kusur liraya telefon mu olur sadece bizim ulkeye pahali degil cidden pahalı.
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interwap 4 yıl
Yani balon
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caspian85 4 yıl
Insanlar 16 gb almak istemiyot ve cogunlukla iphone 6 plus istiyor iste satisin temeldeki az olma nedeni bu ben de ilk defa bir iphone kullandim ve cokguzel gayet menunum sadece android gibi tak cikar mp3 ,dosya, resim yukle yok ama ekran kalitesi, on ve arka kamerasi , pili , tasarimi mukemmeldiye bilirim
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mcrew 4 yıl
bana nedense apple ın sonu nokia gibi olacakmış gibi geliyor

buradan da anlaşılan yenilikçi olmaktansa taklitçi olmak daha mantıklı
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Lightr 4 yıl
Adamların kötüsü diğer firmaların iyisi resmen
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SEO-Uzmanı 4 yıl
kişisel analizim :)
bu marka imaj satan bir marka olması gerekirken
en son teknoloji trendlerine göre devamlı model çıkarmaktan
marka imajını ciddi bir şekilde zedeledi !
çünkü bu telefonu alanların bir çoğu telefon parası kadar maaş alamayan tipler olduğu için
yani memlekette 1000 tane zengin adam var ise 10,000,000 ezik var ve bu açıdan devamlı yeni model çıkartırsan senin asıl tüketici kitlen olan ezik adamları mutsuz edersin yani bir noktadan sonra
1-2 fanboy dışında ürünlerini tüketen kimseyi bulamaz olursun !
doğru strateji 3 yılda 1 veya 5 yılda 1 model çıkartıp müşterilerini bu ürün sizi 3 veya 5 yıl güncel tutar imajı ile ürün satılması yoksa gerçekten en son teknolojiyi bile eklesen telefona, millette para olmayacağı için alamayacak haliyle !
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Master_Evil 4 yıl
daha ne satsın telefon, hayalkırıklığıymış...
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karacaardıç 4 yıl
Ağzı olan konuşuyor arkadaş hangisine inanalım
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