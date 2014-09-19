Analiz : İlk haftasonu satışları Apple için hayal kırıklığı olabilir

Haber Editörü
Ön siparişe başladığı geçen haftadan itibaren satış rekorları kırması beklenen ve operatörlerin tarihi yoğunluklarından birini yaşadığı iPhone 6 serisi, ilk gün rakamları açıklandığında beklentileri biraz tersine döndürmüş durumda.
İlk gün itibariyle 4 milyon satış rakamının ön siparişlerden kaynaklanması ve sevkiyat sürelerinin bir aya kadar uzaması analiz uzmanlarını da endişelendiriyor. Bunlardan birisi olan Toni Sacconaghi, iPhone 6 serisinin geçen yıl ki iPhone 5S ve 5C modellerinin 9 milyonluk ilk haftasonu rakamına yetişemeyeceğini dile getirdi.
Stok konusunda sıkıntı yaşadığı tahmin edilen Apple'ın Çin'de halen iPhone 6 serisini satışa sunamaması da satışlara olumsuz yansıyacak. Ayrıca geçen yıl ki gibi daha düşük fiyatlı iPhone 5C tarzında bir model olmaması da bunlara eklenebilir.
Sacconaghi ilk haftasonu rakamlarının aslında ürünlere olan talebi değil stoklardaki ürünlerin miktarını gösterdiğini belirtiyor. Uzmanın ilk haftasonu için beklediği satış rakamı ise 7-8 milyon arasında seyrediyor.
http://www.phonearena.com/news/Analyst-Launch-weekend-sales-for-the-Apple-iPhone-6-and-Apple-iPhone-6-Plus-could-disappoint_id60797 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AAA Lütfen sizin söylediğiniz şey hiç haber yapılırmı çıkıp analistler yanıldı apple ne üretim sorunu yaşıyor ne beğenilmeme 10 milyon barajını çoktan aştı söylendiği gibi 80 milyon satması bekleniyor denirse eğer donanım haber okunmaz apple ve andorid kullanıcıları üstünden pirim sağlanmaz mesut bey bunu çok iyi kullanıyor android ve apple kullanıcılarını bir birine düşürme konusunda haber başlıkları konusunda bir numara :) ondan bende girdim ama ne o konuda ne apple iphone 6 nın hız testlerinde bütün modelleri geride bıraktığı konusunda ne de yeni metal ile yapılan oyunların nekadar kaliteli olduğu konusunda bir yazı bulmanız donanım haberim doğasına aykırı olmaya başladı artık zaten 4 tercihim bir site ilk shiftdelete net ikincisi chip online üçünücüsü teknokulis ve en son bazen artık 2 günde bir girdiğim ve soğumaya devam ettiğim bu site
apple.com/...
Acik,net ve tarafsiz soyluyorum ki resmen çin telefonlari gibi olmus ve arka kamera rezalet duruyor..Arka kisimdaki cizgiler cok kotu..Bildiginiz oyuncak telefon havasi vermis..
Alana hayirli olsun ben Note 4 e yelken acarim..Gerisi yalan..
Anlıyoruz seni, rüzgarın bol olsun.
Artize bak alt tarafı gidip Samsung cihaz alıcan, yelken açmalar falan?
abi onu gectim 3100 kusur liraya telefon mu olur sadece bizim ulkeye pahali degil cidden pahalı.
buradan da anlaşılan yenilikçi olmaktansa taklitçi olmak daha mantıklı
bu marka imaj satan bir marka olması gerekirken
en son teknoloji trendlerine göre devamlı model çıkarmaktan
marka imajını ciddi bir şekilde zedeledi !
çünkü bu telefonu alanların bir çoğu telefon parası kadar maaş alamayan tipler olduğu için
yani memlekette 1000 tane zengin adam var ise 10,000,000 ezik var ve bu açıdan devamlı yeni model çıkartırsan senin asıl tüketici kitlen olan ezik adamları mutsuz edersin yani bir noktadan sonra
1-2 fanboy dışında ürünlerini tüketen kimseyi bulamaz olursun !
doğru strateji 3 yılda 1 veya 5 yılda 1 model çıkartıp müşterilerini bu ürün sizi 3 veya 5 yıl güncel tutar imajı ile ürün satılması yoksa gerçekten en son teknolojiyi bile eklesen telefona, millette para olmayacağı için alamayacak haliyle !