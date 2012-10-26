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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android, 2016 yılında Windows işletim sistemli cihaz sayısını geride bırakacak

6 yıl
1,3b
1
14
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil cihazların sayısının artmasıyla birlikte, standart bilgisayarların satışlarının azalmaya başladığı bir gerçek. Yıl sonu itibariyle 600 milyon Android işletim sistemine sahip cihazın aktif olması beklense de, Windows'un da 1.5 milyarlık bir rakama ulaşması bekleniyor. Ancak, Windows ile Android arasındaki bu durum 2016 yılında değişebilir.

Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Android, işletim sistemi pazarında 2016 yılında Windows işletim sistemli cihazları geride bırakacak. 2016 yılı itibariyle Android işletim sistemli cihazlar 2.3 milyarlık bir rakama ulaşacağı ve Windows işletim sistemli cihazların 2.28 milyon’luk bir rakama sahip olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık dört yıl içerisinde akıllı telefon pazarının üçte ikisini kontrol altına alan Android'in, tablet pazarında iOS'ten sonra ikinci sırada geldiği ve geride bıraktığımız çeyrekte PC sevkiyatının %8 gerilemiş olduğu göz önüne alınacak olursa, 2016 için yapılan bu tahminlerin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Ancak, Windows Phone 8 ve Windows RT sürümleriyle mobil pazara tutunmaya çalışan Microsoft'un aleyhine işleyen bu durumu değiştirip değiştiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.slashgear.com/android-to-surpass-windows-in-os-market-share-by-2016-24253823/ Yorum Yaz
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cengizhan1903 6 yıl en beğenilen
Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..
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enginkadan 6 yıl
ne yani şimid böyle giderse yakında bilgisayarlara kadar gireer bu.
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homeedition88 6 yıl
die_caprio
Orijinalden alıntı: homeedition88
Orijinalden alıntı: die_caprio
Orijinalden alıntı: homeedition88
Orijinalden alıntı: cengizhan1903 Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..
Yada olaya tersinden bakarsan Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016yı hesaplamaya çalışıyor
hesap değil tahmin
tahmin değil matematiksel bir denklem ile ifade ediliyor vice versa denilerek doğal olarak. 4ün karesinin 16 olduğunu tahmin etmezsin değil mi? :)


konuyu iyice okusaydın keşke,işin içine matematiği, kareyi denklemi sokmasaydın iyi olurdu. şuan eldeki verilere ve gidişata göre (bir sürpriz olmaz ise) olan tahmini söylemiş adamlar.sen ise bu eldeki verilere göre olan tahmini hesaplama tezine dönüştürdün
neyse ,hayırlı bayramlar size

sizede hayirli bayramlar....
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FlyingUnderpants 6 yıl
Kim ne derse desin Teletubbies.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Kim ne derse desin Apple.
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homeedition88 6 yıl
die_caprio
homeedition88
cengizhan1903 Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..
Yada olaya tersinden bakarsan Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016yı hesaplamaya çalışıyor
hesap değil tahmin

tahmin değil matematiksel bir denklem ile ifade ediliyor vice versa denilerek doğal olarak. 4'ün karesinin 16 olduğunu tahmin etmezsin değil mi? :)
1 Yanıt Yanıtla
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die_caprio 6 yıl homeedition88
homeedition88

die_caprio

homeedition88
cengizhan1903 Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..
Yada olaya tersinden bakarsan Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016yı hesaplamaya çalışıyor
hesap değil tahmin


tahmin değil matematiksel bir denklem ile ifade ediliyor vice versa denilerek doğal olarak. 4'ün karesinin 16 olduğunu tahmin etmezsin değil mi? :)





konuyu iyice okusaydın keşke,işin içine matematiği, kareyi denklemi sokmasaydın iyi olurdu.

şuan eldeki verilere ve gidişata göre (bir sürpriz olmaz ise) olan tahmini söylemiş adamlar.sen ise bu eldeki verilere göre olan tahmini ''hesaplama' tezine dönüştürdün


neyse ,hayırlı bayramlar size
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La Bebé 6 yıl
hayirlisi be gülüm
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tavukjack 6 yıl La Bebé
tolgago

hayirlisi be gülüm


post kasma
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homeedition88 6 yıl
cengizhan1903
Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..

Yada olaya tersinden bakarsan
"Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016'yı hesaplamaya çalışıyor"
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MR.Fernandes 6 yıl homeedition88
homeedition88

cengizhan1903

Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..


Yada olaya tersinden bakarsan
"Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016'yı hesaplamaya çalışıyor"

olmamış :(
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die_caprio 6 yıl homeedition88
homeedition88

cengizhan1903

Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..


Yada olaya tersinden bakarsan
"Sen daha yarın ne olacağını bilmiyormusun adamlar 2016'yı hesaplamaya çalışıyor"

hesap değil tahmin
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cengizhan1903 6 yıl en beğenilen
Daha yarın ne olacağı belli değil siz 2016 dan bahsediyorsunuz..
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