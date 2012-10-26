Android, 2016 yılında Windows işletim sistemli cihaz sayısını geride bırakacak

Mobil cihazların sayısının artmasıyla birlikte, standart bilgisayarların satışlarının azalmaya başladığı bir gerçek. Yıl sonu itibariyle 600 milyon Android işletim sistemine sahip cihazın aktif olması beklense de, Windows'un da 1.5 milyarlık bir rakama ulaşması bekleniyor. Ancak, Windows ile Android arasındaki bu durum 2016 yılında değişebilir.





Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Android, işletim sistemi pazarında 2016 yılında Windows işletim sistemli cihazları geride bırakacak. 2016 yılı itibariyle Android işletim sistemli cihazlar 2.3 milyarlık bir rakama ulaşacağı ve Windows işletim sistemli cihazların 2.28 milyon’luk bir rakama sahip olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık dört yıl içerisinde akıllı telefon pazarının üçte ikisini kontrol altına alan Android'in, tablet pazarında iOS'ten sonra ikinci sırada geldiği ve geride bıraktığımız çeyrekte PC sevkiyatının %8 gerilemiş olduğu göz önüne alınacak olursa, 2016 için yapılan bu tahminlerin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Ancak, Windows Phone 8 ve Windows RT sürümleriyle mobil pazara tutunmaya çalışan Microsoft'un aleyhine işleyen bu durumu değiştirip değiştiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.slashgear.com/android-to-surpass-windows-in-os-market-share-by-2016-24253823/