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Android 2.3, Nokia N900'e port edildi

8 yıl
41,5b
1
32
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın N900 modeli firma için yüksek satış başarısı elde etmiş olamasa da, mobil iletişim dünyasında kendine has bir yer edinmeyi başardı. Sınıfındaki en yetenekli ve en çok özelleştirilebilir telefonlardan birisi olarak gösterilen N900, hem donanım hem de yazılım profesyonelleri için üzerinde geliştirme yapılan ayrıcalıklı bir konum kazandı.

Üzerinde farklı işletim sistemleri çalıştırılan, işlemcisi 1.5GHz'in üzerine hız aşırtılan Nokia N900 için yapılan en son değişiklik ise Android 2.3 üzerine oldu. Daha önce Nokia N900 üzerinde Android işletim sisteminin çalıştırıldığına defalarca tanık olduk ancak, yakın zamanda tanıtılan Android 2.3'ün hızlı bir şekilde port edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

DrunkDebugger rumuzlu Alexey Roslyakov öncülüğünde NITDroid takıtımı tarafından Nokia N900'e port edilen Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile WiFi, 3G data ve ses başta olmak üzere pek çok temel fonksiyonların çalıştığı ancak tahmin edilebileceği üzere bazı özelliklerin ilk aşamada problemli olduğu ve zamanla düzeltileceği bildiriliyor.

Standart olarak Maemo 5 işletim sistemini kullanan Nokia N900, 600MHz'de çalışan Cortex A8 işlemci ve 256MB RAM'e sahip. 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 180 gram ağırlığındaki telefonda işlemciye entegre PowerVR SGX 530 grafik birimi ve 5MP kamera gibi donanımlara yer veriliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
N900 kolay kolay bitmez, çünkü donanım olarak herseye sahip durumda fazlasi var eksigi yok ornegin cpu su 1 Ghz te sorunsuz hafizasi zaten hala dunyanin en iyi telefonu durumunda ram bellegi 1 gb ve cep telefonlarinda hard disk olmadigi icin 768mb olan virtual memory n900 e hiçbir handikap yaratmıyor yine isin ilginci n900 için multitouch olmamasi falan pek önemli değil cunku herseyden once kapasitif ekranla multitouch in ilgisi yok cunku rezistif ekranda bal gibi multitouch olur o sadece yazılım işidir ve Nokia'nın muhtemelen yayınlayacağı son versiyonda multitouch n900 de olacak ama olmasa bile aynı isi gören tek parmakla daire yaparak ekranı büyüyüp küçültme özelliği zaten n900 de var hatta angry birds oyununda ekran boyutunu ayarlamak n900 de tek parmak hareketiyle ekrana dik bir cizgi hareketi yaparak multitouch cihazlardan bile cok daha kolay kısacası n900 de zaten multitouch a gerek yok çünkü daha kolay yoldan hallediyorsun isini yine rezistif ekranı uydurma görenler yanılıyorlar çünkü n900 un rezistif ekranı en baba kapasitif kadar hatta ondan bile daha hassas üstelik rezistif olması sayesinde kalemde kullanabiliyorsun parmakta kullanabiliyorsun kalemle ekranı hicbirzaman büyütmeye gerek olmadan en ince noktalara bile rahatlıkla dokunabiliyorsun üstüne üstelik klavyeye sahipsin androidlerin cogunda sorun cikaran java uygulamalarini n900 bilgisayar gibi kullanir kisacasi bir sürü artı özellikler var n900 de ve bu yüzden hiçbir zaman sıradan olmayacak orası kesin.
Eksiler yokmu evet var batarya ömrü fazla değil ve ekranı 4 değil 3.5 inch ve birde üreticisinin Nokia gibi maemo gibi dunyanin en mukemmel mobil isletim sistemini birakip windowsa kacan yari beyinli bir firma olma durumu gibi bir eksisi var.... Batarya ömrünün kısalığından bahsederken tüm android telefonlarininda farklı olmadıgını belirtmekte fayda var.
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DH Misafiri 8 yıl
N900 kolay kolay bitmez, çünkü donanım olarak herseye sahip durumda fazlasi var eksigi yok ornegin cpu su 1 Ghz te sorunsuz hafizasi zaten hala dunyanin en iyi telefonu durumunda ram bellegi 1 gb ve cep telefonlarinda hard disk olmadigi icin 768mb olan virtual memory n900 e hiçbir handikap yaratmıyor yine isin ilginci n900 için multitouch olmamasi falan pek önemli değil cunku herseyden once kapasitif ekranla multitouch in ilgisi yok cunku rezistif ekranda bal gibi multitouch olur o sadece yazılım işidir ve Nokia'nın muhtemelen yayınlayacağı son versiyonda multitouch n900 de olacak ama olmasa bile aynı isi gören tek parmakla daire yaparak ekranı büyüyüp küçültme özelliği zaten n900 de var hatta angry birds oyununda ekran boyutunu ayarlamak n900 de tek parmak hareketiyle ekrana dik bir cizgi hareketi yaparak multitouch cihazlardan bile cok daha kolay kısacası n900 de zaten multitouch a gerek yok çünkü daha kolay yoldan hallediyorsun isini yine rezistif ekranı uydurma görenler yanılıyorlar çünkü n900 un rezistif ekranı en baba kapasitif kadar hatta ondan bile daha hassas üstelik rezistif olması sayesinde kalemde kullanabiliyorsun parmakta kullanabiliyorsun kalemle ekranı hicbirzaman büyütmeye gerek olmadan en ince noktalara bile rahatlıkla dokunabiliyorsun üstüne üstelik klavyeye sahipsin androidlerin cogunda sorun cikaran java uygulamalarini n900 bilgisayar gibi kullanir kisacasi bir sürü artı özellikler var n900 de ve bu yüzden hiçbir zaman sıradan olmayacak orası kesin.
Eksiler yokmu evet var batarya ömrü fazla değil ve ekranı 4 değil 3.5 inch ve birde üreticisinin Nokia gibi maemo gibi dunyanin en mukemmel mobil isletim sistemini birakip windowsa kacan yari beyinli bir firma olma durumu gibi bir eksisi var.... Batarya ömrünün kısalığından bahsederken tüm android telefonlarininda farklı olmadıgını belirtmekte fayda var.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar aanızda ist zeytnburnulu 0lan var mı bu telef0n uzerinde bu işlemleri yapabilecek birini nerden bulabılırm ??
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napolyon94 8 yıl
benim 5230 434 mhz den 800 mhz eye kadar oc oluyor ve stabil :D
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DH Misafiri 8 yıl
Ürünü Denedim Harika İzlenimlerimi Paylaşayım Sizlerle...
Buyurun Arkadaşlar Bizzat Kendim Test Ettim Cihazı... Mükemmel Bir Telefon... Tek Kelimeyle Harika...
* Maemo İşletim Sistemi ; Symbian Formatlı Dosyayı Desteklemedi Telefonun Eksi Tarafı Ne Yazıkki...
* Bir Diğer Eksi Yanı : Bataryası, BL-5J (5800Xm ile aynı) Bı kocaman Telefona
Küçük gibi geldi bna...
* Telefonun Kendi Bellegi 32GB ve MicroSD card desteqi var...
* Telefonun Bekleme Menüsü 4 ayrı Sayfadan Oluşuyor ve Dilediqiniz gibi Özelleştirebiliyorsunuz...
* Yanında Verilen 3.5mm Diqital jak girişli Kulaklıgın Ucu Silikon ve Müzik Zevkini İnanılmaz Hissettiriyor...
* Cihazın Bluetooht'u V.2 bu yüzden aygıt tarattıgınızda direk PC olarak gözüküyor Telefonunuz...
* GPS sitesimine ayrıyetten Sanırım birde Telescop Özelliqide Koymuşlar...
* Dokunmatik Ekranı Isı Duyarlı deil Herhangi bir Set Cisimle Kullanabilirsiniz...
* Telefonun Arkasında Kendi Kalemi Mevcut...
* Ekranı HD kalitseinde... Birçok Video Formatı Destegi Var. Ekran Çözünürlügü Hakikaten Süper...
* Kamera 5MP telefonu gece test ettiqim için pek anlayamadım iyimi kötümü...
* Cihazın İçinde FİREFOX Orj. Yüklü ve Wireless Hızı Gayet iyi...
10 üzerinden 9 =)
Kutay AYHAN
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Hayırlı olsun.



' K ' yerine ' q ' kullanmasan daha iyi.
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DEMIGOD 8 yıl
dusuk model htc lere dahi port edildi. Sorun cpu degil donanım driver ları bana kalırsa.
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ceidox 8 yıl
Nokia çok pinti hala 500 600 mhzlık işlemci koyuyor telefonlarına.
5800'de 300 mhzlık işlemci var çok kötü donuyor berbat bir durumda !!
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Klitz 8 yıl
5800 ın işlemcisi 434 mhz su an. hatta overclockla 464 felan yapılıyor.
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Eric Theodore Cartman. 8 yıl

ceidox

Nokia çok pinti hala 500 600 mhzlık işlemci koyuyor telefonlarına.
5800'de 300 mhzlık işlemci var çok kötü donuyor berbat bir durumda !!

ne 300 ü fw update ler ile 400 küsürlere çıktı.

bu fw yi 5800 e bekliyoruz

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NomadCRY 8 yıl

ceidox

Nokia çok pinti hala 500 600 mhzlık işlemci koyuyor telefonlarına.
5800'de 300 mhzlık işlemci var çok kötü donuyor berbat bir durumda !!

5800'ın işlemci hızı V31 de 369'dan 434'e V50 de ise 444 MHz2e çıkartıldı.Hackli yazılımlarla 467 MHZ'e kadar çıkartılabiliyor.
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Quad_core2 8 yıl
valla türkiye gelseydi keşke harika bi telefon napalım n8 le yetincez artık
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FRAPS 8 yıl
Bu n900 e meego gelirse çoklu dokunmatik destekleyecekmi ? Ekranı resitif mi yoksa kapasitif mi ?
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Takao 8 yıl
telefon kapandığında android uçmuyorsa kullanan olur :)
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linux35 8 yıl
Konuyla alakalı değil ama şimdi okuduğum habere göre Flash 10.1'de gelmiş, Nokia tarafından olmasada.Nokia ne kadar destek vermesede bu cep bilgisayarı her geçen gün daha ileriye gidiyor.

Nokia istese N900'e 10.1'i aylar önce sunabilirdi ama sunmadı.
Eski bir video:http://www.youtube.com/watch?v=Pee3nT4bPw4

Takao N900'de Dual Boot var.Android hafıza kartına kuruluyor.Kapattığında uçmaz.
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linux35 8 yıl
N900 yine bizi sevindirdi.


Birde NOTDroid değil NITDroid olacak.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
n900 zati bilgisayar özellikleri olan telefon değil, telefon özelliği olan bilgisayar...
Üzerinde yapılan her şeyi normal karşılıyorum.
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