Android 2.3, Nokia N900'e port edildi

Nokia'nın N900 modeli firma için yüksek satış başarısı elde etmiş olamasa da, mobil iletişim dünyasında kendine has bir yer edinmeyi başardı. Sınıfındaki en yetenekli ve en çok özelleştirilebilir telefonlardan birisi olarak gösterilen N900, hem donanım hem de yazılım profesyonelleri için üzerinde geliştirme yapılan ayrıcalıklı bir konum kazandı.

Üzerinde farklı işletim sistemleri çalıştırılan, işlemcisi 1.5GHz'in üzerine hız aşırtılan Nokia N900 için yapılan en son değişiklik ise Android 2.3 üzerine oldu. Daha önce Nokia N900 üzerinde Android işletim sisteminin çalıştırıldığına defalarca tanık olduk ancak, yakın zamanda tanıtılan Android 2.3'ün hızlı bir şekilde port edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

DrunkDebugger rumuzlu Alexey Roslyakov öncülüğünde NITDroid takıtımı tarafından Nokia N900'e port edilen Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile WiFi, 3G data ve ses başta olmak üzere pek çok temel fonksiyonların çalıştığı ancak tahmin edilebileceği üzere bazı özelliklerin ilk aşamada problemli olduğu ve zamanla düzeltileceği bildiriliyor.

Standart olarak Maemo 5 işletim sistemini kullanan Nokia N900, 600MHz'de çalışan Cortex A8 işlemci ve 256MB RAM'e sahip. 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 180 gram ağırlığındaki telefonda işlemciye entegre PowerVR SGX 530 grafik birimi ve 5MP kamera gibi donanımlara yer veriliyor.