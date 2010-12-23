Android 2.3, Nokia N900'e port edildi

Nokia'nın N900 modeli firma için yüksek satış başarısı elde etmiş olamasa da, mobil iletişim dünyasında kendine has bir yer edinmeyi başardı. Sınıfındaki en yetenekli ve en çok özelleştirilebilir telefonlardan birisi olarak gösterilen N900, hem donanım hem de yazılım profesyonelleri için üzerinde geliştirme yapılan ayrıcalıklı bir konum kazandı.
Üzerinde farklı işletim sistemleri çalıştırılan, işlemcisi 1.5GHz'in üzerine hız aşırtılan Nokia N900 için yapılan en son değişiklik ise Android 2.3 üzerine oldu. Daha önce Nokia N900 üzerinde Android işletim sisteminin çalıştırıldığına defalarca tanık olduk ancak, yakın zamanda tanıtılan Android 2.3'ün hızlı bir şekilde port edilmesi dikkatlerden kaçmadı.
DrunkDebugger rumuzlu Alexey Roslyakov öncülüğünde NITDroid takıtımı tarafından Nokia N900'e port edilen Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile WiFi, 3G data ve ses başta olmak üzere pek çok temel fonksiyonların çalıştığı ancak tahmin edilebileceği üzere bazı özelliklerin ilk aşamada problemli olduğu ve zamanla düzeltileceği bildiriliyor.
Standart olarak Maemo 5 işletim sistemini kullanan Nokia N900, 600MHz'de çalışan Cortex A8 işlemci ve 256MB RAM'e sahip. 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 180 gram ağırlığındaki telefonda işlemciye entegre PowerVR SGX 530 grafik birimi ve 5MP kamera gibi donanımlara yer veriliyor.
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Eksiler yokmu evet var batarya ömrü fazla değil ve ekranı 4 değil 3.5 inch ve birde üreticisinin Nokia gibi maemo gibi dunyanin en mukemmel mobil isletim sistemini birakip windowsa kacan yari beyinli bir firma olma durumu gibi bir eksisi var.... Batarya ömrünün kısalığından bahsederken tüm android telefonlarininda farklı olmadıgını belirtmekte fayda var.
Eksiler yokmu evet var batarya ömrü fazla değil ve ekranı 4 değil 3.5 inch ve birde üreticisinin Nokia gibi maemo gibi dunyanin en mukemmel mobil isletim sistemini birakip windowsa kacan yari beyinli bir firma olma durumu gibi bir eksisi var.... Batarya ömrünün kısalığından bahsederken tüm android telefonlarininda farklı olmadıgını belirtmekte fayda var.
Buyurun Arkadaşlar Bizzat Kendim Test Ettim Cihazı... Mükemmel Bir Telefon... Tek Kelimeyle Harika...
* Maemo İşletim Sistemi ; Symbian Formatlı Dosyayı Desteklemedi Telefonun Eksi Tarafı Ne Yazıkki...
* Bir Diğer Eksi Yanı : Bataryası, BL-5J (5800Xm ile aynı) Bı kocaman Telefona
Küçük gibi geldi bna...
* Telefonun Kendi Bellegi 32GB ve MicroSD card desteqi var...
* Telefonun Bekleme Menüsü 4 ayrı Sayfadan Oluşuyor ve Dilediqiniz gibi Özelleştirebiliyorsunuz...
* Yanında Verilen 3.5mm Diqital jak girişli Kulaklıgın Ucu Silikon ve Müzik Zevkini İnanılmaz Hissettiriyor...
* Cihazın Bluetooht'u V.2 bu yüzden aygıt tarattıgınızda direk PC olarak gözüküyor Telefonunuz...
* GPS sitesimine ayrıyetten Sanırım birde Telescop Özelliqide Koymuşlar...
* Dokunmatik Ekranı Isı Duyarlı deil Herhangi bir Set Cisimle Kullanabilirsiniz...
* Telefonun Arkasında Kendi Kalemi Mevcut...
* Ekranı HD kalitseinde... Birçok Video Formatı Destegi Var. Ekran Çözünürlügü Hakikaten Süper...
* Kamera 5MP telefonu gece test ettiqim için pek anlayamadım iyimi kötümü...
* Cihazın İçinde FİREFOX Orj. Yüklü ve Wireless Hızı Gayet iyi...
10 üzerinden 9 =)
Kutay AYHAN
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' K ' yerine ' q ' kullanmasan daha iyi.
5800'de 300 mhzlık işlemci var çok kötü donuyor berbat bir durumda !!
ne 300 ü fw update ler ile 400 küsürlere çıktı.
bu fw yi 5800 e bekliyoruz
5800'ın işlemci hızı V31 de 369'dan 434'e V50 de ise 444 MHz2e çıkartıldı.Hackli yazılımlarla 467 MHZ'e kadar çıkartılabiliyor.
Nokia istese N900'e 10.1'i aylar önce sunabilirdi ama sunmadı.
Eski bir video:http://www.youtube.com/watch?v=Pee3nT4bPw4
Takao N900'de Dual Boot var.Android hafıza kartına kuruluyor.Kapattığında uçmaz.
Birde NOTDroid değil NITDroid olacak.
Üzerinde yapılan her şeyi normal karşılıyorum.