Android 3.2'nin detayları netleşiyor

Huawei tarafından resmi tanıtımı dün yapılan MediaPad isimli 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, güçlü donanım özellikleri kadar Android 3.2 işletim sistemine sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bilindiği üzere Honeycomb kod adlı tabletlere özel Android 3.0 işletim sistemi, Google tarafından düzenlenen I/O Geliştiriciler Konferansı 2011'de önemli güncellemeler içeren 3.1 sürümüne yükseltilmiş ve bu sürüm ilk olarak Motorola Xoom için çıkmıştı.

Honeycomb tabanlı diğer tabletler için de yavaş yavaş çıkmaya başlayan 3.1 güncellemesi yakında yerini 3.2 güncellemesine bırakacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre ilk defa Huawei MediaPad ile duyurulan yeni güncelleme, yaz aylarında genel kullanıma sunulacak. Dördüncü çeyrekte çıkması beklenen Ice Cream Sandwich sürümü öncesinde Honeycomb için son güncelleme olacağı belirtilen 3.2 sürümünde dikkat çekici bazı yenilikler olacak. Yapılan değişiklikler ile Honeycomb'ı 7-inç ekran boyutuna ölçeklendiren yeni sürüm, şu ana kadar resmi olarak sadece Tegra 2 işlemcisine destek sunan yazılım platformuna, Qualcomm işlemci desteği de kazandırıyor. Yani Android 3.2 güncellemesi, HTC Flyer veya Asus MeMO gibi Nvidia Tegra 2 yerine Qualcomm'un tek veya çift çekirdekli Snapdragon işlemcisini kullanan tablet bilgisayarlarla da çalışabilecek.

Google tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Android 3.2 güncellemesinde rapor edilen hataların giderileceği ve geliştirilmiş donanımsal hızlandırma desteği sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Movie Studio, Movies, Music ve widget uygulamaları için yapılan güncellemeler de Android 3.2 ile birlikte gelen yenilikler arasında olacak. Motorola Xoom gibi mevcut tabletlerin önümüzdeki haftalarda Android 3.2 güncellemesi alması beklenirken, yeni sürümü kullanacak 7-inç tabletlerin ise Ağustos ayı ile birlikte çıkması bekleniyor.