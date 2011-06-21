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Android 3.2'nin detayları netleşiyor

7 yıl
5,2b
1
9
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei tarafından resmi tanıtımı dün yapılan MediaPad isimli 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, güçlü donanım özellikleri kadar Android 3.2 işletim sistemine sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bilindiği üzere Honeycomb kod adlı tabletlere özel Android 3.0 işletim sistemi, Google tarafından düzenlenen  I/O Geliştiriciler Konferansı 2011'de önemli güncellemeler içeren 3.1 sürümüne yükseltilmiş ve bu sürüm ilk olarak Motorola Xoom için çıkmıştı.
Android 3.2'nin detayları netleşiyor
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Honeycomb tabanlı diğer tabletler için de yavaş yavaş çıkmaya başlayan 3.1 güncellemesi yakında yerini 3.2 güncellemesine bırakacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre  ilk defa Huawei MediaPad ile duyurulan yeni güncelleme, yaz aylarında genel kullanıma sunulacak. Dördüncü çeyrekte çıkması beklenen Ice Cream Sandwich sürümü öncesinde Honeycomb için son güncelleme olacağı belirtilen 3.2 sürümünde dikkat çekici bazı yenilikler olacak. Yapılan değişiklikler ile Honeycomb'ı 7-inç ekran boyutuna ölçeklendiren yeni sürüm, şu ana kadar resmi olarak sadece Tegra 2 işlemcisine destek sunan yazılım platformuna, Qualcomm işlemci desteği de kazandırıyor. Yani Android 3.2 güncellemesi, HTC Flyer veya Asus MeMO gibi Nvidia Tegra 2 yerine Qualcomm'un tek veya çift çekirdekli Snapdragon işlemcisini kullanan tablet bilgisayarlarla da çalışabilecek.
Android 3.2'nin detayları netleşiyor
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Google tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Android 3.2 güncellemesinde rapor edilen hataların giderileceği ve geliştirilmiş donanımsal hızlandırma desteği sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Movie Studio, Movies, Music ve widget uygulamaları için yapılan güncellemeler de Android 3.2 ile birlikte gelen yenilikler arasında olacak. Motorola Xoom gibi mevcut tabletlerin önümüzdeki haftalarda Android 3.2 güncellemesi alması beklenirken, yeni sürümü kullanacak 7-inç tabletlerin ise Ağustos ayı ile birlikte çıkması bekleniyor. 

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aziz77 7 yıl
Android güüncelleme manyağı oldu...
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abdullahserif 7 yıl
android 3.2 yuklu 7 inclik bir ve 3g si olan bir tablet (mesela huawei mediapad)te telefon acma ozelligi varmi?
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Mobile Prof. 7 yıl
Bu ne arkadaş paso os güncellemesi yapıyorlar bi türlü stabiliteyi tutturamadılar
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SEO-Uzmanı 7 yıl
yorum üzerine yorum !
ne bir tablo karşılaştırması
ne de bir benchmark testi var !
donanım haber her şeyi haber yapma !
önemli haber var diye okuyoruz
bir bakıyoruz hikaye
donanım haber bu gün sana ayrıdığımı zaman doldu !
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DH Misafiri 7 yıl
bu sürümde bluetooth üzerinde inetnete bağlanmayı yapabilseler bari. 8-10 kişiyle yazdıkları bu linux clonenun bu kadar polpuler yaptılar ya. söylecek bi şey yok. 2 aydır elime bile almıyom android tableti. atsan atamazsın satsan satamazsın win 8 gelirse işe yarar diye tutuyorum. ubuntu tablet için bişey çıkararırsa ona geçeyim en azından.
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xxxx1 7 yıl
2.2 bile henüz milllet tam görmüş değil bunlar ne yapmaya calısıyor anlamak mumkun değil...böyle olmaz bu iş...ay ertesi versiyon cıkmaz kardesim alın şeyinize...
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Catharacta Skua 7 yıl

xxxx1

2.2 bile henüz milllet tam görmüş değil bunlar ne yapmaya calısıyor anlamak mumkun değil...böyle olmaz bu iş...ay ertesi versiyon cıkmaz kardesim alın şeyinize...

Yanlız bu telefonlar için değil tabletler için. 2.3 gingerbread son sürüm telefonda görmemeniz doğal karşılanabilir. Bu arada bu haber neden bu kadar tepki aldı hayret.
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fx57 7 yıl
@Bloodstain,
Alıntı yaptığınız yerde verilmek istenen mesaj şu aslında; Android 3.2 güncellemes,, Android 3.1'e kıyasla 7-inç ekranlarda da kullanılacak ancak bu genel kullanım deneyimi açısından sunulan standardı olumsuz etkilemeyecek.
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Bloodstain 7 yıl
Fx57
Huawei'den yapılan açıklamaya göre Android 3.2 işletim sisteminin temelde yakında zamanda çıkan Android 3.1 güncellemesiyle farkı bulunmazken genel olarak aynı sürümün 7-inç ekran boyutuna uyarlanmış bir versiyonu olduğu belirtiliyor.

ee bu ne şimdi
kaynak: donanimhaber.com/...
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