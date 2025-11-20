Google Haritalar'a yapay zeka güncellemesi: İşte gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine ve daha hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni özellikler kazanıyor. Bunlar arasında Gemini destekli "gitmeden önce bilmeniz gerekenler" aracı da yer alıyor. Navigasyon uygulaması ayrıca geliştirilmiş Keşfet sekmesi ve yeni elektrikli araç şarj cihazı bulunabilirliği tahmin özelliği de sunuyor.

Gitmeden önce bilmeniz gerekenler (Gemini destekli)

Google Haritalar’da restoran veya otel gibi yerler ararken artık Gemini destekli "Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler" bölümü çıkacak. Bu bölüm, kullanıcı yorumlarından ve diğer çevrimiçi içeriklerden bilgiler toplayarak yer hakkında daha iyi bilgi edinmenize yardımcı olacak ipuçları sunacak. Rezervasyon nasıl yapılır, mutlaka denenmesi gereken menüleri neler, nerede park yeri var ve daha fazlası hakkında bilgiler içerecek.

Keşfet sekmesinde Trend bölümü

Güncellenen Keşfet sekmesi, yakınınızdaki popüler ve trend restoranları, aktiviteleri ve popüler siteleri gösterecek. Önerilere yukarı kaydırarak erişebilecek, güvenilir sitelerden derlenmiş listelere kolayca ulaşabileceksiniz.

Yapay zeka destekli elektrikli şarj istasyonları bulunabilirliği

Elektrikli araç sahipleri, şarj istasyonlarında boş yer olup olmadığına dair gerçek zamanlı bilgilere zaten erişebiliyor ancak Google Haritalar artık yapay zekayı kullanarak şarj istasyonuna varış zamanında kaç şarj istasyonunun müsait olacağını tahmin edecek. Google, bu özelliğin geçmiş ve gerçek zamanlı şarj istasyonu uygunluğunu analiz ederek tahminlerde bulunmak için yapay zeka kullandığını, kullanıcıların şarj noktasındaki uzun kuyrukları beklemeyeceğini söylüyor.

Yorumlar için takma ad

Google ayrıca kullanıcıların takma adlarla yorum bırakmalarına da olanak tanıyacak. Yorumlar, arka planda bir Google Hesabı ile ilişkilendirildiğinden, kullanıcılar işletmeye yalnızca bir yorum gönderebilecek. Bu, kullanıcıların takma adlarını değiştirerek işletmeye bir dizi kötü yorum bırakmalarını önleyecek.

Google, Haritalar’a eklenen yeni özellikleri her platforma aynı anda ekleyecek. İpuçları, iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Güncellenen Keşfet sekmesi ve inceleme adı değiştirme seçeneği ise bu ay kullanıma sunulacak. Şarj istasyonları tahmini başlangıçta Android Auto ve Google'ın yerleşik olduğu araçlarla sınırlı olacak.

