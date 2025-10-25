HarmonyOS 6 beta yayınlandı: İşte güncellemeyi alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör HarmonyOS 6, güncellenmiş animasyonlar, kilit ekranı özelleştirmesi, optimize edilmiş kullanıcı arayüzü performansı ve çok sayıda yapay zeka özelliği içeren yenilenmiş bir tasarımla öne çıkıyor. Ayrıca, bağlamsal bilgiler sunan ve görevleri kullanıcı adına otomatik olarak tamamlayan yeni XiaoYi kişisel asistanı getiriyor. Huawei, Haziran ayındaki duyurunun ardından yeni yazılımının herkese açık beta sürümünü yayınladı.

HarmonyOS 6 beta güncellemesini alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Huawei, HarmonyOS 6 genel beta sürümüne uygun cihazların listesini paylaştı. Bu sürümün şu anda Çin ile sınırlı olduğunu ve kullanıcıların katılmak için My Huawei uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtmek gerekiyor. İşte Eylül ayı itibarıyla HarmonyOS 6 public beta güncellemesini alacak cihazlar:

Huawei Mate 70

Huawei Mate 60

Huawei Mate X6

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 80

Huawei Pura 70

Huawei Pura X serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei Nova 14

Huawei Nova 13

Huawei Nova 12

Huawei Nova Flip

Huawei Nova Flip S

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 ve 2023)

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)

Huawei MatePad 11 Pro (2024)

Huawei, bu ayın ilerleyen günlerinde belirli cihazlar için ayrı bir kapalı beta programı başlatacak. Kapalı beta güncellemesi, Huawei Mate XT, Mate XT Ultimate Design, MatePad Pro 12.2 (2025) ve MateBook Pro dışında Watch 5, Watch GT 5 serisi, FreeBuds 6, FreeBuds 7i ve FreeArc gibi çeşitli akıllı saatler ve kulaklıklara sunulacak.

Kasım ve Aralık 2025'e kadar daha fazla cihazın güncellemeyi alması planlanıyor. Bu grupta Nova 14 Lite, Enjoy 70X ve MatePad Mini gibi daha küçük tabletler ile daha yeni MatePad Air ve MatePad 11.5S modelleri yer alıyor. Güncelleme ayrıca Watch Fit 4 serisi ve FreeBuds Pro 4 ile hem FreeClip 2 hem de FreeClip gibi daha yeni ses cihazlarına gelecek.

