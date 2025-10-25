HarmonyOS 6 beta yayınlandı: İşte güncellemeyi alacak cihazlar

HarmonyOS 6 beta güncellemesini alacak cihazlar
- Huawei Mate 70
- Huawei Mate 60
- Huawei Mate X6
- Huawei Mate X5 serisi
- Huawei Pura 80
- Huawei Pura 70
- Huawei Pura X serisi
- Huawei Pocket 2 serisi
- Huawei Nova 14
- Huawei Nova 13
- Huawei Nova 12
- Huawei Nova Flip
- Huawei Nova Flip S
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 ve 2023)
- Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
- Huawei MatePad 11 Pro (2024)
Huawei, bu ayın ilerleyen günlerinde belirli cihazlar için ayrı bir kapalı beta programı başlatacak. Kapalı beta güncellemesi, Huawei Mate XT, Mate XT Ultimate Design, MatePad Pro 12.2 (2025) ve MateBook Pro dışında Watch 5, Watch GT 5 serisi, FreeBuds 6, FreeBuds 7i ve FreeArc gibi çeşitli akıllı saatler ve kulaklıklara sunulacak.
Kasım ve Aralık 2025'e kadar daha fazla cihazın güncellemeyi alması planlanıyor. Bu grupta Nova 14 Lite, Enjoy 70X ve MatePad Mini gibi daha küçük tabletler ile daha yeni MatePad Air ve MatePad 11.5S modelleri yer alıyor. Güncelleme ayrıca Watch Fit 4 serisi ve FreeBuds Pro 4 ile hem FreeClip 2 hem de FreeClip gibi daha yeni ses cihazlarına gelecek.