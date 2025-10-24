Giriş
    Samsung, sorunları çözdü: Galaxy S23 ve S24 serisi için One UI 8 hazır

    Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy S24 telefonları için One UI 8 güncellemesini yeniden başlattı. Şirket, kullanıcıların bildirdiği hatalar ve performans sorunları nedeniyle güncellemeyi durdurmuştu.

    Galaxy S23 & S24 One UI 8 güncellemesi yayında Tam Boyutta Gör
    Samsung, son birkaç haftadır birçok Galaxy cihazı için One UI 8 güncellemesini duraklattı. Güncelleme, bazı modeller için hızla yeniden dağıtılırken, bazılarına uzun süre sunulmadı. Galaxy S23 ve S24 amiral gemileri de bazı ülkelerde bu geçici duraklamadan muzdaripti ancak güncelleme artık tekrar yayında.

    Yeni One UI 8 güncellemesi Ekim 2025 güvenlik yamasıyla geliyor

    Samsung, Galaxy S23 ve S24 modelleri için One UI 8 güncellemesinin neden duraklatıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Ekim 2025 güvenlik yamasıyla birlikte gelen yeni One UI 8 sürümü, öncelikli olarak Güney Kore’deki kullanıcılara dağıtıldı, yakında daha fazla ülkeye yayılacak.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için yeni One UI 8 güncellemesi, CYJ3 ile biten sürümle gelirken, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra EYJ7 sürümünü alıyor. Güncelleme oldukça büyük; yaklaşık 5 GB boyutunda. Bu nedenle Samsung, yeni yazılımı mobil veri yerine Wi-Fi ağı üzerinden indirmenizi öneriyor. Güncellemeye başlamadan önce telefonunuzun şarjının dolu olduğundan emin olun ve yükleme işlemini yarıda kesmeyin, aksi takdirde sorunlara neden olabilir.

    One UI 8 neler getiriyor?

    One UI 8, daha iyi performans, daha akıcı animasyonlar ve yeni özelleştirme seçenekleri sunuyor. Samsung, kararlılığı iyileştirmek, hataları gidermek ve pil ömrünü optimize etmek için de çalıştı. One UI 8'in ilk sürümünü zaten yüklemiş olan kullanıcılar, bunu normal bir yazılım veya güvenlik güncellemesi olarak görecek.

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

