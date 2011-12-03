Android 4.0, x86 platformuna port edildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan ve Samsung'un Galaxy Nexus modeliyle geçtiğimiz ay satışa sunulan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, x86 sistemlere port edildi yani yeni işletim sistemi artık AMD ve Intel tabanlı cihazlarda da çalışabiliyor. Android-x86 Projesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında x86 sistemler üzerinde işletim sisteminin WiFi, çoklu dokunmatik ve AMD çipsetler için donanımsal OpenGL desteğine sahip olduğu belirtildi.
Intel platformunda ise şu an için ses, kamera, Ethernet ve donanımsal hızlandırma desteğinin çalışmadığı rapor edildi. Android-x86 Projesi'nden Chih-Wei Huang açıklamasında, AMD'den hem cihaz hem de mühendislik yardımı anlamında önemli destek gördüklerini ifade ederken, Intel'in ise işbirliği içerisinde olmadığını dile getirdi. Bilindiği üzere Intel kısa bir süre önce Android işletim sisteminin x86 versiyonları için Google ile ortak çalıştıklarını ifade etmiş ve ilk cihazlarını 2012 ile birlikte pazara sunacağını belirtmişti. Yapılan açıklamalara bakılırsa Intel, x86 uyumlu Android çalışmalarında kendi kaynaklarıyla yol almayı tercih etmiş gibi görünüyor.
AMD Brazos platformunu kullanan tabletler (örneğin Acer Iconia Tab W500) için özel bir kurulum paketi hazırlayan ekibin, tam fonksiyonlu işletim sistemi için geliştirme çalışmaları sürüyor. 2012 içerisinde Bobcat 2.0 platformunu sunarak tabletlerde daha rekabetçi olmayı hedefleyen AMD, Android işletim sistemi için bağımsız girişimlere destek vererek, topluluk desteğini arkasına alma stratejisini benimsediği de söylenebilir.
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android-x86.org/...
code.google.com/...
Proje dahilinde, kullanıcılara bir alternatif sunmaya çalışan geliştiriciler.
Sizin gibi işin maddi kısmına pek takılmıyorlar.
Tebrik ederim.
Ben tam tersini düşünüyorum. Bu yapılan bence çok doğru bir hamle.
Neden?
Windows 8 ile zaten microsoft ARM platformuna giriş yapıyor. Sadece işlemci kıyaslamasını 1 sene erken yapabilmek için buna zaman ayrılması biraz mantıksız. Oysa Android'in X86 mimarisine giriş yapması çok daha devrimsel bir olay. Zira Microsoft gibi dev bir firmaya rakip olma yolundaki ilk adımlar atılmış oluyor.
Windows 8'in ARM platformuna girmesi ve Androide ARM platformunda rakip olması çok ilginç bir olay değil. Çünkü microsoft firmasının asıl işi zaten işletim sistemi geliştirmek. Ancak Google'ın asıl işi bu değil ve asıl işi bu olan diğer firmalarında microsoft ile rekabet edebilecek güçleri yok.
Ama söz konusu GOOGLE olunca işletim sistemi korkutucu oluyor. Çok mu iyi işletim sistemi yapıyolar, hayır sebep o değil. Sebep GOOGLE ismiyle bile arkalarına aldıkları destek.
En basit örnek. Adobe Photoshop Mac'lerde ve windows makinelerde var. Ama ne gariptir ki yılların işletim sistemi olan unix alt yapısını kullanan Ubuntu'da yok?
Peki şimdi soralım kendimize, GOOGLE Android işletim sisteminin 6.sını masa üstüne getirse ve X86 makinelerde kurulabilecek şekilde piyasaya yaysa ne kadar süre sonra Adobe Photoshop yazılımını Android içinde sunar???
Cevap basit, şu anda bile Android Mobile platformlarda photoshop lite marketten ücretsiz indirilebilir durumdadır!
Yani kıssadan hisse, yapılan hareket çok yerindedir. Android'in ilerki versiyonlarını X86 yapısında ve PC'lerde görürsek microsofta uzun bir aradan sonra çok sağlam gerçek bir rakip çıkmış olacak. Windows'a mobile alanda pek şans zaten vermiyorum.
Windows'dan daha uzun süredir yaygın olarak kullanılan ücretsiz dağıtılan Android'in karşısında ücretli sonradan çıkan bir windows ne kadar sağlam durabilir? Android kullanıcıları şimdiden Android platformuna ciddi derecede alışkanlık edindi, benimsedi. Yeni bir Windows platformu'na bir çoğu vakit b ile ayırmak istemeyecektir.
PC'de windows kullanan bir çok insan nasıl MAC kullanmayla uğraşmak istemiyor ise mobil alandada aynısı Windowsa olacak.