Android 4.0, x86 platformuna port edildi

Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan ve Samsung'un Galaxy Nexus modeliyle geçtiğimiz ay satışa sunulan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, x86 sistemlere port edildi yani yeni işletim sistemi artık AMD ve Intel tabanlı cihazlarda da çalışabiliyor. Android-x86 Projesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında x86 sistemler üzerinde işletim sisteminin WiFi, çoklu dokunmatik ve AMD çipsetler için donanımsal OpenGL desteğine sahip olduğu belirtildi.

Intel platformunda ise şu an için ses, kamera, Ethernet ve donanımsal hızlandırma desteğinin çalışmadığı rapor edildi. Android-x86 Projesi'nden Chih-Wei Huang açıklamasında, AMD'den hem cihaz hem de mühendislik yardımı anlamında önemli destek gördüklerini ifade ederken, Intel'in ise işbirliği içerisinde olmadığını dile getirdi. Bilindiği üzere Intel kısa bir süre önce Android işletim sisteminin x86 versiyonları için Google ile ortak çalıştıklarını ifade etmiş ve ilk cihazlarını 2012 ile birlikte pazara sunacağını belirtmişti. Yapılan açıklamalara bakılırsa Intel, x86 uyumlu Android çalışmalarında kendi kaynaklarıyla yol almayı tercih etmiş gibi görünüyor.

AMD Brazos platformunu kullanan tabletler (örneğin Acer Iconia Tab W500) için özel bir kurulum paketi hazırlayan ekibin, tam fonksiyonlu işletim sistemi için geliştirme çalışmaları sürüyor. 2012 içerisinde Bobcat 2.0 platformunu sunarak tabletlerde daha rekabetçi olmayı hedefleyen AMD, Android işletim sistemi için bağımsız girişimlere destek vererek, topluluk desteğini arkasına alma stratejisini benimsediği de söylenebilir.