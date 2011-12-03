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Android 4.0, x86 platformuna port edildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
28,2b
1
34
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan ve Samsung'un Galaxy Nexus modeliyle geçtiğimiz ay satışa sunulan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, x86 sistemlere port edildi yani yeni işletim sistemi artık AMD ve Intel tabanlı cihazlarda da çalışabiliyor. Android-x86 Projesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında x86 sistemler üzerinde işletim sisteminin WiFi, çoklu dokunmatik ve AMD çipsetler için donanımsal OpenGL desteğine sahip olduğu belirtildi.
Intel platformunda ise şu an için ses, kamera, Ethernet ve donanımsal hızlandırma desteğinin çalışmadığı rapor edildi. Android-x86 Projesi'nden Chih-Wei Huang açıklamasında, AMD'den hem cihaz hem de mühendislik yardımı anlamında önemli destek gördüklerini ifade ederken, Intel'in ise işbirliği içerisinde olmadığını dile getirdi. Bilindiği üzere Intel kısa bir süre önce Android işletim sisteminin x86 versiyonları için Google ile ortak çalıştıklarını ifade etmiş ve ilk cihazlarını 2012 ile birlikte pazara sunacağını belirtmişti. Yapılan açıklamalara bakılırsa Intel, x86 uyumlu Android çalışmalarında kendi kaynaklarıyla yol almayı tercih etmiş gibi görünüyor. 
AMD Brazos platformunu kullanan tabletler (örneğin Acer Iconia Tab W500) için özel bir kurulum paketi hazırlayan ekibin, tam fonksiyonlu işletim sistemi için geliştirme çalışmaları sürüyor. 2012 içerisinde Bobcat 2.0 platformunu sunarak tabletlerde daha rekabetçi olmayı hedefleyen AMD, Android işletim sistemi için bağımsız girişimlere destek vererek, topluluk desteğini arkasına alma stratejisini benimsediği de söylenebilir. 

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dellino 7 yıl en beğenilen
cagataykoroglu

AMD de para yok ki google la işbirliği yapsın. Tabii ucuza kapatacak. Ondan sonra bir ton sorun ortaya çıkar.

android-x86.org/...
code.google.com/...

Proje dahilinde, kullanıcılara bir alternatif sunmaya çalışan geliştiriciler.
Sizin gibi işin maddi kısmına pek takılmıyorlar.
Tebrik ederim.
cagataykorogluAMD de para yok ki google la işbirliği yapsın. Tabii ucuza kapatacak. Ondan sonra bir ton sorun ortaya çıkar.
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Yanıtla +12
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KatanaHero 7 yıl
Aslında bunun tam tersi yapılmalıydı. Yani Windows 7 gibi bir işletim sistemi ARM tabanlı cep telefonlarıyla çalışabilecek şekilde port edilmeliydi. İşte o zaman tek, çift veya dört çekirdekli ARM tabanlı işlemcilerin ne kadar fayda sağladığını kendi gözlerimizle görebilirdik.
Aslında bunun tam tersi yapılmalıydı. Yani Windows 7 gibi bir işletim sistemi ARM tabanlı cep telefonlarıyla çalışabilecek şekilde port edilmeliydi. İşte o zama...
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Menow 7 yıl KatanaHero
KatanaHero

Aslında bunun tam tersi yapılmalıydı. Yani Windows 7 gibi bir işletim sistemi ARM tabanlı cep telefonlarıyla çalışabilecek şekilde port edilmeliydi. İşte o zaman tek, çift veya dört çekirdekli ARM tabanlı işlemcilerin ne kadar fayda sağladığını kendi gözlerimizle görebilirdik.

Ben tam tersini düşünüyorum. Bu yapılan bence çok doğru bir hamle.

Neden?

Windows 8 ile zaten microsoft ARM platformuna giriş yapıyor. Sadece işlemci kıyaslamasını 1 sene erken yapabilmek için buna zaman ayrılması biraz mantıksız. Oysa Android'in X86 mimarisine giriş yapması çok daha devrimsel bir olay. Zira Microsoft gibi dev bir firmaya rakip olma yolundaki ilk adımlar atılmış oluyor.

Windows 8'in ARM platformuna girmesi ve Androide ARM platformunda rakip olması çok ilginç bir olay değil. Çünkü microsoft firmasının asıl işi zaten işletim sistemi geliştirmek. Ancak Google'ın asıl işi bu değil ve asıl işi bu olan diğer firmalarında microsoft ile rekabet edebilecek güçleri yok.

Ama söz konusu GOOGLE olunca işletim sistemi korkutucu oluyor. Çok mu iyi işletim sistemi yapıyolar, hayır sebep o değil. Sebep GOOGLE ismiyle bile arkalarına aldıkları destek.

En basit örnek. Adobe Photoshop Mac'lerde ve windows makinelerde var. Ama ne gariptir ki yılların işletim sistemi olan unix alt yapısını kullanan Ubuntu'da yok?

Peki şimdi soralım kendimize, GOOGLE Android işletim sisteminin 6.sını masa üstüne getirse ve X86 makinelerde kurulabilecek şekilde piyasaya yaysa ne kadar süre sonra Adobe Photoshop yazılımını Android içinde sunar???

Cevap basit, şu anda bile Android Mobile platformlarda photoshop lite marketten ücretsiz indirilebilir durumdadır!


Yani kıssadan hisse, yapılan hareket çok yerindedir. Android'in ilerki versiyonlarını X86 yapısında ve PC'lerde görürsek microsofta uzun bir aradan sonra çok sağlam gerçek bir rakip çıkmış olacak. Windows'a mobile alanda pek şans zaten vermiyorum.

Windows'dan daha uzun süredir yaygın olarak kullanılan ücretsiz dağıtılan Android'in karşısında ücretli sonradan çıkan bir windows ne kadar sağlam durabilir? Android kullanıcıları şimdiden Android platformuna ciddi derecede alışkanlık edindi, benimsedi. Yeni bir Windows platformu'na bir çoğu vakit b ile ayırmak istemeyecektir.

PC'de windows kullanan bir çok insan nasıl MAC kullanmayla uğraşmak istemiyor ise mobil alandada aynısı Windowsa olacak.
KatanaHeroAslında bunun tam tersi yapılmalıydı. Yani Windows 7 gibi bir işletim sistemi ARM tabanlı cep telefonlarıyla çalışabilecek şek...
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positroN 7 yıl
Normal pc icin asus laptop, atom islemciler icin eee pc ayrica bir de amd fusion icin surum olacakti onu da fm1 soket a serisi islemcisi olanlar deneyebilir. nvidia veya amd harici ekran kartiyla calisacagini sanmiyorum belki acilis seceneerini degiatirince vesa modunda calisir.
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chatin_62 7 yıl positroN
positroN

Normal pc icin asus laptop, atom islemciler icin eee pc ayrica bir de amd fusion icin surum olacakti onu da fm1 soket a serisi islemcisi olanlar deneyebilir. nvidia veya amd harici ekran kartiyla calisacagini sanmiyorum belki acilis seceneerini degiatirince vesa modunda calisir.

Teşekkürler.
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positroN 7 yıl
Calisiyor.
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micro77 7 yıl positroN
positroN

Calisiyor.

oke
ındırıp ben de deneyecegım...
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xLmNt13 7 yıl
PC ve android basit uygulamalar için güzel oyun için daha çok yol katetmesi lazım
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rabitelli 7 yıl
hackintosh gibi hacktroid'ler çıkar yakında
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tolgacem 7 yıl
Artık PC'de sadece internete girip, müzik dinlemek için kullanacağım rahat bir işletim sistemi olacak. Ubuntu yerine çok rahat tercih ederim.
Windows 7'yi de oyun moyun oynamak için kullanırım. Fakat artık Android için çözünürlük ayarı falan çıkması lazım. Daha gelişmiş bir ayarlar menüsü olmalı.
İşte Apple, iOS'u da aptal kısıtlamaları ile Mac OS X gibi yaptı. Eskiden ilk başlarda Mac OS X çok iyi konumdayken yerini Windows'a kaptırdı. Şimdi de artık herşey Android olur oldu.
Notebook-tablet-netbook-ufak pc'ler ve akıllı telefonlar. Çok yaygınlaşıyor ve bu yaygınlaşmaya karşı iOS bu kadar abik kubik kısıtlamalar ile tutunamaz. Tutunamıyor da. 2007'de zamanının ötesinde bir arayüz sunan iOS, artık sadece menüden ibaret çağ dışı bir arayüz sunuyor. Sadece uygulama genişliği var. Tabi yersen
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highgen 7 yıl
fusionun android desteğini alması amd adına çok büyük bir avantaj tabi kullanıcı içinde fusionun nimetlerinden böyle bir işletim sistemiyle yararlanılacak olması ultra mobil segmentte Amdnin elini güçlendiriyor peynir ekmek gibi satılmaya başlayan cihazlardan güzel pazar payı yakalanır.
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Foxbat 7 yıl
Android zaten linux tabanlı bir işletim sistemi olduğu için çok da zahmetli bir dönüşüm yaşandığını zannetmiyorum. Bu arada, bu işten AMD karlı çıkabilir çünkü linux ortamında AMD işlemcilerinin windows'a göre daha performanslı çalıştığı söyleniyor. Bobcat 2.0 makul enerji tüketimine sahip olursa 2012'de mobil pazarda dengeler AMD lehine değişebilir. Tabii ki Intel ve Nvidia karşı atak yapmak yerine bahçede armut toplamayı seçmezse:)
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sonalp 7 yıl
RISC veya CISC olması işlemcinin mimarisi ile alakalıdır. komut seti ile komut setini nasıl işleme sokulacağını karıştırmamak lazım. pentiumlar RISC makinelerdir ve x86 komut setine sahiptirler.
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bersgurs 7 yıl
Windows 8 Arm İşlemcileri destekleyecek
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janparey 7 yıl
Androidi X86'ya port etmek windows'u risc komut seti mimarili işlemcilere port etmekten daha kolay olsa gerek.Niye?siz windows port etmek istediğinizde sadece o yetmeyecek programlarıda yeniden o mimari için yazacak veya derleyeceksiniz herneyse ama diğer durumda zaten java sanal makinası taşınabilirliği amaçlayan birşey onun port edilmesi yeter.
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Batuist 7 yıl
Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan ve Samsung'un Galaxy Nexus modeliyle geçtiğimiz ay satışa sunulan Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, ...

Bu cümleden google'ın işletim sistemini üreticiere sattığını çıkarıyorum ben.. google bu işletim sistemini satıyor mu, yoksa ücretsiz mi sunuyor???
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karaköy_soğancısı 7 yıl
darısı ios un başına :))
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PS3!BF3! 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
darısı ios un başına :))

Hakikaten güzel olurdu.
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