Android 4.1 OTA güncellemesi bazı Galaxy Nexus modelleri için internette yayınlandı





Google, Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu bazı Galaxy Nexus modelleri için OTA olarak dağıtmaya başladı. IO 2012 konferansında bildirildiği gibi bu güncelleme, yeni yazılımın bir ön inceleme sürümü olarak gelecek. Ayrıca her Galaxy Nexus sahibi cihazını ön inceleme sürümüne yükseltemeyecek.

Amerika'da satılan GSM Galaxy Nexus'lar, yani "takju" kod adlı telefonlar ile uyumlu olan güncelleme paketi, bununla birlikte sadece Google I/O katılımcılarına dağıtılan geliştirici paketindeki ürünlere yüklenebilecek. Ancak özgür bir mobil platformda çareler tükenmez. Halihazırda diğer Galaxy Nexus modellerine sahip kullanıcılar da, eğer cihazlarını Root erişimli hale getirerek bir Custom Recovery kurararlarsa OTA yükseltmesini yükleyerek Jelly Bean'i hemen şimdi deneyebilirler.

156MB büyüklüğündeki OTA paketi, IMM30D yazılımlı GSM Galaxy Nexus modellerine yukarıda tarif ettiğimiz gibi kurulabiliyor. Güncellemenin ardından Android versiyonunuz 4.1, yapı numaranız ise; JNR84D olarak değişecektir. Yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, ön inceleme sürümünü tecrübe etmelerine karşın hız, performans ve stabillikte belirgin artışlar olduğunu ifade ediyor.

Siz de aşağıdaki kaynak bağlantısından Android 4.1 Jelly Bean ön inceleme versiyonunu direk Google sunucuları aracılığıyla bilgisayarınıza indirip telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncellemenin tam sürümü, Temmuz ortalarında Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM tablet bilgisayarları için yayınlanacak. Yine aynı günlerde Jelly Bean kaynak kodları dağıtılacak ve mevcut diğer modeller için güncelleme çalışmaları başlayacak. Bir süredir bazı üreticiler tarafından kullanılan Android PDK'sı sayesinde güncellemelerin çok daha erken ulaşması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/6/27/3122480/android-4-1-ota-update-available-manual-download-galaxy-nexus