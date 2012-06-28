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Android 4.1 OTA güncellemesi bazı Galaxy Nexus modelleri için internette yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu bazı Galaxy Nexus modelleri için OTA olarak dağıtmaya başladı. IO 2012 konferansında bildirildiği gibi bu güncelleme, yeni yazılımın bir ön inceleme sürümü olarak gelecek. Ayrıca her Galaxy Nexus sahibi cihazını ön inceleme sürümüne yükseltemeyecek.
Amerika'da satılan GSM Galaxy Nexus'lar, yani "takju" kod adlı telefonlar ile uyumlu olan güncelleme paketi, bununla birlikte sadece Google I/O katılımcılarına dağıtılan geliştirici paketindeki ürünlere yüklenebilecek. Ancak özgür bir mobil platformda çareler tükenmez. Halihazırda diğer Galaxy Nexus modellerine sahip kullanıcılar da, eğer cihazlarını Root erişimli hale getirerek bir Custom Recovery kurararlarsa OTA yükseltmesini yükleyerek Jelly Bean'i hemen şimdi deneyebilirler.
156MB büyüklüğündeki OTA paketi, IMM30D yazılımlı GSM Galaxy Nexus modellerine yukarıda tarif ettiğimiz gibi kurulabiliyor. Güncellemenin ardından Android versiyonunuz 4.1, yapı numaranız ise; JNR84D olarak değişecektir. Yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, ön inceleme sürümünü tecrübe etmelerine karşın hız, performans ve stabillikte belirgin artışlar olduğunu ifade ediyor.
Siz de aşağıdaki kaynak bağlantısından Android 4.1 Jelly Bean ön inceleme versiyonunu direk Google sunucuları aracılığıyla bilgisayarınıza indirip telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncellemenin tam sürümü, Temmuz ortalarında Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM tablet bilgisayarları için yayınlanacak. Yine aynı günlerde Jelly Bean kaynak kodları dağıtılacak ve mevcut diğer modeller için güncelleme çalışmaları başlayacak. Bir süredir bazı üreticiler tarafından kullanılan Android PDK'sı sayesinde güncellemelerin çok daha erken ulaşması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/6/27/3122480/android-4-1-ota-update-available-manual-download-galaxy-nexus Yorum Yaz
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mkt 7 yıl en beğenilen
CyanogenMod akar :D
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behlul532 7 yıl
yükleyn arkdşlar nasıl yüklediniz yardmcı olrmusunuz.
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behlul532 7 yıl
yardm eden yok mu?
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DH Misafiri 7 yıl
yükleyn arkdşlar nasıl yüklediniz yardmcı olrmusunuz.
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Klitz 7 yıl
chatlaxs
cm 11 mi olur artık

CM7 den cm9 a arada android 3.0 olduğu için atlanıldı o yüzden cm10 yada cm9.1 olur bence.
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ALBAY 7 yıl
S2 ye ne zaman gelir acaba?
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falcon5234 7 yıl
şu anda kullanıyorum 4.1 i tek söyleyeceğim. İNANILMAZ !!!!
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soul calibur 7 yıl
Cemaat toplansın, artık ios'un cenaze namazını kılabiliriz: youtube.com/...
Sıfır kasma, sıfır lag, yağ gibi akıyor jellie bean. ios bitmiştir.
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Whisper911 7 yıl
arkdaşlar 4.01 ve 4.04 ics kullanan biri olarak şuanda 4.1 jelly bean kullanıyorum.
Tek kelimeyle alet akıyor o kadar söylüyorum. Hız olarak , akıcılık olarak gerçekten çok iyi iş başarmışlar.
güzel detaylar , bazı değişiklikler olsa da asıl olay hız denebilir ki çok iyi olmuş bu.
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hernandesww 7 yıl
Bilmediğin konu üzerine yorum yapmak daha kötü bir şey.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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smart1978 7 yıl
CynanoMOD sureklı yetısemıyor: CynanoMOD RC surumunu tam cıkartıyor bu sefer Google Androıd 4.1 i cıkarıyor...
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