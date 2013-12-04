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Android 4.4.1 sürümü testlere başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4.1 sürümü testlere başladı

Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü lanse etmesinin hemen ardından 4.4.1 sürümü için çalışmalara başlandığı gündeme gelmişti. Sürümün izleri site loglarında ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Nexus 10 ve Nexus 5 modellerinde yaşanan bazı hatalar nedeniyle 4.4.1 sürümünün hızlandırıldığı belirtiliyor. Site loglarında ortaya çıkan Android 4.4.1 sürümlü modeller ise Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 7 şeklinde sıralanıyor.

HTC ROM geliştiricilerinden birisi de HTC One Google Edition modeli için Android 4.4.1 güncellemesinin yakın bir gelecekte kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu durumda Nexus 4, 5, 7 ve 10 modelleri ile HTC One ve Galaxy S4 Google Edition versiyonlarının kısa süre içerisinde güncelleneceği tahmin ediliyor. Güncellemenin tam olarak ne yenilikler sunacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Android-4.4.1-update-in-testing-right-now-could-be-released-soon_id49969 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
MS bile daha hızlı güncelleme yapıyor ! :)
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General. 5 yıl
Hep Nexus hep Nexus Diğer firma ürünlerini alan enayimi böyle bir sistem böyle bir anlayış olurmu 2000tl verilen cihaz çöp oluyor firmalarda zaten bu gün sattığı ürünü yarın unutuyor sırf bu bozuk düzen yüzünden Android'ten soğudum ya Apple gibi kendine özel yap yada adam gibi sattığınız cihazların arkasında durun.
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black_67 5 yıl General.
o kadar büyütmeye gerek yok haklısınızda ama gelen güncellemeleri de görüyoruz

bazen gelmese daha iyi dediğimiz güncellemeler oluyor

nexus ilk güncellemeyi alıyor ama bu seferde uygulama güncellemesi bekliyoruz

her güncellemede batarya optimizasyonu geçiyor ama son kullanıcı dişe dokunur bir ilerleme göremiyor
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Diğerlerini bilmiyorum da Nexus 4 için kesinlikle gerekliydi.
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DH Misafiri 5 yıl
1,5 senelik gnexime gelmeyen güncelleme:-(
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FlyingUnderpants 5 yıl
Android 5 çıkana kadar dişe dokunur bir yenilik gelmeyeceği anlaşıldı.
4.4.X veya 4.5 vs hepsi beyhude.
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ASSKIMM 5 yıl
Dün nexus 4 aldım bugün 4.4 e güncelledim :D
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Bradley Cooper 5 yıl
işte bunlar hep Nexus
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AERN 5 yıl
Daha 4.3 güncellemesi gelmedi Note2 ye :) Bakalım 4.4. ne zaman gelecek.
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