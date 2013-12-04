Android 4.4.1 sürümü testlere başladı

Haber Editörü
Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü lanse etmesinin hemen ardından 4.4.1 sürümü için çalışmalara başlandığı gündeme gelmişti. Sürümün izleri site loglarında ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle Nexus 10 ve Nexus 5 modellerinde yaşanan bazı hatalar nedeniyle 4.4.1 sürümünün hızlandırıldığı belirtiliyor. Site loglarında ortaya çıkan Android 4.4.1 sürümlü modeller ise Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 7 şeklinde sıralanıyor.
HTC ROM geliştiricilerinden birisi de HTC One Google Edition modeli için Android 4.4.1 güncellemesinin yakın bir gelecekte kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu durumda Nexus 4, 5, 7 ve 10 modelleri ile HTC One ve Galaxy S4 Google Edition versiyonlarının kısa süre içerisinde güncelleneceği tahmin ediliyor. Güncellemenin tam olarak ne yenilikler sunacağı ise bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Android-4.4.1-update-in-testing-right-now-could-be-released-soon_id49969 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bazen gelmese daha iyi dediğimiz güncellemeler oluyor
nexus ilk güncellemeyi alıyor ama bu seferde uygulama güncellemesi bekliyoruz
her güncellemede batarya optimizasyonu geçiyor ama son kullanıcı dişe dokunur bir ilerleme göremiyor
4.4.X veya 4.5 vs hepsi beyhude.