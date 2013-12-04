Android 4.4.1 sürümü testlere başladı





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü lanse etmesinin hemen ardından 4.4.1 sürümü için çalışmalara başlandığı gündeme gelmişti. Sürümün izleri site loglarında ortaya çıkmaya başladı.





Özellikle Nexus 10 ve Nexus 5 modellerinde yaşanan bazı hatalar nedeniyle 4.4.1 sürümünün hızlandırıldığı belirtiliyor. Site loglarında ortaya çıkan Android 4.4.1 sürümlü modeller ise Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 7 şeklinde sıralanıyor.





HTC ROM geliştiricilerinden birisi de HTC One Google Edition modeli için Android 4.4.1 güncellemesinin yakın bir gelecekte kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu durumda Nexus 4, 5, 7 ve 10 modelleri ile HTC One ve Galaxy S4 Google Edition versiyonlarının kısa süre içerisinde güncelleneceği tahmin ediliyor. Güncellemenin tam olarak ne yenilikler sunacağı ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-4.4.1-update-in-testing-right-now-could-be-released-soon_id49969