Android Market'ten şu ana kadar 4.5 milyar uygulama, içerik indirildi

Haber Editörü
Samsung, HTC, Acer, Sony Ericsson, LG Mobile, Huawei, Dell ve Motorola'nın aralarında bulunduğu pek çok firma tarafından tercih edilen; IDC ve Gartner gibi analiz firmalarının çok yakında liderliği göğüsleyeceğini ön gördüğü Android işletim sistemine dair kısa bir süre önce Andy Rubin bazı açıklamalarda bulunmuştu. Rubin, günde 500.000 tane Androidli cihaz aktivasyonu gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
Android cephesinden gelen yeni bilgiye göre, şu ana kadar Android Market'ten 4.5 milyara yakın uygulama indirildi. 1 milyar barajının yaklaşık 2 yıl önce aşıldığını ve son 60 gün içinde 1 milyar uygulamanınn indirildiğini eklemekte fayda var.
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Ben çirkin demedimki işletim sistemini kullandımda ne demek istediğimi yanlış anlamışsınız demekki :) fanboylar atağa geçmiş gene korkmayın arkadaşlar ben düşman değilim.
androidin uygulamaları kotu ios'un kalıtelı demek çok havada kalmış örneklerle açıklarsanız daha yerinde olur ios'ta bi uygulama kullanıyorum boyle üstüne gelip aşağı kaldırınca yukarıdakı bosluk hop hop ediyor diyen arkadaslar için bu özellik sayesinde kalıte hissediyorsa uuuuu babyyyyy derim sadece kendisine
piyasanın bu kadar android konusunda baskı yapmasına anlam veremiyorum heleki doğruları konuşması gereken forumlar'ın
işe yaramaz programlar dünyası şu anda android,en az 1 senesi var.
Zaten bunu bilenlerde biliyor senin yazmana gerek yok ama Android çok güzel bir işletim sistemi ve uygulumada çok
Birde marketteki filtre kalksa çok iyi olacak