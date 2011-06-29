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Android Market'ten şu ana kadar 4.5 milyar uygulama, içerik indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
1
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Samsung, HTC, Acer, Sony Ericsson, LG Mobile, Huawei, Dell ve Motorola'nın aralarında bulunduğu pek çok firma tarafından tercih edilen; IDC ve Gartner gibi analiz firmalarının çok yakında liderliği göğüsleyeceğini ön gördüğü Android işletim sistemine dair kısa bir süre önce Andy Rubin bazı açıklamalarda bulunmuştu. Rubin, günde 500.000 tane Androidli cihaz aktivasyonu gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
Android cephesinden gelen yeni bilgiye göre, şu ana kadar Android Market'ten 4.5 milyara yakın uygulama indirildi. 1 milyar barajının yaklaşık 2 yıl önce aşıldığını ve son 60 gün içinde 1 milyar uygulamanınn indirildiğini eklemekte fayda var.

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séquestre 8 yıl
Çok büyük rakam , helal olsun..
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erdem_zeus 8 yıl
3 sene iphone ardından android kullanmış birisi olarak uygulamaların farkindayım biraz grafikle göz boyayıp hiçbir ihtiyacı karşılamayan uygulamalar yüksek kalıte hıssı sağlıyor fakat ihtiyacı karşılayan uygulamalar efekt eksiği sebebiyle sadece gösteriş meraklısı kişilere kalıtesiz geliyor. oyun konusunda minik androidlerle değilde büyükleriyle karşılaştırma yapıldığında tarafsız kişilere farklı gelmeyecektir.
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jibe 8 yıl
4w3e
jibePiyasaya sürülen her 10 akıllı telefondan 7 si Android işletim sistemli olursa. Ayrıca o sayı indirilenler silinenler ne kadar acaba. Anlayan anladı.
Zaten bunu bilenlerde biliyor senin yazmana gerek yok ama Android çok güzel bir işletim sistemi ve uygulumada çok

Ben çirkin demedimki işletim sistemini kullandımda ne demek istediğimi yanlış anlamışsınız demekki :) fanboylar atağa geçmiş gene korkmayın arkadaşlar ben düşman değilim.
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Batuist 8 yıl
bunun 3 milyarı yeşil yeşil pil seviyesini gösteren widgetlardır. :)) mağazanın denetimi şart çoğu çöplük... gerçi iosta süper değil ücretsiz diye uygulama indiriyorsunuz yok onu yapamazsın yok bunu yapamazsın iki kere tıklamak için satın al vesaire çoğu böyle uygulama yada oyunların.. satın al diye diye gözünüze sokuyorlar uygulamayı. ama hiç olmazsa kaliteli birşeyler görüyorsunuz. lafım ücretsiz diye sunulanlarda hani demo diye sunulsa yine anlıcam. ama androidin durumu daha vahim. bir standart olmadığı için kaliteli uygulama bulmak zor..
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erdem_zeus 8 yıl

Batuist

bunun 3 milyarı yeşil yeşil pil seviyesini gösteren widgetlardır. :)) mağazanın denetimi şart çoğu çöplük... gerçi iosta süper değil ücretsiz diye uygulama indiriyorsunuz yok onu yapamazsın yok bunu yapamazsın iki kere tıklamak için satın al vesaire çoğu böyle uygulama yada oyunların.. satın al diye diye gözünüze sokuyorlar uygulamayı. ama hiç olmazsa kaliteli birşeyler görüyorsunuz. lafım ücretsiz diye sunulanlarda hani demo diye sunulsa yine anlıcam. ama androidin durumu daha vahim. bir standart olmadığı için kaliteli uygulama bulmak zor..



halfone

android de doğru düzgün yazılım yok ios 'un yanına bile yaklaşamaz program oyun v.s. konusunda gerçekten sürünüyor,
piyasanın bu kadar android konusunda baskı yapmasına anlam veremiyorum heleki doğruları konuşması gereken forumlar'ın

işe yaramaz programlar dünyası şu anda android,en az 1 senesi var.


androidin uygulamaları kotu ios'un kalıtelı demek çok havada kalmış örneklerle açıklarsanız daha yerinde olur ios'ta bi uygulama kullanıyorum boyle üstüne gelip aşağı kaldırınca yukarıdakı bosluk hop hop ediyor diyen arkadaslar için bu özellik sayesinde kalıte hissediyorsa uuuuu babyyyyy derim sadece kendisine

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halfone 8 yıl
android de doğru düzgün yazılım yok ios 'un yanına bile yaklaşamaz program oyun v.s. konusunda gerçekten sürünüyor,
piyasanın bu kadar android konusunda baskı yapmasına anlam veremiyorum heleki doğruları konuşması gereken forumlar'ın
işe yaramaz programlar dünyası şu anda android,en az 1 senesi var.
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lazloo 8 yıl
Google yi tebrik etmek lazım. :)
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DH Misafiri 8 yıl
android işletim sistemi özgürlüktür...
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Stanislas Xavier 8 yıl
ANDROİD şimdilik IOS a tek rakip gibi görünsede bence hiçte stabil bir işletim sistemi değil.LİNUX sistemlerinde herşey kullanıcının menfaatindedir ancak android GOOGLE himayesinde ve tam anlamıyla özgür değil.Stabil değil dedim çünkü henüz son sürümlü cihazlar piyasaya çıkmadan farklı bir sürüm daha tanıtılıyor bu da karmaşıklığa sebep oluyor.Donanım olarak artık android cihazlar iphone u falan ezdi geçti ancak ios u yenemedikleri iki alan var birincisi o elit hissi veremiyolar ikincisi ise uygulama kalitesi ve sistem bakımından hala ios en iyisi.ANDROİD Mağazasının yarısı çöplük.Tabiki android kullanan çok iyi cihazlar var ve seve seve kullanırsınız ancak tatmin etmekten uzak benim için.MEEGO ya pozitif bakan biri olarak herseferinde nezaman iyi olacağına inandığım bir sistem çıksa bazı problemler nedeniyle sönüp gidiyor.Ancak BLACKBERRY nın QNX i satın alması tamamen düzgün çalışan ve bu zamana kadar ki en güvenilir sistem için umutlanmamı sağladı.Kısacası şimdilik android kullanılabilir ancak çok daha iyi hatta mükemmel olabilme potansiyeli taşıyan sistemler var.Ve umarım gelişmeler hep olumlu olur ve kazanan yine bizler oluruz...
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4w3e 8 yıl
jibe
Piyasaya sürülen her 10 akıllı telefondan 7 si Android işletim sistemli olursa. Ayrıca o sayı indirilenler silinenler ne kadar acaba. Anlayan anladı.

Zaten bunu bilenlerde biliyor senin yazmana gerek yok ama Android çok güzel bir işletim sistemi ve uygulumada çok
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jibe 8 yıl
Piyasaya sürülen her 10 akıllı telefondan 7 si Android işletim sistemli olursa. Ayrıca o sayı indirilenler silinenler ne kadar acaba. Anlayan anladı.
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yunuss.10 8 yıl
Google hesabımdan markete giriyom , istediğimi beğeniyom seçiyom bir tık, hoopp bi bakıyom telefona iniyo ne kadar pratik hiç sıkıntı yok


Birde marketteki filtre kalksa çok iyi olacak
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