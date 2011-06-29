Android Market'ten şu ana kadar 4.5 milyar uygulama, içerik indirildi

Samsung, HTC, Acer, Sony Ericsson, LG Mobile, Huawei, Dell ve Motorola'nın aralarında bulunduğu pek çok firma tarafından tercih edilen; IDC ve Gartner gibi analiz firmalarının çok yakında liderliği göğüsleyeceğini ön gördüğü Android işletim sistemine dair kısa bir süre önce Andy Rubin bazı açıklamalarda bulunmuştu. Rubin, günde 500.000 tane Androidli cihaz aktivasyonu gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Android cephesinden gelen yeni bilgiye göre, şu ana kadar Android Market'ten 4.5 milyara yakın uygulama indirildi. 1 milyar barajının yaklaşık 2 yıl önce aşıldığını ve son 60 gün içinde 1 milyar uygulamanınn indirildiğini eklemekte fayda var.

