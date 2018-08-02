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Android P ne zaman çıkacak?

Android kullanıcılarının merakla beklediği Android P işletim sisteminin yayınlanacağı tarih, Evan Blass tarafından sızdırıldı. İşte Android P'nin final sürümünün yayınlanacağı o tarih:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Mayıs ayında düzenlenen Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtılan Android 9.0 P işletim sistemi, kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Bugüne kadar 4 beta sürümü yayınlanan Android P'nin final sürümü için üç hafta gibi bir süre kaldı. 
 

Android P 20 Ağustos'ta çıkacak

Sızıntılarıyla teknoloji dünyasına nam salan Evan Blass, Twitter hesabından Android P'nin final sürümünün 20 Ağustos'ta yayınlanacağını duyurdu. Google da I/O 2018 etkinliği sırasında Android P için Ağustos ayının üçüncü çeyreğine işaret etmişti. Üstelik geçtiğimiz yıl yayınlanan Android 8.0 Oreo işletim sisteminin final sürümü de 22 Ağustos'ta yüklemeye açılmıştı. Dolayısıyla Evan Blass'ın sızdırdığı 20 Ağustos tarihi çok büyük ihtimal doğru.  

Android P yenilikleri

Basit, zeki ve dijital erişilebilirlik özellikleriyle ön plana çıkartılan Android P işletim sistemi, sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla birlikte alışılagelmişin dışında bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yeni kullanıcı arayüzü

Home butonunu tarihi gömecek bir adım atan Google, Android P işletim sistemine iPhone X'dakine benzer bir çubuk eklemiş. Kullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün. Bunun için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman son kullanılan uygulamalar sayfasına ulaşabilir, parmağınızı tekrar yukarı kaydırdığınız zaman ise uygulamaların yer aldığı sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı sağa sola kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilmek de mümkün.

Adaptif (uyarlanabilir) batarya 

Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıların en büyük problemine çözüm getiriyor. Temelinde makine öğrenme algoritmaları yatan adaptif batarya teknolojisi, kısa bir öğrenme sürecinin ardından kullanıcısının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlayarak pil ömründen %30 tasarruf sağlıyor.

Adaptif (uyarlanabilir) ekran parlaklığı

Akıllı telefonlar, sensörler aracılığıyla ortamın ışık koşuluna göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor lakin Google'ın geliştirmiş olduğu adaptif parlaklık özelliği biraz daha farklı. Yine temelinde yapay zeka algoritmaları kullanılan bu teknoloji, kullanıcısının manuel akran parlaklık tercihini zamanla öğrenerek kullanıcısına daha az parlaklık ayarı yaptırıyor. Google, makine öğrenimi parlaklık aracı sayesinde kullanıcıların yarısının manuel olarak parlaklık ayarı yapmayı bıraktığını söylüyor.

Yapay zeka ve diğer özellikler

Android P ne zaman çıkacak?
 
Daha kişisel bir kullanım deneyimi sunan Android P işletim sistemi, bizlere telefon kullanımımız hakkında ayrıntılı bilgi verebiliyor. Bunun için özel bir bölüm hazırlayan şirket, burada hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimizi, bir günde kaç adet bildirim aldığımızı, telefon kilidini gün içerisinde kaç kere açtığımızı ve kilidin ne kadar açık kaldığını bizlere detaylı bir şekilde gösteriyor. Kullanıcısının uygulamalarda geçirdiği zamanı kısıtlama imkanı da tanıyan Google, bu sayede kişinin akıllı telefon kullanımı hakkında detaylı bilgiye erişmesine olanak tanıyor.

"Shush" adında yeni bir rahatsız etme modu ekleyen Google, telefonun arka yüzeyi dönükken yıldızlı kişiler hariç arayanların çağrısını sessize alıyor.

Kullanıcısının her yaptığını adım adım takip eden Android P, yapay zeka desteği sayesinde öğrendiği kullanım alışkanlıklarınızı size geribildirim olarak sunabiliyor. Örnek vermek gerekirse, sistem sizin spor salonunda olduğunuzu tespit ettiği an size hareketli parçalardan oluşan bir oynatma listesi sunabiliyor veya telefonunuza bir kulaklık bağlarsanız en sevdiğiniz şarkılardan birini sizin için otomatik olarak oynatabiliyor. Örnekleri çoğaltabilmek mümkün.
Kullanıcıların bir uygulamada ne yapmak istediklerini tahmin etmek için uygulama eylemleri ekleyen Google, kullanıcıların telefon görüşmesi yapmak veya daha hızlı bir şekilde mesaj göndermek gibi işlevleri yapabilmelerine yardımcı olmak için kısayollar sunuyor.   

https://twitter.com/evleaks/status/1024997877209333762 Yorum Yaz
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white_power 10 ay en beğenilen
Oreo aldıkta P'si kaldı.
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Johan Elmander 10 ay
Android P ile gelen gesturelar açık ara marketin en kötüsü.
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kymelria 10 ay
Bu sanal buton olayı halihazırda emui arayüzünde mevcut.
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NimbleSoul 10 ay
Android P çıkacak, hala uygulamaya özel ses kontrolü gelmedi. Bir yandan müzik/radyo/podcast dinlerken bir yandan da oyun oynamak pek mümkün olmuyor. Oyun içerisinde de ayarlanabilir ses kontrolü yoksa tam işkence. Bi yandan sakin sakin müzik dinleyeyim derken bangır bangır kılıç, kart, patlama... sesleri gelmesi harbiden de sinir bozucu. Bu Android P'de de hayal oldu gibi. PlayStore'da da işe yarayan bir uygulama bulamadım. Hazır bu kadar serzenişte bulunmuşken bu işi yerine getiren düzgün bir rootlu ve ya rootsuz bir uygulama bilen varsa, cevap olarak yazarsa çok makbule geçer.
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intel7mix 10 ay NimbleSoul
Noldu bulabildiniz mi ?
Bu dediğiniz olay bir kaç sene önce aklıma gelmişti ama yapılabilir mi diye hiç bakmamıştım. Yapılsa efsane bir şey olur.
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Mr. Jingles 10 ay
Nokia tuşsuz kullanımı yıllar önce MeeGo ile yapmıştı. Google daha şimdi o seviyeye gelmeye başladı. Çok yazık cidden.
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KoşanBalık 10 ay
Bu kadar çok şey eklemeyin custom rom yapan arkadaşlar bunları telefonlara uyarlarken zorlanıyorlar.malum üreticilerden bize fayda yok.
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Part Of The Nature 10 ay
Biraz hızlı gitmiyor muyuz?
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay Part Of The Nature
Adamlar yıllar önce yapması gerekeni Oreo ile neredeyse başardılar,ve P Oreo'ya göre daha stabil olursa Apple stabil yea olayı tamamı ile kallar

4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 5.1.1, 6.0.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.1.0 versiyonlarını farklı farklı cihazlarda kullandım. 4.0.4-7.1.2 arasındaki çıkan hiç bir android iOS'un stabilitesine ve hızına yaklaşamadı. Evet 4.0.4 ve 7.1.2 arasında bildiğiniz uçurum var ama iOS olamdaı hiç bir zaman. Oreo'da ne yapmışlar bilmiyorum ama ilk defa cihazın uçak gibi çalıştığını hissettim,hemde 1 GB RAM ve SD 410'a rağmen. Go edition da değil bildiğiniz normal oreo hemde
.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Gelsin gönlümün efendisi,oreoyu inanılmaz beğendim bunun daha iyi geleceğine eminim
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white_power 10 ay en beğenilen
Oreo aldıkta P'si kaldı.
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