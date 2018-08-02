Android P ne zaman çıkacak?

Mayıs ayında düzenlenen Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtılan Android 9.0 P işletim sistemi, kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Bugüne kadar 4 beta sürümü yayınlanan Android P'nin final sürümü için üç hafta gibi bir süre kaldı.

Android P 20 Ağustos'ta çıkacak

Sızıntılarıyla teknoloji dünyasına nam salan Evan Blass, Twitter hesabından Android P'nin final sürümünün 20 Ağustos'ta yayınlanacağını duyurdu. Google da I/O 2018 etkinliği sırasında Android P için Ağustos ayının üçüncü çeyreğine işaret etmişti. Üstelik geçtiğimiz yıl yayınlanan Android 8.0 Oreo işletim sisteminin final sürümü de 22 Ağustos'ta yüklemeye açılmıştı. Dolayısıyla Evan Blass'ın sızdırdığı 20 Ağustos tarihi çok büyük ihtimal doğru.

Android P yenilikleri

Basit, zeki ve dijital erişilebilirlik özellikleriyle ön plana çıkartılan Android P işletim sistemi, sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla birlikte alışılagelmişin dışında bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yeni kullanıcı arayüzü

Home butonunu tarihi gömecek bir adım atan Google, Android P işletim sistemine iPhone X'dakine benzer bir çubuk eklemiş. Kullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün. Bunun için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman son kullanılan uygulamalar sayfasına ulaşabilir, parmağınızı tekrar yukarı kaydırdığınız zaman ise uygulamaların yer aldığı sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı sağa sola kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilmek de mümkün.

Adaptif (uyarlanabilir) batarya

Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıların en büyük problemine çözüm getiriyor. Temelinde makine öğrenme algoritmaları yatan adaptif batarya teknolojisi, kısa bir öğrenme sürecinin ardından kullanıcısının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlayarak pil ömründen %30 tasarruf sağlıyor.

Adaptif (uyarlanabilir) ekran parlaklığı

Akıllı telefonlar, sensörler aracılığıyla ortamın ışık koşuluna göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor lakin Google'ın geliştirmiş olduğu adaptif parlaklık özelliği biraz daha farklı. Yine temelinde yapay zeka algoritmaları kullanılan bu teknoloji, kullanıcısının manuel akran parlaklık tercihini zamanla öğrenerek kullanıcısına daha az parlaklık ayarı yaptırıyor. Google, makine öğrenimi parlaklık aracı sayesinde kullanıcıların yarısının manuel olarak parlaklık ayarı yapmayı bıraktığını söylüyor.

Yapay zeka ve diğer özellikler

Daha kişisel bir kullanım deneyimi sunan Android P işletim sistemi, bizlere telefon kullanımımız hakkında ayrıntılı bilgi verebiliyor. Bunun için özel bir bölüm hazırlayan şirket, burada hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimizi, bir günde kaç adet bildirim aldığımızı, telefon kilidini gün içerisinde kaç kere açtığımızı ve kilidin ne kadar açık kaldığını bizlere detaylı bir şekilde gösteriyor. Kullanıcısının uygulamalarda geçirdiği zamanı kısıtlama imkanı da tanıyan Google, bu sayede kişinin akıllı telefon kullanımı hakkında detaylı bilgiye erişmesine olanak tanıyor.



"Shush" adında yeni bir rahatsız etme modu ekleyen Google, telefonun arka yüzeyi dönükken yıldızlı kişiler hariç arayanların çağrısını sessize alıyor.



Kullanıcısının her yaptığını adım adım takip eden Android P, yapay zeka desteği sayesinde öğrendiği kullanım alışkanlıklarınızı size geribildirim olarak sunabiliyor. Örnek vermek gerekirse, sistem sizin spor salonunda olduğunuzu tespit ettiği an size hareketli parçalardan oluşan bir oynatma listesi sunabiliyor veya telefonunuza bir kulaklık bağlarsanız en sevdiğiniz şarkılardan birini sizin için otomatik olarak oynatabiliyor. Örnekleri çoğaltabilmek mümkün.

Kullanıcıların bir uygulamada ne yapmak istediklerini tahmin etmek için uygulama eylemleri ekleyen Google, kullanıcıların telefon görüşmesi yapmak veya daha hızlı bir şekilde mesaj göndermek gibi işlevleri yapabilmelerine yardımcı olmak için kısayollar sunuyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1024997877209333762