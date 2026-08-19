Samsung, geniş görüş açılı yeni katlanır OLED ekranını tanıttı

Katlanır ekranlardaki parlaklık sorununu çözecek
Samsung Display, panelin organik ışık yayan katmanının malzemelerini ve yapısını yeniden tasarladığını söylüyor. 7.6 inç OLED ekran, önden bakıldığında kavisli bölümler de dahil olmak üzere daha parlak ve daha homojen bir görüntü kalitesi sunuyor.
Teknoloji temelde genel panel parlaklığını artırmaktan ziyade görüntüleme deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Samsung'un önümüzdeki yıl iki daha geniş Galaxy Z Fold modeli piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu nedenle, bu teknolojinin bunlardan birinde kullanılması olası.
Samsung, geniş görüş teknolojisine ek olarak, dünyanın en büyük esnek ekranını da tanıttı. 20 inç ekran, modüler birleştirme teknolojisini kullanıyor. Ultra hassas panel tasarımı ve modül laminasyon teknolojisi sayesinde şirket, iki panel arasındaki sınırı en aza indirdiğini söylüyor. Bu ekranın kavisli veya esnek yüzey gerektiren çeşitli alanlarda faydalı olacağı söylenebilir. Olası uygulamalar arasında otomotiv dijital kokpitleri, insansı robotlar ve dijital tabela sistemleri yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: