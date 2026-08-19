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    Samsung, geniş görüş açılı yeni katlanır OLED ekranını tanıttı

    Samsung Display, katlanabilir cihazlar için katlama bölgesindeki parlaklık kaybını azaltan ve görüş açılarını genişleten 7.6 inç Wide View OLED panelini tanıttı.

    Samsung Wide View OLED ekranı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir ekranlarda parlaklığı artıracak yeni geniş görüş açılı OLED teknolojisini tanıttı. Şirket ayrıca, otomobil kokpitleri, tabelalar ve insansı robotlar gibi kavisli uygulamaları hedefleyen 20 inçlik esnek OLED ekranı da gösterdi.

    Katlanır ekranlardaki parlaklık sorununu çözecek

    Samsung 7.6 inç geniş görüş açılı OLED teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung, mevcut katlanabilir ekranların ana katlama alanının kavisli kenarlarında parlaklık kaybına uğrayabildiğini söylüyor. Bu alanlardaki parlaklık, ekranın ön kısmında görülen seviyenin yaklaşık %40'ına kadar düşebiliyor. Bunun nedeni, esnek OLED panelin bükülmesi gerektiği, bu durumun da ekran için yapısal bir sınırlama oluşturması. Yeni geniş görüş açılı teknoloji bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

    Samsung Display, panelin organik ışık yayan katmanının malzemelerini ve yapısını yeniden tasarladığını söylüyor. 7.6 inç OLED ekran, önden bakıldığında kavisli bölümler de dahil olmak üzere daha parlak ve daha homojen bir görüntü kalitesi sunuyor.

    Teknoloji temelde genel panel parlaklığını artırmaktan ziyade görüntüleme deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Samsung'un önümüzdeki yıl iki daha geniş Galaxy Z Fold modeli piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu nedenle, bu teknolojinin bunlardan birinde kullanılması olası.

    Samsung, geniş görüş teknolojisine ek olarak, dünyanın en büyük esnek ekranını da tanıttı. 20 inç ekran, modüler birleştirme teknolojisini kullanıyor. Ultra hassas panel tasarımı ve modül laminasyon teknolojisi sayesinde şirket, iki panel arasındaki sınırı en aza indirdiğini söylüyor. Bu ekranın kavisli veya esnek yüzey gerektiren çeşitli alanlarda faydalı olacağı söylenebilir. Olası uygulamalar arasında otomotiv dijital kokpitleri, insansı robotlar ve dijital tabela sistemleri yer alıyor.

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