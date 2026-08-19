Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman, Best Buy'da satışta olan bir iPhone 18 Pro kılıfının fotoğrafını paylaştı. Dikkat çekici bir detay olarak, kılıfın kutusunda hem iPhone 17 Pro hem de iPhone 18 Pro ile uyumlu olduğunu gösteren açık bir ifade yer alıyor. Bu, önemli çünkü bazı kullanıcılar yeni iPhone’ları sipariş etmeden önce kılıfını satın almayı tercih ediyor.

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iPhone 17 Pro kılıfı 18 Pro'ya uyacak

Otterbox, iPhone 18 Pro kılıfını ilk satışa sunan aksesuar üreticilerinden biri olabilir. Ancak, kılıf üreticisinin Apple'dan bilgi alarak mı yoksa söylentilere ve prototip modellere dayanarak mı iPhone 18 Pro kılıfını ürettiği belirsiz. iPhone 17 Pro kılıfı iPhone 18 Pro’ya uyacak gibi görünüyor. iPhone'lar için yansıma önleyici ekran koruyucuları üreten Astropad'den Matt Ronge da bunu doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Daha büyük modeli tercih edecekler için, iPhone 17 Pro Max için üretilen kılıfların iPhone 18 Pro Max ile uyumlu olmama ihtimali var. Pro Max’e özel olacağı söylenen değişken diyaframlı ana kamera, çıkıntıyı artırabilir. Cihazın gövdesinin de daha kalın olacağı söyleniyor. Tabii ki bunlar da söylentiden ibaret. Net bilgiyi 8-9 Eylül’deki Apple etkinliğinde alacağız.

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iPhone 18 Pro kılıfları satışa çıktı: 17 Pro kılıfı uyacak mı?

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