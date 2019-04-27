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Android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Q’daki güvenli depolama özelliği 2020’ye ertelendi

Android Q ile kullanıcılara son hâli sunulması planlanan "Scoped Storage" özelliği, geliştiricilere yeterli zaman kalmadığı için 2020 yılının Android R sürümüne ertelendi.
3 hf.
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Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Android Q ile ortaya çıkan “Scoped Storage” adlı güvenli depolama özelliği, uygulamaların cihaz hafızasıyla nasıl etkileştiğini kökünden değiştiriyor. Bu özelliğe göre her uygulama kendi özel alanındaki dosyaları okuyup yazabiliyor ve bu sayede kullanıcının hassas içeriklerine erişemiyor. 
Şimdiki hâlinde Android Q beta 2 kullanıcılarının cihazlarında sorunlar yaratan özellik, ilk betada sorunsuzdu. İlk betada uygulamaları uyumluluk modunda çalıştıran sistem, beta 2 ile hepsini zorunlu hâle getirdi ve bu durum bir anda uygulamaları çökertmeye başladı. 
Google’ın asıl planı Android Q final sürümünün yayınlanmasından önce tüm geliştiricileri son API sürümüne uyum sağlamaya zorlamaktı. Android Q final sürümü çok yakın tarihte olduğundan geliştiricilerin büyük çoğunluğu buna uyum sağlayamayacaktı ve bu durum en çok Google için itibar kaybettirici. Bu sebeple, Google özelliğin eklenmesini yavaşlatmaya karar verdi. 
Scoped Storage özelliği için geçiş süreci aşamalı olacak. Geliştiriciler yeni API versiyonunu uygulamalarına adapte edecekler fakat bunun için 2020 yılındaki Android R tanıtımı son tarih olacak.
Android’in kişisel veri güvenliği anlamında doğru yöne ilerliyor oluşu iyi haber. Umarız yakında Google’ın kendisi de verilere erişim konusunda bazı politika değişikliklerine gider.

https://android-developers.googleblog.com/2019/04/android-q-scoped-storage-best-practices.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 hf.
Qurabiya.
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Angel of the Lord 3 hf.
Q harfi hangi tatlı ismi olacak acaba ?
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