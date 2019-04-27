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Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı

Google Play Store üzerinde yer alan DO Global isimli geliştirici 600 milyonun üzerinde indirme rakamına sahipti. Sahte reklam tıklamaları yaptığı öğrenilen firma mağazadan atıldı.
3 hf.
13,5b
1
11
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı
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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sahte reklam tıklamaları yapan Android uygulamaları tek tek Play Store’dan kaldırılmaya başlandı. Bunlardan en sonuncusu ise 600 milyonun üzerinde indirmesi olan Çinli DO Global oldu. DO Global’in farklı isimler altında 100’ün üzerinde uygulamasının Play Store’da olduğu tahmin ediliyor. En popüleri Pic Tools Group ismindeki RAM Master ve Photo Editor gibi uygulamaların yapımcısı. BuzzFeed’in raporuna göre 100 uygulamanın 46’sı şimdiden kaldırıldı.

Uygulama kapalıyken bile reklam tıklaması yapılıyor

DO Global ve diğer geliştiriciler uygulamalarına ekledikleri özel bir kod parçası sayesinde kullanıcı reklama tıklamamasına rağmen tıklamış gibi gösterebiliyorlar. Hatta durum o kadar ileri gitmiş ki uygulama açık değilken bile arka planda reklam tıklaması yapabiliyor. Bu da kullanıcıların bataryasının daha çabuk bitmesine sebep oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi uygunsuz bu reklam tıklamaları sayesinde geliştiriciler haksız kazanç sağlamış oluyorlar. Google’ın AdMob reklam ağı da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

DO Global, Google Play Store’dan atılan ilk geliştirici olmasa da en büyüklerinden biri olabilir. Sahip olduğu bazı popüler uygulamaların ismi Omni Cleaner, RAM Master, Smart Cooler, Total Cleaner ve AIO Flashlight şeklinde. Bu tarz uygulamalardan birini kullanmanız batarya probleminizi temel sebebi olabilir.

Ayrıca Bkz. "Honor markası ülkemizde hedef büyüttü"
Uygulamalar için birincil gelir kaynağı reklamlar olduğundan dolayı firmaların bu tarz hilelere başvurması tahmin edilebilir. Bugüne kadar altı şirketin sahte reklam tıklamaları yaptığı iddia ediliyordu. Yani yakın zamanda daha çok yasaklama görmemiz mümkün.

https://www.engadget.com/2019/04/26/google-bans-app-developer-do-global-play-store-ad-fraud/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Havya Makinesi 3 hf. en beğenilen
Eyy Google. Ayda 2 milyon kere uğranan mobil uygulamam var(kişi başı ortalama 1.25dk oturum süresi). Aldığım para ancak sunucuya yetiyor (300 lira). Önce dön de kendine bak.
Eyy Google. Ayda 2 milyon kere uğranan mobil uygulamam var(kişi başı ortalama 1.25dk oturum süresi). Aldığım para ancak sunucuya yetiyor (300 lira). Önce dön de...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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Mehmet_Ali61 3 hf.
"Grow Box" adında oyunum var Google Play'de 30.000K indirmeye sahip fakat günlük kazancım 0.30 kuruş. Kusura bakmasın ama google da şu reklam gelirlerini yükseltsin biraz
"Grow Box" adında oyunum var Google Play'de 30.000K indirmeye sahip fakat günlük kazancım 0.30 kuruş. Kusura bakmasın ama google da şu reklam gelirlerini yüksel...
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DH Misafiri 1 hf.
Alıştınız çalışmadan para Kazanma 1 oyun yap koy store para bassın öylemi ne ala memleket Google de mal zaten kıytırık Oyununa para yağdırsın
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DH Misafiri 3 hf.
Hayret herkes Google'a yüklenmiş ama bence kaldırıldığı iyi olmuş zaten uygulamaları çöp uygulama kategorisindeydi. Yok Omni Cleaner, Smart Cooler falan saçma sapan işe yaramaz çozdüğünü iddia ettiği problemi daha kötü yapan uygulamalar. Hadi Google şimdide bi Cheetah Mobile'a el at onlarında şu Cooler Master gibi uygulamalarından kurtulalım, zaten uygulanaların çoğu da sypware, bu tarz uygulamalar yapan geliştiricilerin bir bir kaldırılması dileğiyle...
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DH Misafiri 3 hf.
Google ın marketten kaldırdıgı uygulamalar genellikle kullanıcının yararına oluyor.Reklam meklam hikaye.Marketteki uygulamaların hangiside reklam yok
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Tommy Shelby 3 hf.
Google adam mısın Google
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Tekara 3 hf.
Es dosya yöneticisi görünmüyor es globalde mi atıldı?
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DH Misafiri 3 hf.
eminim vardır
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Mehmet_Ali61 3 hf.
"Grow Box" adında oyunum var Google Play'de 30.000K indirmeye sahip fakat günlük kazancım 0.30 kuruş. Kusura bakmasın ama google da şu reklam gelirlerini yükseltsin biraz
Yanıtla +8
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Havya Makinesi 3 hf. en beğenilen
Eyy Google. Ayda 2 milyon kere uğranan mobil uygulamam var(kişi başı ortalama 1.25dk oturum süresi). Aldığım para ancak sunucuya yetiyor (300 lira). Önce dön de kendine bak.
2 Yanıt Yanıtla +26
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OverClocK1ng 3 hf. Havya Makinesi
Arkadaşım BATAK USTASI yaptı. Açık ara en iyi batak oyunu. İyi de kazanıyor. Tek uygulamadan aşağı yukarı ayda 3000 alıyor...
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nefendim 3 hf. Havya Makinesi
İş arıyor musun,?
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