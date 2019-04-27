Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sahte reklam tıklamaları yapan Android uygulamaları tek tek Play Store’dan kaldırılmaya başlandı. Bunlardan en sonuncusu ise 600 milyonun üzerinde indirmesi olan Çinli DO Global oldu. DO Global’in farklı isimler altında 100’ün üzerinde uygulamasının Play Store’da olduğu tahmin ediliyor. En popüleri Pic Tools Group ismindeki RAM Master ve Photo Editor gibi uygulamaların yapımcısı. BuzzFeed’in raporuna göre 100 uygulamanın 46’sı şimdiden kaldırıldı.

Uygulama kapalıyken bile reklam tıklaması yapılıyor

DO Global ve diğer geliştiriciler uygulamalarına ekledikleri özel bir kod parçası sayesinde kullanıcı reklama tıklamamasına rağmen tıklamış gibi gösterebiliyorlar. Hatta durum o kadar ileri gitmiş ki uygulama açık değilken bile arka planda reklam tıklaması yapabiliyor. Bu da kullanıcıların bataryasının daha çabuk bitmesine sebep oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi uygunsuz bu reklam tıklamaları sayesinde geliştiriciler haksız kazanç sağlamış oluyorlar. Google’ın AdMob reklam ağı da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

DO Global, Google Play Store’dan atılan ilk geliştirici olmasa da en büyüklerinden biri olabilir. Sahip olduğu bazı popüler uygulamaların ismi Omni Cleaner, RAM Master, Smart Cooler, Total Cleaner ve AIO Flashlight şeklinde. Bu tarz uygulamalardan birini kullanmanız batarya probleminizi temel sebebi olabilir.

Ayrıca Bkz.

"Honor markası ülkemizde hedef büyüttü"

Uygulamalar için birincil gelir kaynağı reklamlar olduğundan dolayı firmaların bu tarz hilelere başvurması tahmin edilebilir. Bugüne kadar altı şirketin sahte reklam tıklamaları yaptığı iddia ediliyordu. Yani yakın zamanda daha çok yasaklama görmemiz mümkün.

https://www.engadget.com/2019/04/26/google-bans-app-developer-do-global-play-store-ad-fraud/