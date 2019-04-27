Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı

Uygulama kapalıyken bile reklam tıklaması yapılıyor
DO Global ve diğer geliştiriciler uygulamalarına ekledikleri özel bir kod parçası sayesinde kullanıcı reklama tıklamamasına rağmen tıklamış gibi gösterebiliyorlar. Hatta durum o kadar ileri gitmiş ki uygulama açık değilken bile arka planda reklam tıklaması yapabiliyor. Bu da kullanıcıların bataryasının daha çabuk bitmesine sebep oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi uygunsuz bu reklam tıklamaları sayesinde geliştiriciler haksız kazanç sağlamış oluyorlar. Google’ın AdMob reklam ağı da bu durumdan olumsuz etkileniyor.
DO Global, Google Play Store’dan atılan ilk geliştirici olmasa da en büyüklerinden biri olabilir. Sahip olduğu bazı popüler uygulamaların ismi Omni Cleaner, RAM Master, Smart Cooler, Total Cleaner ve AIO Flashlight şeklinde. Bu tarz uygulamalardan birini kullanmanız batarya probleminizi temel sebebi olabilir.Ayrıca Bkz. "Honor markası ülkemizde hedef büyüttü"
https://www.engadget.com/2019/04/26/google-bans-app-developer-do-global-play-store-ad-fraud/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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