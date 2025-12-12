Nothing Phone (4a) serisi geliyor: İşte beklenen fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (3a) ve Nothing Phone (3a) Pro'nun birinci yıl dönümlerine birkaç ay kala, halefleri hakkında ayrıntıları ortaya koyan bir sızıntının ortaya çıkması şaşırtıcı değil. Sızıntı kaynağı, Nothing Phone (4a) ve Nothing Phone (4a) Pro olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazların işlemcisi, renkleri ve fiyatı hakkında ayrıntıları ortaya koyuyor. Ayrıca daha uygun fiyatlı Nothing Headphone (1) hakkında da ayrıntılar içeriyor.

Nothing Phone (4a) ve Nothing Phone (4a) Pro beklenen fiyatı

Nothing Phone (4a) modellerinin Snapdragon 7 serisi işlemcilerle ve çok daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Sızıntıyı yapan kişi, 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan Phone (4a)’nın 475 dolar fiyatla geleceğini paylaşıyor. Aynı konfigürasyondaki mevcut Phone (3a), 379 dolar fiyat etiketine sahip. Pro modelde de fiyat artışı var; Phone (4a) Pro’nun 540 dolar fiyatla gelmesi bekleniyor. Phone 3a Pro, 459 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.

Nothing Phone (4a) serisi beklenen özellikleri

Yeni Nothing Phone (4a) serisiyle birlikte marka, orta segment akıllı telefonlarını daha yeni Qualcomm işlemcilerle donatabilir. Nothing Phone (4a) Snapdragon 7s serisi bir işlemciyle, Nothing Phone (4a) Pro daha üst düzey bir Snapdragon 7 serisi işlemciye sahip olabilir. Hatırlatmak gerekirse, Phone (3a) ve Phone (3a Pro) Snapdragon 7s Gen 3 işlemciye sahip. Bu nedenle, yeni modellerde bir sonraki nesil Snapdragon 7s Gen 4 ve Snapdragon 7 Gen 4'ü görebiliriz.

RAM ve depolama yapılandırmasına gelince, Nothing Phone (4a) ve Nothing Phone (4a) Pro’nun yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Sadece Pro modelde eSIM desteği olacak.

Daha Ucuz Nothing Headphone (1)

Nothing Phone (4a) serisine ek olarak, Nothing Headphone (a) adlı yeni bir kulaklık modelinin duyurulması bekleniyor. Kulaklık, plastik gövdeli Headphone (1) olarak tanımlanıyor ve siyah, pembe, sarı ve beyaz renk seçeneğiyle gelecek. Nothing Headphone (a) için fiyat verilmedi ancak plastik gövdeye geçiş ve diğer bazı olası ödünler yeni modelin Headphone (1)'den daha düşük fiyat etiketiyle geleceği anlamına geliyor.

