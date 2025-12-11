Ayaneo, kontrolcüye sahip ilk oyun telefonunu tanıttı

Telefonu el konsoluna dönüştüren tasarım
Ayaneo, bu cihazı bir akıllı telefondan daha fazlası olarak konumlandırıyor. Kaydırma mekanizması, telefonu yatay el konsoluna dönüştürerek özel oyun el konsollarıyla rekabet eden ergonomik tutuş ve kontrol düzeni sunuyor.
Ayaneo, yeni cihazında 2011 yılında çıkan Sony Ericsson Xperia Play'den ilham aldığı açık. Ancak, Pocket Play’in kaydırma mekanizmasının daha iyi olduğu iddia ediliyor ve tasarıma daha fazla odaklanıyor.
Teknik detayları açıklanmadı
Ayaneo henüz Pocket Play için herhangi bir teknik özellik açıklamadı. İşlemci, ekran, pil ve yazılım hakkında detaylar bilinmiyor. Şirket sadece cihazın yakında piyasaya sürüleceğini söyledi. Hatta Kickstarter sayfasında bile herhangi bir teknik özellik listelenmiyor.
Anbernic RG Slide gibi son retro tarzı el cihazları, el tipi oyun alanında bu konsepti sundu ancak Ayaneo bu formatı modern tasarım ve tam mobil işlevsellikle bir akıllı telefona entegre eden ilk şirket.
Ayaneo, kısa süre önce Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili Pocket DMG Silver Limited Edition'ı piyasaya sürdü. Şirket ayrıca 3.5 inç LTPS LCD ekran, çift modlu gizli dokunmatik yüzey ve 6000 mAh bataryaya sahip Pocket Vert'i tanıttı.