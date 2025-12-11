Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ayaneo, kontrolcüye sahip ilk oyun telefonunu tanıttı

    AYANEO, ilk gaming telefonunu piyasaya sürüyor. Diğer oyun telefonlarından farklı olarak Ayaneo Pocket Play, kayar ekranın altına gizlenmiş bir kontrolcüye sahip.        

    Ayaneo Pocket Play tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ayaneo, mobil rahatlığı konsol seviyesinde oyun deneyimiyle birleştirmek üzere tasarlanmış ilk akıllı telefonu Pocket Play'i resmen tanıttı. Şirket, ürünü telefonla el konsolunu birleştiren bir cihaz olarak tanımlıyor.

    Telefonu el konsoluna dönüştüren tasarım

    Ayaneo Pocket Play Android oyun telefonu Tam Boyutta Gör
    Ayaneo Pocket Play, ekranın altına gizlenmiş fiziksel kontrolcüyü ortaya çıkaran yana kayar bir tasarıma sahip. Düzen, D-pad, ABXY düğmeleri, omuz tetikleyicileri ve çift analog çubuk içeriyor. Ayaneo, kullanıcıların sanal joystick veya standart dokunmatik yüzey olarak yapılandırabileceği çift akıllı dokunmatik yüzey de eklemiş. Oyuncular, kontrolleri tercihlerine göre özelleştirebiliyor.

    Ayaneo, bu cihazı bir akıllı telefondan daha fazlası olarak konumlandırıyor. Kaydırma mekanizması, telefonu yatay el konsoluna dönüştürerek özel oyun el konsollarıyla rekabet eden ergonomik tutuş ve kontrol düzeni sunuyor.

    Ayaneo, yeni cihazında 2011 yılında çıkan Sony Ericsson Xperia Play'den ilham aldığı açık. Ancak, Pocket Play’in kaydırma mekanizmasının daha iyi olduğu iddia ediliyor ve tasarıma daha fazla odaklanıyor.

    Teknik detayları açıklanmadı

    Ayaneo henüz Pocket Play için herhangi bir teknik özellik açıklamadı. İşlemci, ekran, pil ve yazılım hakkında detaylar bilinmiyor. Şirket sadece cihazın yakında piyasaya sürüleceğini söyledi. Hatta Kickstarter sayfasında bile herhangi bir teknik özellik listelenmiyor.

    Anbernic RG Slide gibi son retro tarzı el cihazları, el tipi oyun alanında bu konsepti sundu ancak Ayaneo bu formatı modern tasarım ve tam mobil işlevsellikle bir akıllı telefona entegre eden ilk şirket.

    Ayaneo, kısa süre önce Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili Pocket DMG Silver Limited Edition'ı piyasaya sürdü. Şirket ayrıca 3.5 inç LTPS LCD ekran, çift modlu gizli dokunmatik yüzey ve 6000 mAh bataryaya sahip Pocket Vert'i tanıttı.

    Kaynakça https://www.ayaneo.com/product/AYANEO-Pocket-PLAY https://www.gizmochina.com/2025/12/11/ayaneo-pocket-play-gaming-phone-unveiled/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bulaşık makinesi üst pervanesi çıktı 100.000 tl hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür doğalgaz kesildi faturayı ödedim ne zaman açılır rasyonel sayılarda teklik çiftlik windows 11 pro ürün anahtarı ücretsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum