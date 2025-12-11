Ayaneo, kontrolcüye sahip ilk oyun telefonunu tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ayaneo, mobil rahatlığı konsol seviyesinde oyun deneyimiyle birleştirmek üzere tasarlanmış ilk akıllı telefonu Pocket Play'i resmen tanıttı. Şirket, ürünü telefonla el konsolunu birleştiren bir cihaz olarak tanımlıyor.

Telefonu el konsoluna dönüştüren tasarım

Tam Boyutta Gör Ayaneo Pocket Play, ekranın altına gizlenmiş fiziksel kontrolcüyü ortaya çıkaran yana kayar bir tasarıma sahip. Düzen, D-pad, ABXY düğmeleri, omuz tetikleyicileri ve çift analog çubuk içeriyor. Ayaneo, kullanıcıların sanal joystick veya standart dokunmatik yüzey olarak yapılandırabileceği çift akıllı dokunmatik yüzey de eklemiş. Oyuncular, kontrolleri tercihlerine göre özelleştirebiliyor.

Ayaneo, bu cihazı bir akıllı telefondan daha fazlası olarak konumlandırıyor. Kaydırma mekanizması, telefonu yatay el konsoluna dönüştürerek özel oyun el konsollarıyla rekabet eden ergonomik tutuş ve kontrol düzeni sunuyor.

Ayaneo, yeni cihazında 2011 yılında çıkan Sony Ericsson Xperia Play'den ilham aldığı açık. Ancak, Pocket Play’in kaydırma mekanizmasının daha iyi olduğu iddia ediliyor ve tasarıma daha fazla odaklanıyor.

Teknik detayları açıklanmadı

Ayaneo henüz Pocket Play için herhangi bir teknik özellik açıklamadı. İşlemci, ekran, pil ve yazılım hakkında detaylar bilinmiyor. Şirket sadece cihazın yakında piyasaya sürüleceğini söyledi. Hatta Kickstarter sayfasında bile herhangi bir teknik özellik listelenmiyor.

Anbernic RG Slide gibi son retro tarzı el cihazları, el tipi oyun alanında bu konsepti sundu ancak Ayaneo bu formatı modern tasarım ve tam mobil işlevsellikle bir akıllı telefona entegre eden ilk şirket.

Ayaneo, kısa süre önce Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili Pocket DMG Silver Limited Edition'ı piyasaya sürdü. Şirket ayrıca 3.5 inç LTPS LCD ekran, çift modlu gizli dokunmatik yüzey ve 6000 mAh bataryaya sahip Pocket Vert'i tanıttı.

