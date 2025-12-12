Samsung Galaxy Z TriFold yok sattı: Stoklar dakikalar içinde tükendi!

Galaxy Z TriFold satış rekoru kırdı

Galaxy Z TriFold'un 512 GB'lık versiyonu Güney Kore'de 3.59 milyon KRW (2.429 dolar) fiyatla satılıyor. Cihaz, 12 Aralık’ta Samsung'un 20 büyük perakende mağazasında satışa sunuldu. Her mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu ve telefon tüm satış noktalarında dakikalar içinde tükendi.

Samsung'dan teşekkür mesajı

Samsung, katlanabilir cihazın stoklara tekrar ne zaman gireceğine ilişkin bir açıklama yapmadı ancak web sitesi üzerinden alıcılara destekleri için teşekkür etti. Şirket, şu anda stok yenileme bildirimleri için kayıt alıyor. Cihaz, önümüzdeki haftalarda Amerika da dahil olmak üzere birkaç ülkede daha satışa sunulacak.

Çin gibi Güney Kore de katlanabilir telefonlar için elverişli bir ülke. Samsung da Koreli bir marka ve pazarda güçlü bir konuma sahip. Sonuç, ilk aşamada bu kadar pahalı bir ürünün tükenmiş olmasıyla açıkça görülüyor.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında liderliğini pekiştirdi 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Z TriFold neler sunuyor?

Huawei, şimdiye kadar Çin'de iki üçe katlanan akıllı telefon piyasaya sürdü. Galaxy Z TriFold, Samsung'un Kore'de bulunan ilk ve tek üçe katlanabilir katlanabilir telefonu. Ancak, ekranı ve dayanıklı menteşe mekanizması nedeniyle Huawei'ninkinden çok daha iyi. Samsung Z TriFold, 6.5 inç kapak ekranı ve 10 inç iç ekrana sahip. Cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemci, 5600 mAh batarya, 200 megapiksel ana kamera ve One UI 8, etkileyici Galaxy AI özellikleriyle donatılmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: