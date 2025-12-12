Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z TriFold yok sattı: Stoklar dakikalar içinde tükendi!

    Samsung'un ilk üçe katlanan telefonu, Apple'ın en iyi telefonu iPhone 17 Pro Max kadar hızlı sattı. Galaxy Z TriFold'un stokları dakikalar içerisinde tükendi.   

    Samsung Galaxy Z TriFold satış rekoru kırdı stoklar hızla tükendi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, ilk olarak Güney Kore’de satışa çıktı ve dakikalar içinde tükendi. Telefon son derece pahalı olduğundan bu şaşırtıcı.

    Galaxy Z TriFold satış rekoru kırdı

    Galaxy Z TriFold'un 512 GB'lık versiyonu Güney Kore'de 3.59 milyon KRW (2.429 dolar) fiyatla satılıyor. Cihaz, 12 Aralık’ta Samsung'un 20 büyük perakende mağazasında satışa sunuldu. Her mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu ve telefon tüm satış noktalarında dakikalar içinde tükendi.

    Samsung'dan teşekkür mesajı

    Samsung, katlanabilir cihazın stoklara tekrar ne zaman gireceğine ilişkin bir açıklama yapmadı ancak web sitesi üzerinden alıcılara destekleri için teşekkür etti. Şirket, şu anda stok yenileme bildirimleri için kayıt alıyor. Cihaz, önümüzdeki haftalarda Amerika da dahil olmak üzere birkaç ülkede daha satışa sunulacak.

    Çin gibi Güney Kore de katlanabilir telefonlar için elverişli bir ülke. Samsung da Koreli bir marka ve pazarda güçlü bir konuma sahip. Sonuç, ilk aşamada bu kadar pahalı bir ürünün tükenmiş olmasıyla açıkça görülüyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold neler sunuyor?

    Huawei, şimdiye kadar Çin'de iki üçe katlanan akıllı telefon piyasaya sürdü. Galaxy Z TriFold, Samsung'un Kore'de bulunan ilk ve tek üçe katlanabilir katlanabilir telefonu. Ancak, ekranı ve dayanıklı menteşe mekanizması nedeniyle Huawei'ninkinden çok daha iyi. Samsung Z TriFold, 6.5 inç kapak ekranı ve 10 inç iç ekrana sahip. Cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemci, 5600 mAh batarya, 200 megapiksel ana kamera ve One UI 8, etkileyici Galaxy AI özellikleriyle donatılmış.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taksimden esenler otogara nasıl gidilir carplay ekran yansıtma aion 2 internetsiz radyo dinle low frost mu no frost mu daha iyi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum