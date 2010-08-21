Android için Trillian uygulamasının beta versiyonu yayınlandı

Geliştirme çalışmaları yıllardan bu yana devam eden ve farklı mesajlaşma servislerine anında erişim olanağı tanıyan Trillian uygulamasının Android versiyonu için geri sayım başladı. Yapımcı firma Cerulean Studios tarafından beta versiyonu kullanıma sunan uygulama, Android 1.6 ve üzerindeki tüm telefonlarla kullanılabiliyor. AIM, Facebook Chat, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk, ICQ, Jabber/XMPP ve MySpaceIM gibi anında mesajlaşma servislerine bağlantı olanağı sunan aynı zamanda hesaplar ve kontakt listesi için bulut senkronizasyon, yatay görünüm modu ve sekmeli sohbet gibi özelliklere sahip olan Trillian, Android platformunda en çok kullanılan uygulamalardan biri olacak gibi görünüyor.

Android platformu için hazırlanan Trillian uygulamasının beta versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.