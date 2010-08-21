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Android için Trillian uygulamasının beta versiyonu yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
2
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android için Trillian uygulamasının beta versiyonu yayınlandı
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Geliştirme çalışmaları yıllardan bu yana devam eden ve farklı mesajlaşma servislerine anında erişim olanağı tanıyan Trillian uygulamasının Android versiyonu için geri sayım başladı. Yapımcı firma Cerulean Studios tarafından beta versiyonu kullanıma sunan uygulama, Android 1.6 ve üzerindeki tüm telefonlarla kullanılabiliyor. AIM, Facebook Chat, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk, ICQ, Jabber/XMPP ve MySpaceIM gibi anında mesajlaşma servislerine bağlantı olanağı sunan aynı zamanda hesaplar ve kontakt listesi için bulut senkronizasyon, yatay görünüm modu ve sekmeli sohbet gibi özelliklere sahip olan Trillian, Android platformunda en çok kullanılan uygulamalardan biri olacak gibi görünüyor.

Android platformu için hazırlanan Trillian uygulamasının beta versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Android için Trillian uygulamasının beta versiyonu yayınlandı
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Android için Trillian uygulamasının beta versiyonu yayınlandı
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DH Misafiri 9 yıl
LG'de baksam DELL'ede baksam başka bir droid cihaza baksam HTC'nin mutlaka izlerini taşıdığı bir yönünü buluyorum. HTC ' Oh !
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felixamor 9 yıl
Htc aştı gidiyor bakalım bu gidişle pazarı komple ele geçirecek..

Bu im programlarında birçok uygulama şu anda mevcut zaten..sanırım bu biraz daha gelişmiş,benim gibi sadece sosyal ağ olarak windows live ve msn kullanan biri için msn droid fazlasıyla yetiyor..
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