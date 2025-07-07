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    WhatsApp için yeni özellik yolda: Mesaj yanıtları tek ekrana geliyor

    WhatsApp, grup sohbetlerini daha düzenli hâle getirecek yeni bir özelliği test ediyor. Mesaj yanıtları artık tek bir başlık altında toplanabilecek. İşte detaylar...

    WhatsApp için yeni özellik yolda: Mesaj yanıtları tek ekranda! Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, mesaj yanıtları konusunda yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Özellikle kalabalık grup sohbetlerinde oldukça işe yarayacak bu sistem, yanıtların doğrudan ilgili mesaja bağlı şekilde görüntülenmesini sağlayacak. Üstelik hem birebir hem de grup sohbetlerinde çalışıyor. 

    Yanıtlar tek ekrana toplanıyor

    WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde, belirli bir mesaja verilen tüm yanıtlar artık ayrı bir ekranda, başlık benzeri bir yapı altında listelenecek. Böylece kullanıcılar, uzun konuşmalar arasında kaybolmadan, bir mesaja kaç kişinin yanıt verdiğini ve ne yazıldığını kolayca görebilecek. Kısaca teni sistemin temel amacı, uzun ya da dağınık sohbetlerde yanıtları daha kolay takip edebilmek. 

    Şu an için WABetaInfo'nun iOS için yayımlanan 25.19.10.80 beta sürümünde keşfedilen özellik, ilerleyen dönemlerde Android tarafında da kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, yanıt içeren mesajlarda yer alan küçük bir göstergeye dokunduğunda, ilgili mesaj başlığı altında tüm yanıtları görebilecek ve yeni bir yanıt vermek isterse yine bu ekran üzerinden işlem yapabilecek.

    WhatsApp için yeni özellik yolda: Mesaj yanıtları tek ekranda! Tam Boyutta Gör
    Aslına bakacak olursak, özelliğin özellikle grup sohbetlerinde konuşmaların daha düzenli hale getireceğini söyleyelim. Üstelik bir mesajın altında kaç yanıt bulunduğu sayısal olarak da belirtilecek. Böylece kullanıcılar, önce yanıt sayısına göz atabilecek, ardından gerekirse detayları inceleyebilecek.

    Henüz test aşamasında olan bu güncellemenin ne zaman genel kullanıma açılacağı bilinmiyor. Ancak WhatsApp'ın son dönemde AI destekli mesaj özetleme ve yazım yardımı gibi birden fazla özelliği test ettiğini söyleyelim.

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