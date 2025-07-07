WhatsApp için yeni özellik yolda: Mesaj yanıtları tek ekrana geliyor

Yanıtlar tek ekrana toplanıyor
WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde, belirli bir mesaja verilen tüm yanıtlar artık ayrı bir ekranda, başlık benzeri bir yapı altında listelenecek. Böylece kullanıcılar, uzun konuşmalar arasında kaybolmadan, bir mesaja kaç kişinin yanıt verdiğini ve ne yazıldığını kolayca görebilecek. Kısaca teni sistemin temel amacı, uzun ya da dağınık sohbetlerde yanıtları daha kolay takip edebilmek.
Şu an için WABetaInfo'nun iOS için yayımlanan 25.19.10.80 beta sürümünde keşfedilen özellik, ilerleyen dönemlerde Android tarafında da kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, yanıt içeren mesajlarda yer alan küçük bir göstergeye dokunduğunda, ilgili mesaj başlığı altında tüm yanıtları görebilecek ve yeni bir yanıt vermek isterse yine bu ekran üzerinden işlem yapabilecek.
Henüz test aşamasında olan bu güncellemenin ne zaman genel kullanıma açılacağı bilinmiyor. Ancak WhatsApp'ın son dönemde AI destekli mesaj özetleme ve yazım yardımı gibi birden fazla özelliği test ettiğini söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: