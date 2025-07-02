WhatsApp, işletmeler için gelecek yeni özellikleri duyurdu

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Tam Boyutta Gör Meta, Miami’de düzenlenen küresel Conversations konferansında WhatsApp Business Platformu’na yönelik bir dizi geliştirmeyi tanıttı. Şirket, WhatsApp, Facebook ve Instagram genelinde kampanya oluşturmayı ve yönetimini kolaylaştırarak bunları Ads Manager'da bir araya getirdi. Reklamverenler, ister sohbetleri, ister durum güncellemelerini, ister haber akışlarını hedefliyor olsunlar artık tek bir panodan aynı reklam öğelerini, bütçe belirleme araçlarını ve kampanya akışlarını kullanabilecek.

Resmi olarak duyuruldu: WhatsApp'a reklamlar geliyor 2 hf. önce eklendi

WhatsApp, Facebook ve Instagram'da birleşik pazarlama

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp'ı daha geniş reklam ekosistemine entegre ediyor. İşletmeler artık WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki kampanyaları doğrudan Meta Ads Manager'dan, paylaşılan reklam öğeleri, kurulum akışları ve bütçe tahsisleri kullanarak yönetebilecek. Yükseltme işleminden sonra işletmeler abone listelerini yükleyebilecek ve mesaj merkezli reklamları elle seçebilecek veya Advantage+ AI'ın platformlar arasında optimizasyon yapmasına izin verebilecek. Ads Manager yakında işletmelerin WhatsApp Durumu'nda reklam oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanıyacak.

İş sohbetleri için gelişmiş yapay zeka desteği

Tam Boyutta Gör Meta, işletmelerin gelen sohbetlerdeki artışlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için "İşletme Yapay Zekası" asistanı pilot uygulamasını başlatıyor. Bu yapay zeka yalnızca kişiselleştirilmiş ürün önerileri önermekle ve şirketin web sitesinde işlemleri kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda WhatsApp içinde takip ederek soruları yanıtlayacak, siparişleri onaylayacak veya teslimat güncellemeleri sağlayacak.

WhatsApp Business'ta sesli ve görüntülü arama

Tam Boyutta Gör WhatsApp Business Platformunu kullanan daha büyük işletmeler yakında gelen sesli aramaları kabul edebilecek veya canlı destek talep eden müşterilere geri dönebilecek. Ayrıca, platform sesli mesaj alışverişleri ve görüntülü arama sunacak ve tele sağlık danışmanlıkları, rehberli ürün tanıtımları ve daha fazlası için olanaklar açacak.

Meta, arama özelliklerinin WhatsApp Business Platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için belirli sağlayıcılarla ortaklık kurduğunu söylüyor. Bu güncellemeler yürürlüğe girdikçe, işletmelerin deneyimlerini paylaşmaları teşvik ediliyor.

WhatsApp, merkezi kampanyaların, yapay zeka desteğinin ve geliştirilmiş aramaların müşteri ilişkilerini güçlendireceğini ve daha yüksek operasyonel verimlilik sağlayacağını öngörüyor.

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WhatsApp Business için yenilikler duyuruldu

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