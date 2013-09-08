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Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik"

5 yıl
10,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil cihazlar ile özdeşleşen Android işletim sistemi, masaüstü bilgisayarlarda da boy göstermeye başladı. Acer'ın 24-inç Full HD ekrana sahip, Android temelli bilgisayarını, IFA 2013 Fuarı'nda inceledik. Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
 

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Mobile Prof. 5 yıl en beğenilen
Tegra 3 mü? geçiniz...
Küfür eder gibi bu ne yahu?
1 Yanıt Yanıtla +32
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El Sonidito 5 yıl
Çok gereksiz ve saçma bir alet olmuş.Ya donanıma niye yüklenmiyorsun batarya sıkıntın yok zaten yüklen gitsin.Üstüne üstlük full hdye yetersiz olan tegra 3ü koymuşlar.Şimdi birde buna 2000tl fiyatta verirler...
Çok gereksiz ve saçma bir alet olmuş.Ya donanıma niye yüklenmiyorsun batarya sıkıntın yok zaten yüklen gitsin.Üstüne üstlük full hdye yetersiz olan tegra 3ü ko...
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SAITAMA 5 yıl
Dokunmatik monitöre Android usb takmışlar
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2 Avatar Avatar
Sadece Sürücü 5 yıl
umut_baris
mc_fosil android laptop notebook desktop işletim sistetmlerinin pazarına girse microsoft un kucağından kurtulsak güzel olur sanki
Direct-X Ve .Net varken zor biraz.

Herkes laptopunu oyun veya kodlama için kullanmıyor.
Birçok kişi ofis, resim görüntüleme, film ve müzik amacıyla kullanıyor.
Bilgisayar kullanan kitlenin bir çoğu aynı herkeste s3 olması gibi yapacağı işlerden daha fazlasına sahip donanım kullanır. Adamın 500gb disk var, 100gb zar zor kullanıyor, ben 750gb diski nasıl yetireceğim diye düşünüyorum, 4çekirdek işlemcisi var adam film izliyor, internete giriyor başka da bir şey yapmıyor.
Ben laptopumu bütün amaçlarım için kullanıyorum ama tek işletim sistemi var. Açılışta birden fazla işletim sistemi olsa bunlardan biri android olsa seçerim. Böylelikle dizi izlerken adını sanını bilmediğim 70-80 civarındaki windows uygulamasını/arka plan işlemlerini pille beslemem gerekmez. Android ile daha fazla pil ömrüne sahip olabilir laptop, film, ofis için android kullanılabilir. Nasılsa aynı depolama altında çalışacak.
Windowsu, kod yazarken, oyun oynarken, windows için yapılmış basit ama etkili uygulamaları kullanmak için seçerdim.
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Çağdaş 5 yıl
Uygun bir fiyata sahip olursa, değerlendirilebilir..
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DH Misafiri 5 yıl
Hocam bu makina puf Tegra 3 madem Tegra 4 kullansalardı.Fiyat konusunda bir açıklama oldu mu ?
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Gordon Freedos 5 yıl
nvidia, tegra 3 satışının baya bir kısmını acer a yaptı sanırım. Bundan olsa olsa acer' ın koca ve mongol oğlanı olur
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Tivale's 5 yıl
Bunu satabilirlerse helal olsun. 24 inc lik bir çöp olmuş


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Konungariket Sverige 5 yıl
videoyu izlerken bi intel core i5 işlemci 4-8 gb ram bekliyordum tegra'yı duyunca bu ne lan dedim
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Mehmet.Akif 5 yıl
Acer marka 24 iç bir çöp.
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@CAN@ 5 yıl
Tegra 3 tabletimde sorun yok. Fakat bu cihazda Tegra 4 varken neden Tegra 3 kullanılıyor ki?
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Jeopol 5 yıl
chrome os ve android birleşsin
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FRAPS 5 yıl
Donanım dandik , işletim sistemi ondanda dandik
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alaz1903 5 yıl
açmayın-bağıran-karı
sangreal_1905 kocaman FULL HD ekranda tegra 3:( Wiewsonic de boyle bır cozumu vardı ondada ekran yuksek cozunurlukluydu ve donanım berbattı.All in one ların cogunda boyle herhalde.
iMac der geçerim. Forever Apple. Not:Bomba falan kurmuyorum.Forever Apple diyorum ciddi bir şekilde.

dokunmatik cihazlarda en akılcı çözüm tablet ve pc özellikli aswell tabanlı hybrid cihazlar bence. windows 8 i dokunmatik olarak kullanınca modern arayüzü gerçekten keyif veriyor. aynı zamanda tam bir pc ve ektradan da bir tablet almaya ihtiyaç yok. android'miş, mac'miş maceraya girmek şu aşamada gereksiz bence.
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Jacobıan 5 yıl
utanmadan sergilemişler bi de
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SAITAMA 5 yıl
Dokunmatik monitöre Android usb takmışlar
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