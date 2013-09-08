Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik"

Mobil cihazlar ile özdeşleşen Android işletim sistemi, masaüstü bilgisayarlarda da boy göstermeye başladı. Acer'ın 24-inç Full HD ekrana sahip, Android temelli bilgisayarını, IFA 2013 Fuarı'nda inceledik. Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

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