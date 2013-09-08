Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
umut_baris
Herkes laptopunu oyun veya kodlama için kullanmıyor.
Birçok kişi ofis, resim görüntüleme, film ve müzik amacıyla kullanıyor.
Bilgisayar kullanan kitlenin bir çoğu aynı herkeste s3 olması gibi yapacağı işlerden daha fazlasına sahip donanım kullanır. Adamın 500gb disk var, 100gb zar zor kullanıyor, ben 750gb diski nasıl yetireceğim diye düşünüyorum, 4çekirdek işlemcisi var adam film izliyor, internete giriyor başka da bir şey yapmıyor.
Ben laptopumu bütün amaçlarım için kullanıyorum ama tek işletim sistemi var. Açılışta birden fazla işletim sistemi olsa bunlardan biri android olsa seçerim. Böylelikle dizi izlerken adını sanını bilmediğim 70-80 civarındaki windows uygulamasını/arka plan işlemlerini pille beslemem gerekmez. Android ile daha fazla pil ömrüne sahip olabilir laptop, film, ofis için android kullanılabilir. Nasılsa aynı depolama altında çalışacak.
Windowsu, kod yazarken, oyun oynarken, windows için yapılmış basit ama etkili uygulamaları kullanmak için seçerdim.
|Uygun bir fiyata sahip olursa, değerlendirilebilir..
|Hocam bu makina puf Tegra 3 madem Tegra 4 kullansalardı.Fiyat konusunda bir açıklama oldu mu ?
|nvidia, tegra 3 satışının baya bir kısmını acer a yaptı sanırım. Bundan olsa olsa acer' ın koca ve mongol oğlanı olur
|Bunu satabilirlerse helal olsun. 24 inc lik bir çöp olmuş
|videoyu izlerken bi intel core i5 işlemci 4-8 gb ram bekliyordum tegra'yı duyunca bu ne lan dedim
|Acer marka 24 iç bir çöp.
|Tegra 3 tabletimde sorun yok. Fakat bu cihazda Tegra 4 varken neden Tegra 3 kullanılıyor ki?
|chrome os ve android birleşsin
|Donanım dandik , işletim sistemi ondanda dandik
açmayın-bağıran-karı
dokunmatik cihazlarda en akılcı çözüm tablet ve pc özellikli aswell tabanlı hybrid cihazlar bence. windows 8 i dokunmatik olarak kullanınca modern arayüzü gerçekten keyif veriyor. aynı zamanda tam bir pc ve ektradan da bir tablet almaya ihtiyaç yok. android'miş, mac'miş maceraya girmek şu aşamada gereksiz bence.
|utanmadan sergilemişler bi de
|Dokunmatik monitöre Android usb takmışlar
Küfür eder gibi bu ne yahu?