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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemli Samsung Galaxy Player 3.6 Güney Kore'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,3b
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30
Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung'un Android işletim sistemine yer verdiği medya oynatıcılarından Galaxy Player 3.6, Güney Kore'de satışa sunuldu.
Samsung'un 3.65 inç'lik ekranla donattığı taşınabilir medya oynatıcıda Android 2.3 işletim sistemine yer verilmiş. Kullanıcılara 16GB dahili depolama alanı sunan Samsung Galaxy Playere 3.6'da Bluetooth 3.0 ve WiFi gibi kablosuz iletişim özellikleri de yer alıyor.
Samsung'un Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı Galaxy Player 3.6, Güney Kore'de 173$ fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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DH Misafiri 6 yıl
oyun,internet,müzikvideove fotoğraf gibi şeyler için herhalde almayı düşünüyorum almalı mıyım? hiç android almadımda bu cihazda androidi tadabilir miyim bilgisi olan önerebilirmi 3.6 mı 4.2 mi alsam ?
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DH Misafiri 7 yıl
Donanim ozellikleri nedir acaba ?
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artcraft35 7 yıl
bu kadar gereksiz bir cihaz olamaz hiçbir +sı yok görmedim de ama adamlar da haklı be parası olup harcıyacak yer bulamayanlar önüne geleni alıyolar onlar için üretiyorlar böyle zamazingoları ha diyceksiniz telefon ile bunun ses işlemcisi farklı, koy ozaman abi telefona aynı işlemciyi
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freedom058 7 yıl
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 varken bu cıhaz nıye anlamadım
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sostoyevski 7 yıl
reoix
Galaxy s2 kullanicisiyim ve bana göre iphonedan cok öte bir telefon fakat samsungun taşınabilir medya oynaticilarda apple i yakalaması imkansız ipod 4g kullandım herşeyiyle olağanüstüydü.

git burdan.
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Miasmus 7 yıl
herşeyin adına galaxy koymayın lan. 100 tane farklı samsung galaxy oldu galaxy s2 nin 7 farklı tipi var kafamız karıştı.
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__Toprak__ 7 yıl
slayshot
ipod touch ile karşılaştırılması ne kadar komik başka karşılaştıracak ürün bulamadınız mı? bir kere ürün kafadan konsept den kaybediyor touch vs media player komiksiniz ya.

Saçmalamışsınız, tamamen benzer ürünler bunlar..media player işte, ipod touch ne? fritöz mü? :/ internete giriyor, uygulama yükleniyor, müzik dinletiyor film izletiyor vs..media player işte nokta..anlamı bu zaten. Adı üstünde medya :/ sırf ios fanlığı için bu kadar saçmasapan konuşmayın ya arkadaşlar, komiksiniz diyip kendinize güldürmeyin :D
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__Toprak__ 7 yıl
mobile prof.
Tek kelime, rezalet!

sebep? :s
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__Toprak__ 7 yıl
Fakat ben bu kadar çeşitli mobil cihaz kullanılmasına karşıyım, tabi bu benim fikrim kullanana saygım var, ama bence bir cepte android tabanlı telefon özellikleri olmayan 4 inçlik bir medya oynatıcı, diğer cepte aynı özellikleri sağlayan ve üstüne telefon da olan başka bir android cihaz, diğer cepte ya da çantada çok benzer özellikleri sunan kompakt bir dijital kamera, hatta abartıp çantada da hd video kamera gene kompakt..yani bu gereksizlik bana göre, en güzeli gidip all in one/hepsi bir arada cihazlardan alacaksın bir tane, misal lg optimus black, samsung galaxy s2 veya note ya da hangi model marka olursa olsun güzel bir akıllı telefon yani, takılacaksın onunla. baya ciddi olarak filmi izletip müzik dinletiyor, internete giriyor, telefon zaten arama yapıyor mesaj atıyor, ofis işlemlerini de gayet basitçe hallediyor vs..ee ne kaldı, ne gerek var ekstra bir medya oynatıcıya :D arkadaş ben optimusumda full bölüm altyazılı hd divx izliyorum yahu daha ne istiyim :DDD
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Mobile Prof. 7 yıl
Tek kelime, rezalet!
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__Toprak__ 7 yıl
Ekran türü ne acaba? :s fotoğraftan amoled gibi duruyor ama artık lcdler de çok çeşitlendi ve görüntü kaliteleri amoledleri yakaladı hatta geçenler de var, şimdi sadece fotoğraftan ekranın rengarenk olduğuna bakıp amoled diye tahmin etmek de olmaz :D eskiden olsa neyse..büyük ihtimal clear lcd'dir herhalde. galaxy s 5.0 clear lcd, 4.0 super amoled değil mi var mı yanlışım?
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