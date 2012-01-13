Android işletim sistemli Samsung Galaxy Player 3.6 Güney Kore'de satışa sunuldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Samsung'un Android işletim sistemine yer verdiği medya oynatıcılarından Galaxy Player 3.6, Güney Kore'de satışa sunuldu.
Samsung'un 3.65 inç'lik ekranla donattığı taşınabilir medya oynatıcıda Android 2.3 işletim sistemine yer verilmiş. Kullanıcılara 16GB dahili depolama alanı sunan Samsung Galaxy Playere 3.6'da Bluetooth 3.0 ve WiFi gibi kablosuz iletişim özellikleri de yer alıyor.
Samsung'un Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcısı Galaxy Player 3.6, Güney Kore'de 173$ fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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Saçmalamışsınız, tamamen benzer ürünler bunlar..media player işte, ipod touch ne? fritöz mü? :/ internete giriyor, uygulama yükleniyor, müzik dinletiyor film izletiyor vs..media player işte nokta..anlamı bu zaten. Adı üstünde medya :/ sırf ios fanlığı için bu kadar saçmasapan konuşmayın ya arkadaşlar, komiksiniz diyip kendinize güldürmeyin :D
sebep? :s