Android tabanlı akıllı televizyon: SmartRoi

Kore merkezli televizyon üreticisi GNPC, Google Android platformunu kullanan SmartRoi isimli akıllı televizyonunu duyurdu. Henüz teknik özellikleri ve hangi Android versiyonuna sahip olduğu açıklanmayan LED TV'nin güncellenebilir yapıda olduğu ve ilerde çıkacak yeni Android versiyonlarına yükseltilebileceği belirtiliyor.

Şu an için sadece tek boyut (42-inç) seçeneğine sahip olan LED backlit tabanlı Full HD TV, 5,000,000:1 karşıtlık oranına ve 500cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Üzerinde USB konnektörleri de bulunan televizyon, Android platformu sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz pek çok bilgiyi internet üzerinden alarak tek bir ekranda sunabiliyor.

GNPC SmartRoi için henüz detaylı teknik özellikler, fiyat ve kullanıma sunulacağı tarih açıklanmadı.