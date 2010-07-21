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Android tabanlı akıllı televizyon: SmartRoi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kore merkezli televizyon üreticisi GNPC, Google Android platformunu kullanan SmartRoi isimli akıllı televizyonunu duyurdu. Henüz teknik özellikleri ve hangi Android versiyonuna sahip olduğu açıklanmayan LED TV'nin güncellenebilir yapıda olduğu ve ilerde çıkacak yeni Android versiyonlarına yükseltilebileceği belirtiliyor.

Şu an için sadece tek boyut (42-inç) seçeneğine sahip olan LED backlit tabanlı Full HD TV, 5,000,000:1 karşıtlık oranına ve 500cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Üzerinde USB konnektörleri de bulunan televizyon, Android platformu sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz pek çok bilgiyi internet üzerinden alarak tek bir ekranda sunabiliyor.

GNPC SmartRoi için henüz detaylı teknik özellikler, fiyat ve kullanıma sunulacağı tarih açıklanmadı.


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mehmetgirgin 9 yıl
çoğu şey gittikçe bilgisayarlaşıyor
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alito 9 yıl
androidli filan olunca insan dokunmatik birşeyler bekliyor
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erabrown 9 yıl
ne yalan soylim, androidli otomobilleri gordukten sonra sasirmadim.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
androidin yolu acık.bakalım nelerde gorecegiz daha
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SERIM 9 yıl
3 aşağı beş yukarı aklımdaki tasarım, ama eksikleri var
ön yüzde bir dahili kamerası,+blutooth ve wireles lan birde yan tarafta slot tip bir bluray player oldumu oof ff yemede yanında yat
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bwhiteshark 9 yıl
Şimdide bu çıktı.Artık işletim sistemli TV'ler göreceğiz anlaşılan
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DH Misafiri 9 yıl
Çözünürlük 1920*1080 Olması Gerek Bilgide Atlamışsınız . Böyle Bir Televizyon Aklımda Hep Vardı Düşük Güç Modunda Olucak Yaklaşık 5-10 W Güç harcıcak Ama Bana Sınırsız Bilgi Sunacak Tarih Sıcaklık Haber V.s V.s Yapmaları Güzel Ülkemize Gelmesi O Olay Bİraz Kötü Fiyatını Hiç Söylemiyorum Zaten /:
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