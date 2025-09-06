TCL, Gemini yapay zekalı QD-Mini LED televizyonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör TCL QM9K, markanın en yeni QD-Mini LED TV modeli. TV, Gemini ve Ambient Display özellikli ilk Google TV cihazı olma özelliğini taşıyor. Google TV'nin Ambient Display özelliği, televizyonun önüne geçen birini algıladığında açılmasını, harika ekran koruyucular göstermesini ve ses duyduğunda soruları yanıtlamasını sağlıyor. Bu özellik, yerleşik mmWave varlık sensörüne dayanıyor. TV, odada bir varlık algıladığında açılıp kapanabiliyor.

TCL NxtPaper 60 Ultra 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün önce eklendi

TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör TCL QM9K, ultra geniş renkli görüntüleme açısı sağlayan CrystGlow WHVA panele sahip. 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç boyut seçeneği mevcut. Panel, 4K çözünürlük (3.840 x 2.160), 144 Hz yenileme hızı, 6500 nite kadar parlaklık ve yansıma önleyici kaplamaya sahip. TV, aryıca arka aydınlatma ile difüzör plakası arasındaki optik mesafeyi azaltarak görüntü bulanıklığını azaltmaya yardımcı olan Micro OD özelliğini içeren TCL Halo Kontrol Sistemi’ne sahip.

TV, TCL AiPQ Pro işlemciye sahip ve Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ ve HLG gibi HDR formatlarını destekliyor. Bang & Olufsen ses sistemi yerleşik olarak geliyor ve Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital+ ve DTS:X'i destekliyor. TV, RF girişi, Ethernet portu, bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, SPDIF dijital ses optik portu, üç adet HDMI portu ve tek HDMI eARC portu ile donatılmış. Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.

QM9K, uzak alan mikrofonlarıyla geliyor. Sesle ev kontrolü, ekran koruyucu yapma, haber özetlerini alma ve fazlası için Gemini yapay zekayla kolayca etkileşime girilebiliyor. Gemini, etkin Google TV profiline göre yanıt veriyor; bu, profil değiştirildiğinde farklı ve kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi anlamına geliyor.

TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV, Eylül ayının sonunda satışa sunulacak. Yeni modelin fiyat bilgisi paylaşılmadı.

TCL QM9K QD-Mini LED TV özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran Boyutu: 65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç

65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç LED Teknolojisi: QD-Mini LED

QD-Mini LED Ekran Teknolojisi: QLED – Quantum Dot Teknolojisi

QLED – Quantum Dot Teknolojisi Panel Çözünürlüğü: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Panel Türü: CrystGlow WHVA Panel

CrystGlow WHVA Panel Panel Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Değişken Yenileme Hızı (VRR): 144Hz’e Kadar

144Hz’e Kadar HDR formatı : HDR10, HDR 10+, HLG, IMAX, Dolby Vision IQ

: HDR10, HDR 10+, HLG, IMAX, Dolby Vision IQ Ekran Parlaklığı: HDR 6500 Nit

HDR 6500 Nit Otomatik Oyun Modu (ALLM): Var

Var Freesync Sertifikası: FreeSync Premium Pro

FreeSync Premium Pro İşlemci: TCL AIPQ PRO İşlemci

TCL AIPQ PRO İşlemci Platform: Google TV

Google TV Ekran Yansıtma: Chromecast / Apple AirPlay 2

Chromecast / Apple AirPlay 2 Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Port: Ethernet (1x), USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0), HDMI (4 HDMI 1x eARC), SPDIF Dijital Ses Optik

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Gemini yapay zekalı TV TCL QM9K tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: