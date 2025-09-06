TCL, Gemini yapay zekalı QD-Mini LED televizyonunu tanıttı

TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV neler sunuyor?
TV, TCL AiPQ Pro işlemciye sahip ve Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ ve HLG gibi HDR formatlarını destekliyor. Bang & Olufsen ses sistemi yerleşik olarak geliyor ve Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital+ ve DTS:X'i destekliyor. TV, RF girişi, Ethernet portu, bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, SPDIF dijital ses optik portu, üç adet HDMI portu ve tek HDMI eARC portu ile donatılmış. Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.
QM9K, uzak alan mikrofonlarıyla geliyor. Sesle ev kontrolü, ekran koruyucu yapma, haber özetlerini alma ve fazlası için Gemini yapay zekayla kolayca etkileşime girilebiliyor. Gemini, etkin Google TV profiline göre yanıt veriyor; bu, profil değiştirildiğinde farklı ve kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi anlamına geliyor.
TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV, Eylül ayının sonunda satışa sunulacak. Yeni modelin fiyat bilgisi paylaşılmadı.
TCL QM9K QD-Mini LED TV özellikleri
- Ekran Boyutu: 65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç
- LED Teknolojisi: QD-Mini LED
- Ekran Teknolojisi: QLED – Quantum Dot Teknolojisi
- Panel Çözünürlüğü: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Panel Türü: CrystGlow WHVA Panel
- Panel Yenileme Hızı: 144Hz
- Değişken Yenileme Hızı (VRR): 144Hz’e Kadar
- HDR formatı: HDR10, HDR 10+, HLG, IMAX, Dolby Vision IQ
- Ekran Parlaklığı: HDR 6500 Nit
- Otomatik Oyun Modu (ALLM): Var
- Freesync Sertifikası: FreeSync Premium Pro
- İşlemci: TCL AIPQ PRO İşlemci
- Platform: Google TV
- Ekran Yansıtma: Chromecast / Apple AirPlay 2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- Port: Ethernet (1x), USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0), HDMI (4 HDMI 1x eARC), SPDIF Dijital Ses Optik
ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş