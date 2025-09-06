Giriş
    TCL, Gemini yapay zekalı QD-Mini LED televizyonunu tanıttı

    TCL, Gemini yapay zeka desteği ve yeni varlık algılama özelliğini içeren ilk Google TV olan QM9K serisini tanıttı. 4K QD-Mini LED TV, dört boyut seçeneğiyle geliyor.

    TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    TCL QM9K, markanın en yeni QD-Mini LED TV modeli. TV, Gemini ve Ambient Display özellikli ilk Google TV cihazı olma özelliğini taşıyor. Google TV'nin Ambient Display özelliği, televizyonun önüne geçen birini algıladığında açılmasını, harika ekran koruyucular göstermesini ve ses duyduğunda soruları yanıtlamasını sağlıyor. Bu özellik, yerleşik mmWave varlık sensörüne dayanıyor. TV, odada bir varlık algıladığında açılıp kapanabiliyor.

    TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV neler sunuyor?

    TCL QM9K QD-Mini LED özellikleri Tam Boyutta Gör
    TCL QM9K, ultra geniş renkli görüntüleme açısı sağlayan CrystGlow WHVA panele sahip. 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç boyut seçeneği mevcut. Panel, 4K çözünürlük (3.840 x 2.160), 144 Hz yenileme hızı, 6500 nite kadar parlaklık ve yansıma önleyici kaplamaya sahip. TV, aryıca arka aydınlatma ile difüzör plakası arasındaki optik mesafeyi azaltarak görüntü bulanıklığını azaltmaya yardımcı olan Micro OD özelliğini içeren TCL Halo Kontrol Sistemi’ne sahip.

    TV, TCL AiPQ Pro işlemciye sahip ve Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ ve HLG gibi HDR formatlarını destekliyor. Bang & Olufsen ses sistemi yerleşik olarak geliyor ve Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital+ ve DTS:X'i destekliyor. TV, RF girişi, Ethernet portu, bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, SPDIF dijital ses optik portu, üç adet HDMI portu ve tek HDMI eARC portu ile donatılmış. Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.

    QM9K, uzak alan mikrofonlarıyla geliyor. Sesle ev kontrolü, ekran koruyucu yapma, haber özetlerini alma ve fazlası için Gemini yapay zekayla kolayca etkileşime girilebiliyor. Gemini, etkin Google TV profiline göre yanıt veriyor; bu, profil değiştirildiğinde farklı ve kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi anlamına geliyor.

    TCL QM9K QD-Mini LED 4K Smart TV, Eylül ayının sonunda satışa sunulacak. Yeni modelin fiyat bilgisi paylaşılmadı.

    TCL QM9K QD-Mini LED TV özellikleri

    TCL QM9K QD-Mini LED TV teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran Boyutu: 65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç
    • LED Teknolojisi: QD-Mini LED
    • Ekran Teknolojisi: QLED – Quantum Dot Teknolojisi
    • Panel Çözünürlüğü: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
    • Panel Türü: CrystGlow WHVA Panel
    • Panel Yenileme Hızı: 144Hz
    • Değişken Yenileme Hızı (VRR): 144Hz’e Kadar
    • HDR formatı: HDR10, HDR 10+, HLG, IMAX, Dolby Vision IQ
    • Ekran Parlaklığı: HDR 6500 Nit
    • Otomatik Oyun Modu (ALLM): Var
    • Freesync Sertifikası: FreeSync Premium Pro
    • İşlemci: TCL AIPQ PRO İşlemci
    • Platform: Google TV
    • Ekran Yansıtma: Chromecast / Apple AirPlay 2
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
    • Port: Ethernet (1x), USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0), HDMI (4 HDMI 1x eARC), SPDIF Dijital Ses Optik
    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    T
    thecenk 1 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

