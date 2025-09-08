Giriş
    TCL, IFA 2025’te en yeni ekran ve yapay zeka teknolojilerini sergiledi

    TCL, IFA 2025’te QD-Mini LED TV’ler, yapay zeka destekli akıllı ev ürünleri ve NXTHOME konseptiyle yeni ekran ve akıllı yaşam teknolojilerini ziyaretçilere tanıttı.

    TCL, IFA’da en yeni ekran ve yapay zeka teknolojilerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen Mini LED ve ultra-büyük TV üreticisi TCL Electronics, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2025’te yeni ürünlerini sergiledi. Şirket, yapay zeka destekli ev aletlerinden ultra-büyük TV’lere, NXTHOME konseptinin dünya prömiyerinden sürdürülebilir inovasyonlara kadar birçok yeniliği fuar ziyaretçilerine sundu.

    Fuarda öne çıkan ürünlerden biri, TCL’nin 2025 amiral gemisi C8K Premium QD-Mini LED TV oldu. CrystalGlow WHVA panel, Virtually ZeroBorder tasarımı, gelişmiş QLED teknolojisi ve Audio by Bang & Olufsen ses sistemi ile C8K, sürükleyici görsellik ve premium ses deneyimini tek bir ürünle birleştiriyor.

    Mini LED arka aydınlatma ile QLED’in gücünü birleştiren teknoloji, OLED seviyesinde kontrast ve geniş renk gamı sunarken, ultra-büyük TV’lerde daha yüksek parlaklık, uzun ömür ve enerji verimliliği avantajı sağlıyor.

    TV’lerin ötesine taşınan bu teknoloji, 57R94 Dual 4K ultra-geniş monitör ile oyun ve çoklu pencere kullanımında sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ses tarafında ise Z100 Kablosuz Free Sound Hoparlör, Dolby Atmos FlexConnect desteğiyle kullanıcıya hoparlör yerleşiminde özgürlük tanıyor. Ayrıca TCL, Dolby Vision 2 teknolojisini yakında TV’lerine getireceğini duyurdu.

    Yapay zeka destekli akıllı yaşam

    TCL, IFA’da en yeni ekran ve yapay zeka teknolojilerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    IFA 2025’te TCL, Eagle Lab’ın Turing platformu üzerine inşa edilen yapay zeka ürünlerini sergiledi. Bu platform, TV, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerde kişiselleştirilmiş ve akıllı deneyimler sunuyor.

    FreshIN 3.0 Klima, AI Health, sesle kontrol ve AI Energy Saving özellikleri sayesinde ultra sessiz çalışırken temiz hava sunuyor. VoxIN ve BreezeIN klimalar, SaveIN AI teknolojisi ile hem konforu hem de enerji verimliliğini artırıyor. Mutfakta ise T-Fresh teknolojisine sahip Free Built-in Buzdolabı, yiyecekler için hijyenik bir ortam sağlarken, SuperDrum Çamaşır & Kurutma Makinesi Wi-Fi bağlantısı ve Auto Dose özelliğiyle kullanıcıya kullanım kolaylığı ve pratiklik sunuyor.

    Ek olarak IFA 2025’te küresel prömiyerini yapan TCL NXTHOME, akıllı ev çözümleri ve premium tasarım iş birlikleri ile öne çıktı. Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Alcantara gibi markalarla yapılan ortaklıklar, mutfaktan oturma odasına, ev sinemasından oyun alanına kadar inovasyon ve sanatı bir araya getiriyor.

