    Görüntü ve Sesin Ötesinde: Ev Eğlencesinin Geleceği Burada Başlıyor

    Bir zamanlar televizyon seçimi yalnızca ekran boyutu ya da çözünürlükle ilgiliydi. Bugün ise mesele yalnızca gösteren değil, aynı zamanda hissettiren bütünsel bir deneyim yaratmak

    Bir zamanlar televizyon seçimi yalnızca ekran boyutu ya da çözünürlükle ilgiliydi. Bugün ise mesele yalnızca gösteren değil, aynı zamanda hissettiren bütünsel bir deneyim yaratmak. TCL’nin ileri seviye QD-Mini LED ekran teknolojisi ile Audio by Bang & Olufsen imzalı ses sisteminin mükemmel uyumu, artık geleceğe dair bir hayal değil; bugünün evlerine giren ve ev eğlencesini yeniden tanımlayan bir gerçeklik.

    Bu dönüşümün merkezinde TCL’nin 2025 QD-Mini LED serisi yer alıyor: C7K, C8K ve üstü modellerin sahip olduğu ultra hassas ışık kontrolü, Quantum Dot teknolojisi, canlı renkler ve yüksek kontrast oranı sayesinde her kare adeta hayat buluyor. Sinema keyfinden futbol maçına kadar, TCL ekranları sizi yalnızca izleyici değil, adeta sahnenin bir parçası haline getiriyor.

    Elbette görsellik hikâyenin yalnızca yarısı. TCL televizyonlar artık Audio by Bang & Olufsen ses teknolojisiyle, özellikle de kişisel ses deneyimini kolayca şekillendiren Beosonic özelliğiyle geliyor. Bu sistem, dizi, film, müzik ve oyun için hazır modlar sunarken; kullanıcıya kendi zevkine, ruh haline ve ortamına göre sesi kişiselleştirme özgürlüğü de tanıyor. Sonuç yalnızca daha yüksek ya da daha net bir ses değil, daha akıllı bir deneyim. Çünkü Beosonic, yalnızca sese yön vermiyor; aynı zamanda tasarıma, mekâna ve duygulara da uyum sağlıyor.

    TCL ve Audio by Bang & Olufsen ortaklığı bir televizyon sunmanın ötesine geçiyor. Bu ürünler, tasarımı ve teknolojiyi önemseyenler için oturma odasında bir yaşam alanı ifadesi haline geliyor. Aileler, oyun tutkunları ya da tasarım meraklıları için bulunduğu mekâna uyum sağlayarak deneyimi yükseltiyor ve etkiliyor; ancak asla baskın gelmiyor.

    Parçalı teknolojilerin, uyumsuz cihazların ve kalabalık kurulumların dünyasında TCL ve Audio by Bang & Olufsen’in sunduğu şey, nadir bulunan bir özellik: Zahmetsiz bir uyum. Görüntü sesle yarışmıyor, teknoloji kullanıcıyı gölgede bırakmıyor. Her şey görünmez bir denge içinde çalışıyor; ortaya çıkan ise doğal, güçlü ve insana dokunan bir deneyim.

    TCL QD-Mini LED ve Audio by Bang & Olufsen ses teknolojisiyle gelecek yalnızca akıllı değil; aynı zamanda gerçekten büyüleyici. Bu ortaklık, yalnızca bir ekran değil; etkileyici bir deneyim sunuyor. 

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

