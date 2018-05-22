Android'in geciken güncellemelerine çare: Treble

Android'in başındaki isim olan Dave Burke'e, Android P için düzenlenen oturumda güncellemelerinin akıbeti sordum. Güncellemeler konusunda Google'ın en büyük yeniliği Project Treble, işte detaylar.

Android telefonların geneli için en büyük sorun güncellemeler. En pahalı telefonundan giriş seviyesine kadar pek çok cihaz yeni Android sürümlerine çoğu zaman geç, kimi zamanda hiç geçiş yapmayabiliyor. Bu konuyu Android'in başındaki isim olan Dave Burke sordum ve aldığım cevabın teknik analizini gerçekleştirdim. Android Oreo ile lanse edilen telefonlarla yaygınlaşması beklenen Project Treble, üreticilerin daha hızlı güncelleme sunması adına yapılan önemli bir hamle. Tüm detaylar videomuzda.