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Android'in geciken güncellemelerine çare: Treble

1 yıl
16,1b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android'in başındaki isim olan Dave Burke'e, Android P için düzenlenen oturumda güncellemelerinin akıbeti sordum. Güncellemeler konusunda Google'ın en büyük yeniliği Project Treble, işte detaylar.
Android telefonların geneli için en büyük sorun güncellemeler. En pahalı telefonundan giriş seviyesine kadar pek çok cihaz yeni Android sürümlerine çoğu zaman geç, kimi zamanda hiç geçiş yapmayabiliyor. Bu konuyu Android'in başındaki isim olan Dave Burke sordum ve aldığım cevabın teknik analizini gerçekleştirdim.  Android Oreo ile lanse edilen telefonlarla yaygınlaşması beklenen Project Treble, üreticilerin daha hızlı güncelleme sunması adına yapılan önemli bir hamle. Tüm detaylar videomuzda.

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Rajeesh 1 yıl en beğenilen
güncelleme gecikmiyor ki hiç gelmiyor. bkz: lg
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Marty.McFLY 1 yıl
Donanımhaber üyelerinde guncelleme fetişistliği var. Dışarda millete sorun kendi telefonunun Android sürümünü bile bilmez. Sıradan kullanıcı ki bunlar telefon kullananların çok çok büyük bir kısmını oluşturuyor, hiç biri Android versiyonu güncel diye telefon almaz, tipine bakar, nasıl selfie çektiğine bakar, modelini söyleyince çevrede uyandırdığı etkiye bakar.
Eyyorlamam bu kadar.
Donanımhaber üyelerinde guncelleme fetişistliği var. Dışarda millete sorun kendi telefonunun Android sürümünü bile bilmez. Sıradan kullanıcı ki bunlar telefon ...
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gcb1903 1 yıl
Bu güncelleme hastalığı bir zamanların MP, GB hastalığı gibi bir şey oldu artık. Güncelleme ile telefonlar pert oluyor ama illa güncelleme diye tutturmaya devam. Ios ya da Android fark etmez. 2 yıl sonra telefonu öldürüyorlar güncelleme ile.
Bu güncelleme hastalığı bir zamanların MP, GB hastalığı gibi bir şey oldu artık. Güncelleme ile telefonlar pert oluyor ama illa güncelleme diye tutturmaya devam...
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5 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
Rocky Balboa® 11 ay
Apple'ın gözünü seveyim,5 senelik 5s hala güncelleme alıyor üstelik ios 12 beta 1 olmasına rağmen gözle görülür hızlanma var telefonda
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sabriyurga 11 ay
bu özellikle alakalı merak ettiğim son kullanıcı için gerçekten yararlı olacak mı? Özellikle snapdragon kullanmayan samsung/huawei gibi dev şirketler için. Sonuçta snapdragonla alaşma ile bu özellik var şu an için. Bu konuda bilgili birisi çıkıp aydınlatabilirse sevinirim.
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DH Misafiri 11 ay
vidyolu içeriklerde neden haber içeriği metin olarak da paylaşılmaz? vidyo izlemek yerine metni hızlıca tarayıp hayatımıza devam etsek?
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RaptorFX 1 yıl
Zibilyon tane model üreteceklerine 3-5 tane model üretse firmalar güncellemeyi de rahat verecek ama olay o değil. Kimse güncelleme vermek istemiyor ki. Yoksa 3 yıl öncenin telefonları bile 8.1i rahat kaldırır.
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Taha0194 1 yıl
Huawei bu gün yaptığı Açıklama ile artık bootloader kodu vermiyeceği ve 60 gün sonra, tamamen kapatacakmış
Yani demek oluyor ki costum rom, rootu unutun
Treble desteğinden sonra bu açıklamayı yapması çok ilginç
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Esteban C 1 yıl
Mağazadaki uygulamalarda kendini yeniliyor ve daha yeni android sürümü istiyor. Sınırlı güncelleme alacağımız için bazı uygulamaları kullanamayacağız.
Sürekli yeni telefon almaya zorluyorlar
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interwap 1 yıl
Hadi inşallah
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Azumi 1 yıl
Konu ile alakasız olacak ama Türkiye'den dh dışında başka yayıncıların da IO etkinliğine katıldığını biliyoruz ama hiçbirinde böyle kaliteli, teknik bilgi veren bir editör yok. Teşekkürler Erdi Bey bu tarz bilgilendirici içerikleriniz için.
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SixSixSix 1 yıl
2016'nın flagship modellerinden biri olan HTC 10 kullanıyorum. Güvenlik yaması Temmuz 2017'de kaldı. Android sürümünü de geçtim, güvenlik yaması bile gelmiyor.
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kesbi 1 yıl
Vidyonun montajında çok fazla hata var.
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