Angry Birds çılgınlığı devam ediyor; Yeni oyun Rio 10 günde 10 milyon kez indirildi

Mobil dünyanın fenomen oyunu Angry Birds hız kesmiyor. Yapılan açıklamaya göre Angry Birds'ün son versiyonu olan Angry Birds Rio, sadece 10 gün içerisinde 10 milyon kez indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Hem Apple iOS hem de Google Android platformu için yayınlanan oyunun Android versiyonu, oyun için reklam içeren ücretsiz versiyona da sahip.

İlk defa yayınlandığı 2009 yılından bu yana 100 milyon defadan fazla indirilen Angry Birds, sadece mobil platformların değil aynı zamanda tüm oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olmayı ve yapımcı firma Rovio'nun değerini ciddi şekilde arttırmayı başardı.