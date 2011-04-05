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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds çılgınlığı devam ediyor; Yeni oyun Rio 10 günde 10 milyon kez indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Angry Birds çılgınlığı devam ediyor; Yeni oyun Rio 10 günde 10 milyon kez indirildi
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Mobil dünyanın fenomen oyunu Angry Birds hız kesmiyor. Yapılan açıklamaya göre Angry Birds'ün son versiyonu olan Angry Birds Rio, sadece 10 gün içerisinde 10 milyon kez indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Hem Apple iOS hem de Google Android platformu için yayınlanan oyunun Android versiyonu, oyun için reklam içeren ücretsiz versiyona da sahip.

İlk defa yayınlandığı 2009 yılından bu yana 100 milyon defadan fazla indirilen Angry Birds, sadece mobil platformların değil aynı zamanda tüm oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olmayı ve yapımcı firma Rovio'nun değerini ciddi şekilde arttırmayı başardı.

Angry Birds çılgınlığı devam ediyor; Yeni oyun Rio 10 günde 10 milyon kez indirildi
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Angry Birds çılgınlığı devam ediyor; Yeni oyun Rio 10 günde 10 milyon kez indirildi
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dolangez 8 yıl
sallamayın okadar arkadaşlar ya hiçte sizin dediniz kadar güzel degil tamam eglenceli anladık ama göge çıkacak kadar degil
1 Yanıt Yanıtla
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ekksl6 8 yıl
Oyun oynamaktan zevk alan insanlar daha iyi anlar güzel oyunların tadını.
ki zevkler renkler farkettiyseniz.
angr birds ü 5800 da görün bi bu kadar dandik görünen bi uygulama daha yok:)
cihaz da fark ettiriyor oyunu...misal pc ede bu kadar zevk alınmıyor....
oyun emsallaerine göre çok güzel çok akıcı ve eğlenceli..
bildiğiniz call of serisi ile karşılaştırıp güzel demiyoruz eşdeğer oyunlarla bir tutup bu sonuca varıyoruz...
bi arkadaşım yıldız toplayamadığı, oyunu oynayamadığı için her yerde a.b yi kötülüyor...:)
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cemark 8 yıl dolangez
dolangez

sallamayın okadar arkadaşlar ya hiçte sizin dediniz kadar güzel degil tamam eglenceli anladık ama göge çıkacak kadar degil

6 aylık konuyu nerden buldun da boyle gereksız bır mesaj ıcın ust sıralar cıkardın
helal olsun valla . forumda eskı gereksız konuları guncellemeyı seven baya ınsan var .
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SwordBreaker 8 yıl
Tanıtım videosu, fizik motoru çok iyi ama oynanabilirlik sıkıcı. Pek alakam yok mobil oyunlarla ama bu oyun bu kadar tuttuysa saatlerce ekrana kitleyecek oyun henüz yok demektir.
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Shat 8 yıl
Yukledim ilk oyunun hatrina ama pek acmiyorum, ilk oyunu her bolumu 3 yildiz yapicam diye baya uzun oynamistim, baymisim demek :) grafikler guzel ama
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M@rvelous 8 yıl
su oyunu pek sevmeyen bi ben varim heralde
tabiki guzel oyun ama bir fragger, cut the rope gibi degil bence..
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Fatz 8 yıl
Bagimlilik yapiyor serefsiz oyun

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Gannicus 8 yıl
çok iyi oyun. hak ediyor bence

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Lethian 8 yıl
android kullanıcılarına bedava
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Fashionality 8 yıl
diğer versiyonları cidden güzeldi hatta bağımlılık yapıyodu
bu versiyonu da çok güzel görünüyo
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Batuist 8 yıl
gerçekten güzel ve zevkli bir oyun..
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HackAv 8 yıl
Zevkle oynanacak bir oyun hiç sıkılmadığım tek oyundur...
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Firaristt 8 yıl
Normal Angry Birds'ten bene de daha güzel :D Daha zevkli :) Renkler görseller daha güzel olmuş :D TV'e takıp oynamak nasıl olur acaba?? :D
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whtswrongstupid 8 yıl
0.99 dolara deger bence
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Mince49 8 yıl
Çok fark yok ama ben normal Angry Birds oyunundan daha çok sevdim nedense. Güzel bir oyun yapmışlar.
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DH Misafiri 8 yıl
mobil oyunlar içinde en eğlenceli oyun, uzun zaman popülerliğini koruyacak bence
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