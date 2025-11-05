Giriş
    Epic Games ve Google anlaştı: Android’in geleceği yeniden şekilleniyor

    Epic Games ve Google, Android ekosistemini kökten değiştirecek bir uzlaşma önerisi sundu. Anlaşma onaylanırsa, alternatif mağazalar ve düşük komisyonlar 2032’ye kadar küresel ölçekte geçerli olacak.

    Epic ve Google anlaştı: Android’in geleceği yeniden şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games ile Google arasındaki uzun süredir devam eden davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraflar, Android ekosisteminin işleyişini küresel ölçekte değiştirebilecek bir uzlaşma üzerinde mutabık kaldı. Eğer yargıç James Donato bu anlaşmayı onaylarsa Epic’in ABD’de kazandığı zafer tüm dünyada kalıcı hale gelecek.

    Android’in bahçesinde köklü değişim

    Epic’in lehine sonuçlanan önceki kararlarda Google’a, rakip uygulama mağazalarına Google Play Store içinde yer vermesi ve bu mağazalara Play Store’daki tüm uygulamalara erişim hakkı tanıması yönünde kalıcı bir tedbir uygulanmıştı. Ayrıca Google, geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Billing’i zorunlu kılmaktan da men edilmişti. Ancak bu kararlar yalnızca ABD için geçerliydi, üç yıl süreyle uygulanacaktı ve Google’ın komisyon oranlarını değiştirmiyordu.

    Yeni anlaşmayla birlikte Google, bu sınırlamaları kaldırarak küresel bir reform başlatıyor. Şirket, standart uygulama mağazası ücretini işlem türüne göre yüzde 20 veya yüzde 9’a düşürmeyi kabul etti. Ayrıca, Android’in bir sonraki sürümünde alternatif uygulama mağazalarının Google’a kayıt olarak sistem içinde yer alabileceği yeni bir program oluşturulacak. Bu değişikliklerin tamamı Haziran 2032’ye kadar geçerli olacak ve yalnızca ABD değil, tüm dünya için uygulanacak.

    Komisyon oranlarında büyük değişim

    Yeni yapı, Google’ın komisyon sisteminde de köklü değişiklikler getiriyor. Örneğin Google, oyun içi satın alımlarda “önemli bir avantaj” sağlayan işlemlerden yüzde 20, sağlamayan işlemlerden ise yüzde 9 komisyon alabilecek. Ayrıca, Google Play Billing sistemini kullanan geliştiricilerden ek yüzde 5 hizmet bedeli alınacağı belirtildi. Buna karşın kullanıcı, alternatif bir ödeme sistemiyle işlem yapmayı tercih ederse Google’a herhangi bir ek ödeme yapılmayabileceği de belirtiliyor. Ancak bu konuda henüz bir kesinlik yok.

    Google şu anda abonelikler için yüzde 15, geliştiricilerin yıllık gelirinin ilk 1 milyon dolarının yüzde 15'ini ve bundan sonraki kısmın yüzde 30'unu alıyor.

    Anlaşmanın bir diğer önemli kısmı, Android’in kullanıcı deneyiminde büyük bir değişimi kapsıyor. Google, Android’in bir sonraki büyük sürümünden itibaren kullanıcıların bir web sitesinden alternatif uygulama mağazalarını tek tıklamayla ve tarafsız bir yükleme ekranı üzerinden kurmasına izin verecek. Bu mağazalar, kendi uygulamalarını doğrudan yükleme yetkisine de sahip olacak. Ancak mağazaların Google tarafından kayıt edilmiş olması gerekiyor.

    Ayrıca, mevcut düzenlemelerde Epic’in elde ettiği diğer kazanımlar da korunacak. Google, bundan böyle telefon üreticileri, operatörler veya uygulama geliştiricilere Play Store’a özel anlaşmalar veya ön yükleme ayrıcalıkları karşılığında maddi teşvik veremeyecek. Geliştiriciler, Play Store dışındaki fiyatları hakkında kullanıcılarla doğrudan iletişim kurma özgürlüğüne sahip olacak.

    Google ve Epic Games, bu öneriyi 6 Kasım Perşembe günü mahkemede görüşecek. Eğer bu düşük ücretler onaylanırsa bunun Apple, Sony, Microsoft ve Valve gibi şirketleri de etkilemesi olası.

