Google Translate'e Gemini destekli çeviri özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli canlı çeviri ve dil pratiği özelliğinin ardından Google Çeviri, daha iyi çeviri için Gemini destekli bir seçenek sunmaya başladı.

Gelişmiş ve Hızlı çeviri seçenekleri sunacak

Kullanıcılar artık uygulamanın üst kısmındaki “Google Translate” logosunun hemen altında yer alan seçenekten "Gelişmiş" veya "Hızlı" çeviri seçeneklerini seçebiliyor. Varsayılan olarak seçili olan gelişmiş seçeneği, karmaşık çevirilerde daha yüksek doğruluk sunarken, hızlı seçeneği, daha önce olduğu gibi daha hızlı çeviri imkanı sunacak. Google, gelişmiş modelin yalnızca belirli dillerde desteklendiğini belirtiyor.

Henüz bu özelliğin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu bilinmiyor. Arayüzde, ücretli olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmuyor. Yine de, diğer model seçicilerde olduğu gibi Google AI Pro aboneliğine bağlı olabilir. Şu anda bu özellik bazı iOS cihazlarında görünmeye başladı, ancak Android sürümünde henüz aktif değil.

Google, Ağustos ayında Translate’teki Gemini modellerinin çeviri kalitesinde, çok modlu çeviride ve metinden konuşmaya (TTS) özelliklerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini açıklamıştı. Ayrıca Eylül sonunda, iOS için Google Translate’e Kamera, Metin Çevirisi, Dikte ve Konuşma modları için Denetim Merkezi widget’ları eklemişti.

