Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp kanallarına davet özelliği geliyor

    WhatsApp, kanal yöneticilerinin takipçilerini artırmalarına ve kanallarını daha etkileşimli hale getirmelerine yardımcı olacak yeni bir özelliği test ediyor.    

    whatsapp kanalları davet özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kanal yöneticilerinin kişilerini kanallarını takip etmeye davet etmelerine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp kanalları için davet özelliği, gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulacak.

    WhatsApp kanal yöneticileri davet edebilecek

    Yöneticiler, kanal bilgisi ekranından kişileri kolayca seçip basit bir mesajla davet gönderebilecek. Davet, alıcının tek dokunuşla kanala katılmasını sağlayan bir düğme içerecek. Bu, yöneticilerin tanıdıkları kişilere doğrudan ulaşmasını kolaylaştırarak hedef kitlelerini daha kişisel bir şekilde büyütmelerine yardımcı olacak.

    Bu özellik, özellikle kolayca fark edilemeyen küçük içerik üreticileri veya topluluklar için kanalları daha keşfedilebilir ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor.

    Davet özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp Android 2.25.32.15 beta sürümünde kullanıma sunuldu. WhatsApp, herkese sunmadan önce her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için şu anda test ediyor. Tamamen hazır olduğunda, yöneticilerin takipçilerini hızla büyütmelerine ve hedef kitleleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olacak. Bu yeni davet özelliğine ek olarak WhatsApp, anketler ve testler gibi kanalları daha etkileşimli hale getirmek için başka araçlar üzerinde de çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    H
    HumanHunter 5 saat önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 9 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 17 saat önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 1 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 1 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 2 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 2 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 2 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 2 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 2 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 2 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 2 gün önce

    kod var mı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mchose g75 pro paslı demir çizerse ne olur necvox dokunmatik ekran çalışmıyor rüya görmemek için ne yapmalıyım opel corsa 1.4 tam otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum