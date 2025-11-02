WhatsApp kanallarına davet özelliği geliyor

WhatsApp kanal yöneticileri davet edebilecek
Yöneticiler, kanal bilgisi ekranından kişileri kolayca seçip basit bir mesajla davet gönderebilecek. Davet, alıcının tek dokunuşla kanala katılmasını sağlayan bir düğme içerecek. Bu, yöneticilerin tanıdıkları kişilere doğrudan ulaşmasını kolaylaştırarak hedef kitlelerini daha kişisel bir şekilde büyütmelerine yardımcı olacak.
Bu özellik, özellikle kolayca fark edilemeyen küçük içerik üreticileri veya topluluklar için kanalları daha keşfedilebilir ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor.
Davet özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp Android 2.25.32.15 beta sürümünde kullanıma sunuldu. WhatsApp, herkese sunmadan önce her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için şu anda test ediyor. Tamamen hazır olduğunda, yöneticilerin takipçilerini hızla büyütmelerine ve hedef kitleleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olacak. Bu yeni davet özelliğine ek olarak WhatsApp, anketler ve testler gibi kanalları daha etkileşimli hale getirmek için başka araçlar üzerinde de çalışıyor.
