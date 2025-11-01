Giriş
    WhatsApp sohbet yedekleri passkey ile şifrelenecek

    WhatsApp, uçtan uca şifrelenen yedeklemelere passkey desteği ekliyor. Kullanıcılar artık parola veya uzun şifreleme anahtarlarını girmeden güvenli bir şekilde sohbet yedeklerine erişebilecek.

    whatsapp şifrelenmiş sohbet yedeklemeleri passkey Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, sohbet yedeklemelerinin artık passkey ile şifreleneceğini duyurdu. Geçiş anahtarları, kullanıcıların yüz, parmak izi veya cihaz ekran kilidini kullanarak mesaj geçmişlerini hızla şifrelemelerine olanak tanıyacak.

    Yedekleme parolası veya uzun şifreleme anahtarına gerek kalmayacak

    WhatsApp, yakında şifrelenmiş yedeklemelere erişim için daha güvenli ve kolay bir sunacak. Cihazınızı kaybettiğinizde veya sıfırladığınızda WhatsApp sohbet yedeklerine erişmek için parola veya uzun erişim anahtarını girmek durumunda kalmayacaksınız; parmak izi veya yüzünüzü okutarak ya da ekran kilidi şifresini girerek hızlıca şifreli olarak yedeklediğiniz sohbet geçmişinize erişebileceksiniz.

    WhatsApp, yıllarca sohbet yedekleri için şifreleme katmanına sahip değildi. Meta, 2021'de kullanıcıların parola veya 64 karakterlik şifreleme anahtarını kullanarak yedeklemelerini uçtan uca şifrelemeyle korumalarına olanak tanıyan bir yöntem ekledi. Ancak, yedeklemeyi geri yüklerken yedekleme parolanızı hatırlamanız veya şifreleme anahtarını elinizin altında bulundurmanız gerekiyordu. Yeni duyurulan passkey desteği sayesinde artık parola veya anahtar aramanıza gerek kalmayacak.

    WhatsApp, her yeni duyurduğu özellik gibi geniş anahtarıyla şifrelenmiş yedeklemeleri de kademeli olarak kullanıma sunacak. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeklemesi > Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme bölümünden geçiş anahtarıyla yedekleme yapılabilecek.

