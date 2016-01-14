Ankara Startup Zirvesi 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek

Herkesin merakla beklediği Ankara Startup Zirvesi 27-28 Şubat tarihlerinde Bilkent Üniversitesinde gerçekleşecek. Mobil/Web veya Enerji alanlarındaki girişimleri ile başvuran girişimcilere birçok ödül sunan, Enerjisa ve Bilkent Cyberpark ana sponsorluklarında gerçekleşecek Ankara Startup Zirvesi bu sene yine birbirinden değerli konukları ve girişimcilik ekosistemine kazandıracağı girişimleri ile şimdiden merak konusu halinde.





Bu sene 9. su düzenlenecek olan Ankara Startup Zirvesi yine kendisinden uzun bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor. Dijital ekonominin başrol oyuncularından birisi olan Ankara Startup Zirvesi geçmiş yıllarda Connected2.me, oBilet, Ganipara, anlatsın.com ve üniversitelianlatsın.com gibi birçok yıldız girişimin ekosisteme girişlerinde pay sahibi olmuştur.

Ankara Startup Zirvesinin proje başvuruları başladı. Son tarih 12 Şubat! Her yıl başvuran yüzlerce girişim arasından Bilkent Cyberpark ve Türkiye’nin saygıdeğer yatırımcıları tarafından seçilen 8 girişimin yarışacağı ve izleyicilerin bu yarışa canlı tanıklık edeceği Startup Challenge yine etkinliğin olmazsa olmazları arasındaki yerini koruyacak.





Türkiye’deki en değerli yatırım gruplarının da katılımı ile gerçekleşecek Ankara Startup Zirvesi aynı zamanda Enerjisa’nın ilk defa startup yatırımcısı olarak yer alacak olması ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ek olarak 500 Startups, Endeavor, Vestel Ventures, Buran Venture Capital, Revo Venture Capital gibi fonların yanısıra BIC Angels, Galata Business Angels, TR Angels gibi birçok melek yatırım grubu da yer alacak.





Startup mücadelesinin yanısıra ekosistemi canlı gözlemlemek için de büyük bir fırsat olarak nitelendirilmesi gereken Ankara Startup Zirvesi, girişimcilik dünyasından eski şampiyonlarından Connected2.me CEO ve kurucusu Ozan Yerli, Kaan Kayabalı (onedio Kurucu ve CEO), Tümay Asena (nokta medya Kurucu ve CEO), Fatih Güner (sosyalmedya.co Kurucu) daha birçok yıldız girişimci ile konukları bir araya getiriyor. Bunun yanısıra her sektördeki inovasyon gerekliliğini konuklara sunmak için enerji sektörününden Yetik Kadri Mert (Enerjisa CEO), sağlık sektöründen Gökhan Salmanoğlu (Pfizer Avrupa Pazarlama Koordinatörü), teknoloji sektöründen Metin Salt (Vestel Arge Genel Müdürü), e-ticaret sektöründen Burak Ertaş (CEO sahibinden.com) gibi daha birçok ismi ağırlayacak.

Konu ile ilgili olarak Ankara Startup Zirvesi Genel Koordinatörü Alparslan Çelimli, “Etkinliğimiz yatırımcılar karşısında projeleriyle ter dökecek 8 girişim ekibinin sunumları ile izleyicilere kolay kolay tecrübe edemeyecekleri sıradışı bir deneyim yaşatıyor.” Ek olarak Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Şamil Abat ise 6 aylık uzun bir sürecin ürünü olan Ankara Startup Zirvesinin hem kurumsal dünyadan hem de girişimcilik dünyasından insanların katılımı ile girişimciliğin farklı boyutlarda görülmesinin mümkün olacağını ekledi.

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