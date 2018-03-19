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Ankara’da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi iddiası! Kaliforniyum nedir?

Ankara'da değeri, 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen Kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Dünyanın en pahalı ikinci maddesi olan Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum fiyatı ne kadar
1 yıl
16,1b
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55
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ankara’da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi iddiası! Kaliforniyum nedir?
Güncelleme: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ele geçirilen maddenin kaliforniyum değil, reçine olduğu ortaya çıktı. Yanlış bilgilendirme için özür diliyoruz.
Ankara’da yürütülen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, değerlendirilen bir ihbar sonucu önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik operasyon düzenledi.

NTV’nin haberine göre Pursaklar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 440 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyar dolar olan kalifornuyumu 72 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları öğrenildi. Maddenin nereden, nasıl getirildiği ve satış için kimle anlaşıldığına yönelik araştırmalar devam ediyor.

Kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılıyor. Kaliforniyumun gramının 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Kaliforniyum nedir?

Dünyanın en pahalı maddelerinden kaliforniyum, Cf sembolü ile gösterilen ve atom numarası 98 olan bir elementtir. Doğada bulunmaz, sentetik bir aktinittir. Nükleer çalışmalarda kullanılır.

Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Kaliforniyum-252’dir. Cf-252 izotopunun 1 mikrogramı, saniyede 2,3 milyon, dakikada 139 milyon nötron üretir. Cf-251, öldürücü radyasyon yayma kapasitesine sahiptir.

Kaliforniyum nerelerde kullanılır?

Oldukça güçlü bir nötron yayıcı yeteneğine sahip kaliforniyum elementi, nükleer reaktörler için başlangıç nötron kaynağıdır. Nükleer araştırmalarda fisyon parçacığı olarak, gümüş ve altın bulma cihazlarında, petrol çukurlarında yararlanılan nem ölçme aletlerinde, taşınabilir dedektörlerde ve tıbbi araştırmalarda kullanılıyor. Kaliforniyum nötronları kullanılarak rahim ağzı kanseri ve beyin tümörü tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

Kaliforniyum nerede üretilir?

Kaliforniyum, günümüzde sadece iki tesiste üretilmektedir. ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rusya’daki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilmektedir.

Kaliforniyum fiyatı ne kadar?

Kaliforniyum, dünyadaki en pahalı ikinci maddedir. Cf-249’un mikrogram fiyatı 160 dolar, Cf-252’nin mikrogram fiyatı 60 dolardır. Bazı kaynaklara göre de, Kaliforniyum-252 izotopunun gramının fiyatı 27 milyon dolardır (Yaklaşık 95 milyon lira).
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LGR9 1 yıl en beğenilen
şans eseri hayattayız.
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hareketliperde 1 yıl
Batıkentin tamamından daha pahalı
1 Yanıt Yanıtla +37
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thanatos13 1 yıl
allah allah
acaba çinçindemi bulmuşlar yoksa ismetpaşadamı?
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-Nefer- 1 yıl
Güler misin ağlar mısın ? Reçine çıkmış mış.
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RX 480 1 yıl
Allahın internet experleri gene atıp tutmuş sazan gibi. Al reçine çıkmış.
Belki de reçine değil gerçekten kaliforniyum. Gerçeği bilmiyoruz. Boş konuşmanın anlamı yok
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tzlc76 1 yıl
Sunu bir yerlere satsinlar da azicik ihracat artsin ulkenin cebine para girsin de zenginlerimiz daha cok zengin olsun
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abdullah199 1 yıl
Zaten bulunan gramla, dolar karşılığı tutmuyordu :)
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bozok6666 1 yıl
70 milyon dolarlık son derece tehlikeli radyoaktif elementi buzdolabı poşetinde taşıyan tek milletiz 😂😂😂
Belliki muhbir yanlış bilgi vermiş bizim gibi kaliforniumu ilk defa duyan polisler olabilir demiş yada basın haber değeri olsun diye çarpıtıyor.
Daha öncede bu tip maddeler irana türkiye üzerinden satıldı olmayan şey değil.
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Tensi 1 yıl
Bugun gazetelerde su aciklama gecti : Ankara'da ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerindeki kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) açıklama yaptı. TAEK’in açıklamasında, "Ankara'da ele geçirilen ve nükleer içerikli olduğu açıklanan madde, organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır" denildi. Ele geçirilen maddenin poly( sodium 4-styrenesulfonate) olduğu açıklandı.
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gun 1 yıl
Kaçak mallar sonra imha edildi demezler inşallah :)
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
vay serhat neler dönmüş ya
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ddsmurat 1 yıl
Turkiye ya arada degis tokus yeriydi malum kim kime dum duma yada buraya getirip akkuyu ve sinop icin devlete satacakdi buyuk cakallar
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CR7_35 1 yıl
Esteresan bi haber şu ortamda değeride çok yüksekmiş be 5.5 Milyar Dolar doğru bu tarz madenleri bulanlar zorla işlettirenler falan var filmlerde vardı ya böyle sahneler meğerse doğruymuş.
Ulen burda kafa yoruyoruz ya dünya bilmediğimiz ne maddeler var be.
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