Ankara’da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi iddiası! Kaliforniyum nedir?

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, değerlendirilen bir ihbar sonucu önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik operasyon düzenledi.
NTV’nin haberine göre Pursaklar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 440 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyar dolar olan kalifornuyumu 72 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları öğrenildi. Maddenin nereden, nasıl getirildiği ve satış için kimle anlaşıldığına yönelik araştırmalar devam ediyor.
Kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılıyor. Kaliforniyumun gramının 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Kaliforniyum nedir?
Dünyanın en pahalı maddelerinden kaliforniyum, Cf sembolü ile gösterilen ve atom numarası 98 olan bir elementtir. Doğada bulunmaz, sentetik bir aktinittir. Nükleer çalışmalarda kullanılır.
Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Kaliforniyum-252’dir. Cf-252 izotopunun 1 mikrogramı, saniyede 2,3 milyon, dakikada 139 milyon nötron üretir. Cf-251, öldürücü radyasyon yayma kapasitesine sahiptir.
Kaliforniyum nerelerde kullanılır?
Oldukça güçlü bir nötron yayıcı yeteneğine sahip kaliforniyum elementi, nükleer reaktörler için başlangıç nötron kaynağıdır. Nükleer araştırmalarda fisyon parçacığı olarak, gümüş ve altın bulma cihazlarında, petrol çukurlarında yararlanılan nem ölçme aletlerinde, taşınabilir dedektörlerde ve tıbbi araştırmalarda kullanılıyor. Kaliforniyum nötronları kullanılarak rahim ağzı kanseri ve beyin tümörü tedavileri gerçekleştirilebiliyor.
Kaliforniyum nerede üretilir?
Kaliforniyum, günümüzde sadece iki tesiste üretilmektedir. ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rusya’daki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilmektedir.
Kaliforniyum fiyatı ne kadar?Kaliforniyum, dünyadaki en pahalı ikinci maddedir. Cf-249’un mikrogram fiyatı 160 dolar, Cf-252’nin mikrogram fiyatı 60 dolardır. Bazı kaynaklara göre de, Kaliforniyum-252 izotopunun gramının fiyatı 27 milyon dolardır (Yaklaşık 95 milyon lira).
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Belki de reçine değil gerçekten kaliforniyum. Gerçeği bilmiyoruz. Boş konuşmanın anlamı yok
Belliki muhbir yanlış bilgi vermiş bizim gibi kaliforniumu ilk defa duyan polisler olabilir demiş yada basın haber değeri olsun diye çarpıtıyor.
Daha öncede bu tip maddeler irana türkiye üzerinden satıldı olmayan şey değil.
Ulen burda kafa yoruyoruz ya dünya bilmediğimiz ne maddeler var be.
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