1 trilyon dolar kulübü büyüyor: İşte dünyanın en değerli 14 şirketi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay zeka odaklı yarı iletken talebindeki patlama dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden SK Hynix'i tarihi bir eşiğe taşıdı. Güney Koreli teknoloji devi, hisselerinde yıl başından bu yana görülen güçlü yükselişin ardından piyasa değerini ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı başardı.

Samsung ve Micron'un ardından geldi

SK Hynix, son günlerde 1 trilyon dolar eşiğini aşan tek şirket olmadı. Güney Kore'nin bir diğer teknoloji devi Samsung Electronics de 6 Mayıs'ta ilk kez bu seviyeye ulaşmıştı. ABD merkezli bellek üreticisi Micron Technology ise geçtiğimiz salı günü 1 trilyon dolar kulübüne katıldı.

SK Hynix, Samsung ve Micron’un değer kazanmasının temel nedeni yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı bellek çiplerine yönelik talepteki hızlı artış oldu. Özellikle Nvidia'nın geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM gibi gelişmiş bellek çözümleri sektörde arzın sıkışmasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Sektör verilerine göre bellek çipi fiyatları yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla iki katına çıktı. Analistler, mevcut çeyrekte fiyatların yüzde 63'e kadar daha yükselebileceğini öngörüyor.

Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve otomotiv sektörüne yönelik çip arzını da baskı altına almış durumda.

Bu gelişmeler, dünyanın önde gelen bellek üreticilerinin son dönemde rekor seviyelerde kâr açıklamalarına katkı sağladı.

Güney Kore tarihi bir başarıya imza attı

Sektördeki gelişmeler Güney Kore açısından da dikkat çekici bir dönüm noktası anlamına geliyor. Ülkedeki Samsung ve SK Hynix'in aynı anda 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşmasıyla Güney Kore, ABD dışında birden fazla trilyon dolarlık şirkete sahip ilk ülke oldu.

Asya'da bugüne kadar 1 trilyon dolar seviyesini aşabilen şirket sayısı ise yalnızca üç. Samsung ve SK Hynix'in yanı sıra Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC de bu kulüpte yer alıyor.

1 trilyon dolar kulübünde hangi şirketler bulunuyor?

NVIDIA - 5.418 Trilyon Dolar

Apple - 4.518 Trilyon Dolar

Alphabet (Google) - 4.509 Trilyon Dolar

Microsoft - 3.415 Trilyon Dolar

Amazon - 2.820 Trilyon Dolar

TSMC - 2.306 Trilyon Dolar

Broadcom - 2.195 Trilyon Dolar

Saudi Aramco - 1.763 Trilyon Dolar

Tesla - 1.579 Trilyon Dolar

Meta Platforms (Facebook) - 1.542 Trilyon Dolar

Samsung - 1.515 Trilyon Dolar

Micron Technology - 1.179 Trilyon Dolar

SK Hynix - 1.109 Trilyon Dolar

- 1.109 Trilyon Dolar Berkshire Hathaway - 1.010 Trilyon Dolar

