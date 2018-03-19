Apple gizli bir tesiste kendi MicroLED ekranlarını üretmeye başladı

Apple, pil ömrünü uzatmak ve müşterilerine daha parlak ekranlı daha ince cihazlar sunmak adına gelecekteki ürünleri için kendi ekranlarını geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

Bloomberg kaynaklı rapora göre, Apple zaten Kaliforniya'nın Santa Clara şehrindeki bir tesiste test amaçlı sınırlı sayıda ekran üretimine başlamış durumda. Konuyla ilgi bilgi sahibi kaynaklar Cupertino merkezli şirketin yakın zamanda yeni nesil MicroLED ekranlara büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

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MicroLED (mLED) ekranlar, amiral gemisi Android cihazlarda ve Apple iPhone X'de kullanılan mevcut organik LED ekranlara kıyasla bir takım avantajlara sahip. Daha parlak ve daha ince olan bu ekranlar, farklı ışık yayan bileşenleri sayesinde OLED ekranlardan daha az güç tüketimi sunabiliyorlar.

Apple'ın ilk MicroLED'li cihazları birkaç yıl içinde gelebilir

Şu ana kadar Apple'ın MicroLED teknolojisini kullanarak kendi ekranlarını geliştirdiğine dair hiçbir şey duymadık çünkü tüm proje çok gizli tutuluyordu. Hatta raporda MicroLED ekran üretiminin OLED'lere göre çok daha karmaşık olması nedeniyle projenin bir ara sonlandırılmaya yakın olduğu bile belirtilmiş.

Bununla birlikte, Apple mühendislerinin MicroLED ekranlarının gelişimini ilerletmek için ciddi bir atılım yaptıkları anlaşılıyor. Ancak MicroLED ekrana sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünleri elimize alabilmemiz için en az birkaç yıl beklememiz gerekebilir.

Öte yandan şu anda Apple, ürünlerinde kullandığı ekranları Samsung, Japan Display, LG ve Sharp gibi üçüncü parti üreticilerden tedarik ediyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin kendi ekranlarını üretmeye başlamasıyla birlikte tüm bu dev şirketlerin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak.

https://www.techradar.com/news/apple-is-reportedly-developing-its-own-thinner-brighter-screens