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Apple gizli bir tesiste kendi MicroLED ekranlarını üretmeye başladı

Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünleri için kendi ekran teknolojisini geliştiren Apple, Kaliforniya'daki bir tesiste ekran üretimine başlamış durumda.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, pil ömrünü uzatmak ve müşterilerine daha parlak ekranlı daha ince cihazlar sunmak adına gelecekteki ürünleri için kendi ekranlarını geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.
Bloomberg kaynaklı rapora göre, Apple zaten Kaliforniya'nın Santa Clara şehrindeki bir tesiste test amaçlı sınırlı sayıda ekran üretimine başlamış durumda. Konuyla ilgi bilgi sahibi kaynaklar Cupertino merkezli şirketin yakın zamanda yeni nesil MicroLED ekranlara büyük yatırımlar yaptığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Android P eski uygulamaların çalışmasını engelleyecek"
MicroLED (mLED) ekranlar, amiral gemisi Android cihazlarda ve Apple iPhone X'de kullanılan mevcut organik LED ekranlara kıyasla bir takım avantajlara sahip. Daha parlak ve daha ince olan bu ekranlar, farklı ışık yayan bileşenleri sayesinde OLED ekranlardan daha az güç tüketimi sunabiliyorlar.

Apple'ın ilk MicroLED'li cihazları birkaç yıl içinde gelebilir

Şu ana kadar Apple'ın MicroLED teknolojisini kullanarak kendi ekranlarını geliştirdiğine dair hiçbir şey duymadık çünkü tüm proje çok gizli tutuluyordu. Hatta raporda MicroLED ekran üretiminin OLED'lere göre çok daha karmaşık olması nedeniyle projenin bir ara sonlandırılmaya yakın olduğu bile belirtilmiş.
Bununla birlikte, Apple mühendislerinin MicroLED ekranlarının gelişimini ilerletmek için ciddi bir atılım yaptıkları anlaşılıyor. Ancak MicroLED ekrana sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünleri elimize alabilmemiz için en az birkaç yıl beklememiz gerekebilir.
Öte yandan şu anda Apple, ürünlerinde kullandığı ekranları Samsung, Japan Display, LG ve Sharp gibi üçüncü parti üreticilerden tedarik ediyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin kendi ekranlarını üretmeye başlamasıyla birlikte tüm bu dev şirketlerin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak.

https://www.techradar.com/news/apple-is-reportedly-developing-its-own-thinner-brighter-screens Yorum Yaz
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farevel 1 yıl en beğenilen
Biz hala LCD... onu da kendimiz üretmiyoz.
1.Şeker pancarı ek biç.
2. Bi liraya ihraç et
3. Adamlar işlesin cam yapsın
4. Dört liraya ithal et
5. EK VERGİLERLE CARİ AÇIĞI KAPAMAK İÇİN VATANDAŞINI KIRBAÇLA
Cari açık = ithal - ihraç
Biz hala LCD... onu da kendimiz üretmiyoz.1.Şeker pancarı ek biç.2. Bi liraya ihraç et3. Adamlar işlesin cam yapsın4. Dört liraya ithal et
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lg02561 1 yıl
apple bordo mühendisleri telsizleri kapatmış diyorlar.
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Extreme Victory 1 yıl dr20mouse
Fandroid kardeşim, biz bunu duyana kadar kim bilir kaç yıldır üstünde çalışmışlardır, ar-ge yapmışlardır. Zekanı seveyim.
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trust88 1 yıl
Yorumları okuyorumda Apple neredeyse tapacaklar bu kadar mı fanboy luk olur.
Adamlar milyar dolar kazansın sende burda Apple ı savun.
Bu ülke bu yüzden gelişmez.
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gizanagi 1 yıl Mr. Jingles
Söylediğinde kısmen haklısın, çünkü Qualcomm düzenli olarak iyi SoCler çıkartamadı. Belki de bir sonrakinde yine batıracak. Daha çok Snapdragon 835'i göz önünde bulundurarak konuştuğum için kendimi öyle ifade ettim ve sanırım bu konuda hata yaptım.
Bahsettiğim şey ise ağır bir uygulama olarak sisteme yüklenen bir oyun açıldığında veya işin içine AR girdiğinde A11'in kısa sürede throttle olmasıydı. Snapdragon 835 ise aynı durumda yola daha uzun devam edebiliyor.
Apple başarısız demiyorum. Zaten bir önceki mesajımda çok iyi işler yaptığını, her ne kadar sevmesem de takdire şayan bir firma olduğunu söyledim. Hızlı olması, güçlü olması hoşumuza gidiyor olabilir ama kabul edelim ki tasarladığı işlemci tam bir overkill. Ve bilemiyorum, belki de bataryalarının 500 döngü sonrasında %20 kapasite kaybının sebebi de budur. Apple 500 döngü sonrası %80 kalacak derken aynı durum için Samsung iki yıl sonunda %95 kalacak diyor. Neyse daha fazla komplo senaryosu yazmadan mesajımı bitireyim.
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Mr. Jingles 1 yıl gizanagi
Dostum dediğin şeyin tam tersi oluyor. Performans kaybetmeden çalışma Apple'ın işlemcilerinin en önemli artısıdır. Bunun en büyük örneğini 4K video çekiminde gördük. Samsung ve Qualcomm'un çipleri throttle sorunundan dolayı süreli çekime izin veriyordu. Apple'ın A9 çipi ise süresiz şekilde 4K çekimi sunuyordu. Apple çipleri çekirdeklerinin geniş yapısı sayesinde daha az ısınıyor ve bu sayede sürekliliği Samsung ve Qualcomm'un çiplerine göre daha uzun oluyor. Mevcut fizik kanunları da bunu destekler. Bir alan içinde kalabalık ne kadar fazla ise ısınma da o kadar çok olur. Bir tarafta 96 mm² alana sığdırılan 8 küçük çekirdek varken diğer tarafta aynı alana sığdırılan 2 devasa çekirdek var. Bu sayede ısı çekirdeğin geniş alanı sayesinde düzenli olarak dağıtılır ve yüzey ısısını düşürür. Çekirdek sayısı ne kadar fazla olursa çekirdek boyutları da o kadar küçük olur. Çekirdekler ne kadar küçük olursa o kadar çabuk ısınırlar. Bunu bu işlerle uğraşan bir mühendisin forumda yazdığı bir yerde okumuştum.
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gizanagi 1 yıl Mr. Jingles
İşlemcilerin tasarlanma stratejileri farklı, Apple RtS amacıyla işlemci tasarlıyor. Diğer SoClere göre çok daha büyük silikon alanında çok daha büyük çekirdekler barındırıyor. Bunun sonucunda çok daha fazla güç çekip, çok hızlı throttle oluyorlar. Samsung ve Qualcomm'un çipleri ise daha uzun süre performans kaybetmeden çalışabiliyor.
Gerçek dünyaya geldiğimizde iPhone modellerinin oyunlarda çok aşırı fark olmasa da render alırken çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. Hafif uygulamalarda ise çok ufak farkla geride kalıyor. Peki gerekli mi? Hayatımda telefondan render alan birini görmedim hiç. Gördüm diyenler de zaten 1000 kişilik çevresinden 1 kişi görmüştür. Tamamen gereksiz bir güç. Uçuyor, kaçıyor denilen işlemci diğerlerinden farklı hiçbir şey yapamıyor. Overkill.
Finansal yönü de var bu işin tabii. Qualcomm her şeyin içerisine girebilecek, fiyatı çok uçuk olmayacak, herkesin beğeneceği, yeterince küçük çipler üretmek zorunda. Apple'nin böyle bir kaygısı yok. Üret, telefonlara koy ve milyonlarca sat. Apple takdire şayan bir şirket her ne kadar sevmesem de.
Apple güzel iş yapıyor. İnkar etmiyorum, fakat Geekbench üzerinden kıyas yapmayın. Gerçek dünyada hiçbir farkı yok işlemcilerin. Ne zaman Apple ultrabook içerisine işlemci olarak kendi tasarladıklarını koyar; işte o zaman kısa sürede throttle olmaz, yeterince güçlü olur ve overkill olmamış olur. O zaman geldiğinde tekrar değerlendirilir.
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JQKER 1 yıl
Apple gizli bir tesiste
niye gizli tesis ?
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Mr. Jingles 1 yıl dr20mouse
Apple donanıma el attı mı gayet başarılı işler ortaya koyuyor. İşlemci sektöründe bir zamanlar Samsung öndeydi. Apple girdiğinde millet dalga geçiyordu. Apple o seviyeye gelene kadar Samsung ve Qualcomm uçar diyorlardı. Şimdi ise Apple'ın 2016'da çıkan işlemcisi A10 2018'de çıkmış Exynos 9810'u tokatlıyor. Yani işlemci muhabbettine dönebilir de bu olay.
İşlemci demişken geçen forumdaki muhabbetler aklıma geldi de baya gülüyorum şimdi. Hatta bir ara eskiden tek çekirdekte Apple çok çekirdekte Samsung öndeydi. Hatta baya bir öndeydi. O yüzden kendi cihazlarına Ferrari, iPhone'a traktör muhabbeti yapıp önemli olan çok çekirdek diyorlardı. Apple orada da çıkarıp masaya vurunca dansöz gibi kıvırmaya başladılar. Neymiş Ferrari'yi arazide kullanamazmışım.
Çok çekirdekte geçerken Ferrari, sollanınca arazi.
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dr20mouse 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Apple donanıma el attı mı gayet başarılı işler ortaya koyuyor. İşlemci sektöründe bir zamanlar Samsung öndeydi. Apple girdiğinde millet dalga geçiyordu. Apple o seviyeye gelene kadar Samsung ve Qualcomm uçar diyorlardı. Şimdi ise Apple'ın 2016'da çıkan işlemcisi A10 2018'de çıkmış Exynos 9810'u tokatlıyor. Yani işlemci muhabbettine dönebilir de bu olay.
İşlemci demişken geçen forumdaki muhabbetler aklıma geldi de baya gülüyorum şimdi. Hatta bir ara eskiden tek çekirdekte Apple çok çekirdekte Samsung öndeydi. Hatta baya bir öndeydi. O yüzden kendi cihazlarına Ferrari, iPhone'a traktör muhabbeti yapıp önemli olan çok çekirdek diyorlardı. Apple orada da çıkarıp masaya vurunca dansöz gibi kıvırmaya başladılar. Neymiş Ferrari'yi arazide kullanamazmışım.
Çok çekirdekte geçerken Ferrari, sollanınca arazi.

Sevgili Mr.Jingles,
Apple'in işlemci sektöründeki önde olduğunun farkındayım. Apple A11'ile 5. nesil kendi özelleştirilmiş mimarisini kullanıyor. Mesajınızda Exynos 9810'un Apple A10 işlemcisinden geri kaldığını yazmışsınız ama eksik yada yanlış bilgi vermişsiniz. Exynos 9810, Apple'ın A10 işlemcisini hem tek çekirdekte hemde çoklu çekirdekte hatta Gpu gücü olarakta geçiyor. Muhtemelen Galaxy S9'da kullanılan Exynos 9810'unun test sonuçlarına bakarak bu kanıya vardınız ama yanılmışsınız.
Galaxy S9'da kullanılan Exynos 9810 performans olarak kısıtlanmış bir 9810 varyasyonunu kullanıyor. Malumunuz Samsung Çin ve ABD için ürettiği S9 modellerinde Qualcomm SD 845 kullanıyor. SD 845 ile 9810'un arasındaki makas çok açılmasın diye S9'a konulan 9810 200 MHz hızı düşürülmüş şekilde çalışıyor. Bu yüzden GeekBench'de çıkan test sonucu daha yavaş kalıyor. Ayrıca Video kayıt yeteneğide kısıtlanmış SD 845 4K 60 FPS desteklediği için Exynos'lu S9 da 4K 60 FPS'e kısıtlanmıştır.
samsung.com/...
gsmarena.com/... (Exynos için yazılan işlemci hızlarına bakın)
Merak etmeyin Samsung 3. Nesil özelleştirilmiş 9810'u ile Apple'ın 4. Nesil özelleştirilmiş A10 işlemcisini geçiyorsa bu konuda Apple'ın önüne de geçer

Ha ben bunu neye dayanarak söylüyorum derseniz, Samsung Apple'dan daha fazla Ar-Ge bütçesi ayırıyor. Bu tek başına yeterli bir sebeptir.
Ekran konusunda Samsung'dan daha iyi olacağının ihtimalini vermiyorum çünkü Samsung Amoled ekranı yaklaşık 10 senedir geliştiriyor.
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interwap 1 yıl
Apple stratejik ve maliyetli ürünleri kendi geliştirmek ve üretmek/ürettirmek çabasında. Bu hızla giderse bazı konularda bir Samsung olabilir.
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engurlu 1 yıl
Demek gizli tesiste..


Yavaş üretsin
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Extreme Victory 1 yıl engurlu
engurlu
Demek gizli tesiste..


Yavaş üretsin

Evet tıpkı bizdeki gizli uçak fabrikası , gizli otomobil fabrikası, gizli uzay üssü, gibi değil mi?
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esmerbuyucu 1 yıl
Samsung'a bir darbe daha, Apple'dan. Geriye bir nand flash ve dram kaldı. Onda da su bastı, sel aldı diye ağlıyorlar. Yol verilmesi yakındır.
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gizanagi 1 yıl
Kaç yıldır çalışmışlardır?
Varsayımlarla bir yere varılamayacağını öğrenemediniz. Samsung mLED televizyonunu çıkardı, gösterdi bile. Burada o iyi, bu kötü demiyorum. Ortaya bir ürün çıktığı zaman yorum yapılır. Hem Apple ne zaman kendi ekran teknolojisiniyle en iyi ekrana sahip ürün çıkartmış ki piyasaya? Ortada hiçbir şey yok.
Saldırmak için saçma sapan varsayımlarla çıkmayın kardeşim. Nerede bu tesis, kim kurmuş ve ne zaman kurmuş? Ne zamandan beri bir ürün üzerinde çalışıyor? Böyle bir tesis varsa gerçekten ekran teknolojisi üzerinde mi çalışıyor? Hiçbir şey yok ortada. Delinin biri bir taş atmış işte.
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