Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AYM’den önemli e-ticaret kararı: Ayıplı üründe platformlar da sorumlu olacak

    AYM, e-ticaret platformlarını ayıplı ürün sorumluluğundan muaf tutan hükümleri iptal etti. Kararla birlikte tüketicilerin Trendyol, Hepsiburada ve benzeri platformlara da başvurmasının önü açıldı.

    Kritik e-ticaret kararı: Ayıplı üründe platformlar da sorumlu Tam Boyutta Gör

    Anayasa Mahkemesi (AYM), online alışverişlerde tüketici haklarını doğrudan etkileyecek önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye ve N11 gibi e-ticaret platformlarını ayıplı mal ve hukuka aykırı ürünlerden kaynaklanan sorumluluktan büyük ölçüde muaf tutan yasal düzenlemeler iptal edildi.

    Karar öncesinde tüketiciler, kusurlu veya ayıplı bir ürünle karşılaştıklarında yalnızca satıcıya başvurabiliyordu. Satıcının faaliyetini sonlandırması, platformdan ayrılması ya da ulaşılamaz hale gelmesi durumlarında ise tüketiciler ciddi hak kayıpları yaşayabiliyordu. AYM, mevcut yapının tüketiciyi yeterince korumadığı sonucuna vardı.

    “Sadece aracıyız” dönemi bitiyor

    Yüksek Mahkeme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan ve aracı hizmet sağlayıcıların ayıplı mallara ilişkin tüketici taleplerinden sorumlu tutulmasını engelleyen hüküm ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki, platformların satıcılar tarafından sunulan içerik ve ürünlerden sorumlu olmadığını düzenleyen hükmü iptal etti.

    Kararın gerekçesinde, bazı e-ticaret platformlarının yalnızca alıcı ve satıcıyı buluşturan pasif aracılar olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme, platformların ödeme süreçlerinden ürün sunumuna kadar ticaretin birçok aşamasında aktif rol üstlendiğini, bu nedenle tüketiciye karşı tamamen sorumsuz kabul edilmelerinin hukuki dengeyi bozduğunu değerlendirdi.

    9 ay sonra yürürlüğe girecek

    Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin yalnızca satıcıya değil, gerektiğinde doğrudan platformlara karşı da hak arama yoluna başvurabilmesinin önü açılacak.

    Bununla birlikte AYM, iptal kararlarının derhal yürürlüğe girmesine hükmetmedi. Yasal boşluk oluşmaması amacıyla kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz aylık geçiş süresi tanındı. Bu süreçte TBMM’nin e-ticaret platformlarının sorumluluklarını yeniden düzenleyen yeni bir yasal çerçeve oluşturması bekleniyor. Mevcut hükümlerin iptali ise Mart 2027’de yürürlüğe girecek.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/06/20260602-4.pdf https://www.memurlar.net/haber/1168848/ayipli-malda-trendyol-ve-hepsiburada-gibi-platformlar-da-sorumlu-olacak.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    thyr1234 +44 gecceanduana +31 heyysanadiyom +20 CWaRRioR +19 Dropzone +14 ÇokDüsünür +11 setcom_2000 +11 Vain +11 mehmet_clk +10 end0plazmikretikulum +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    21 Kişi Okuyor (9 Üye, 12 Misafir) 6 Masaüstü 15 Mobil
    hog_hoggen, murtix13, Dandalyus ve 2 üye daha okuyor
    M
    D
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1273 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Aym, Türkiye Haberleri ve
    7 etiket daha anayasa mahkemesi trendyol hepsiburada amazon n11 Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    life is strange 2 türkçe yama suzuki carry neyzen tevfik küfürlü şiirleri ankara forma satan yerler ford focus 4 ileri otomatik şanzıman yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum