    Japonya’nın en değerli şirketi artık Toyota değil SoftBank

    Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle teknoloji devi SoftBank, 48 trilyon yenin üzerindeki piyasa değeriyle Toyota’yı geride bırakarak Japonya’nın en değerli şirketi oldu.

    SoftBank Group, piyasa değeri açısından Toyota Motor’u geride bırakarak Japonya’nın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Bu gelişme, küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka yatırımlarının finans piyasalarındaki etkisini gözler önüne sererken Japonya’nın kurumsal dengelerinde de önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

    Tokyo borsasında işlem gören SoftBank hisseleri pazartesi günü yüzde 14 yükselirken şirketin piyasa değeri 48 trilyon yen seviyesinin üzerine çıktı. Buna karşılık Toyota’nın piyasa değeri yaklaşık 46 trilyon yen olarak hesaplandı. Böylece SoftBank, yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Toyota’yı geride bıraktı. Şirket daha önce yalnızca 2000 yılında dot-com balonu döneminde kısa süreliğine benzer bir başarı elde etmişti.

    Yapay zeka zirveye taşıdı

    Masayoshi Son liderliğindeki teknoloji devinin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 90’ın üzerinde değer kazanırken Toyota hisseleri aynı dönemde yüzde 10’dan fazla geriledi. SoftBank’ın yükselişinin arkasında ise yapay zeka bulunuyor. Zira yatırımcılar son dönemde yapay zeka odaklı şirketlere yöneliyor ve sermaye akışı da buraya kayıyor.

    SoftBank’ın piyasa değerindeki sıçramanın arkasında, yapay zeka alanındaki agresif yatırım stratejisi bulunuyor. Şirket, hafta sonu Fransa’da yapay zeka veri merkezleri inşa etmek için 87 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Bu hamle, yapay zeka altyapısına yönelik talebin daha da artacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

    Bunun yanı sıra geçen ay ortaya çıkan haberler de yatırımcı ilgisini artırdı. SoftBank portföyünde yer alan iki önemli şirket olan OpenAI ve SB Energy Corp. için ABD’de olası halka arz hazırlıkları yapıldığı bildirildi. SoftBank, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a yaklaşık 65 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulundu. Bu yatırımın tamamlanmasıyla şirketin OpenAI’daki payının ekim ayında yaklaşık yüzde 13 seviyesine ulaşması bekleniyor.

    SoftBank’ın değerlemesini destekleyen bir diğer unsur ise çip tasarım şirketi Arm Holdings oldu. Nvidia’nın güçlü finansal sonuçlarının ardından Arm hisselerinde yaşanan yükseliş ve yapay zeka talebinin farklı sektörlere yayılacağı beklentisi de SoftBank’ın piyasa değerine olumlu yansıdı.

    Yapay zekanın Japonya’da yükselttiği tek şirket SoftBank değil. NAND flash bellek üreticisi Kioxia Holdings de yaklaşık 40 trilyon yenlik piyasa değeriyle ülkenin en değerli üçüncü şirketi konumuna yükselmiş durumda. Şirket böylece Mitsubishi UFJ Financial Group’u geride bıraktı.

