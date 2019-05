App Store Geliştiricilerinin Toplam Kazancı 70 Milyar ABD Dolarını Geçti

Tam Boyutta Gör



Apple bugün, App Store’un 2008 yılında açılmasından bu yana global geliştirici topluluğunun elde ettiği toplam kazancın 70 milyar ABD Doları’nı geçtiğini duyurdu. Dünyanın en yenilikçi uygulamalarına ev sahipliği yapan App Store’da sadece geçtiğimiz 12 ayda indirme sayısı %70 arttı.

Müşteriler, Pokémon GO ve Super Mario Run gibi olay yaratan uygulamalardan, Cancer Aid, SPACE by THIX, Zones for Training with Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis ve Heavenly gibi öne çıkan diğer uygulamalara kadar App Store’da her gün yeni birçok uygulamayı ve oyunu keşfediyor ve deniyor.

“Dünyanın her yerinde insanlar uygulamaları çok seviyor ve müşterilerimiz bunları rekor sayılarda indiriyor” diyen Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştiricilerin yetmiş milyar ABD Doları kazanması tek kelimeyle inanılmaz. Geliştiricilerimizin ortaya çıkardığı tüm yeni ve harika uygulamalar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geliştiricilerimizle önümüzdeki hafta Wordwide Developers Conference- Uluslararası Geliştirici Konferansı'nda yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum.”

Geçtiğimiz sonbaharda kullanıma sunulan iOS 10’dan beri iPhone ve iPad kullanıcıları iletişime geçmek için arkadaşlarına Apple Pay ile Starbucks hediye kartı vermek, Prêt à Template kullanarak bir moda tasarım çizimine katkıda bulunmak veya sınırsız etiket çeşitleriyle birbirlerini güldürmek gibi ilgi çekici ve yaratıcı yollar da kullanmaya başladı.

Geliştiricilerin 25 uygulama kategorisinin tümünde kullanabildiği abonelik iş modeli sayesinde App Store’un aktif ücretli abonelikleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 58 arttı. Müşteriler uzun zamandır popülerliğini koruyan Netflix ve Hulu gibi uygulamaların yanı sıra mobile öncelik veren modern yemek kanalı Tastemade ve Over ile Enlight gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarının da aralarında bulunduğu geniş abonelik seçeneklerinin tadını çıkarıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki App Store geliştiricileri 155 ülkeden müşteriler için insanların yaşantılarını değiştiren, sektörleri baştan yaratan ve kültürleri şekillendiren uygulamalar meydana getiriyor. Oyun ve Eğlence en fazla kazanç getiren kategoriler olurken, Yaşam Tarzı, Sağlık ve Fitness kategorileri de geçtiğimiz yıl yüzde 70’in üzerinde büyüyerek dikkat çekiyor. Fotoğraf ve Video kategorisi de yüzde 90 ile en hızlı büyüyenler arasında yer alıyor.

Apple 1984’te Macintosh’u piyasaya sürerek kişisel teknoloji alanında çığır açtı. Bugün, Apple iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV ile inovasyonda dünya lideridir. Apple’ın dört yazılım platformu; iOS, macOS, watchOS ve tvOS tüm Apple aygıtlarında kesintisiz bir deneyim sağlar ve kullanıcılara App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi çığır açan hizmetlerle güç katar. Apple’ın 100.000 çalışanı dünyanın en iyi ürünlerini üretmeye ve dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda bırakmaya kararlıdır.

