Google'ın güçlü yapay zekası Gemini, akıllı saatlere geliyor

Google, Gemini’ın Wear OS saatlerde çok ta farklı çalışmayacağını söylüyor. Kullanıcılar, akıllı saatlerinden sorulara hızlıca yanıt alabilecek, uygulamalar içinde işlem yapabilecek (mesaj gönderme, çalma listeleri oluşturma gib), e-posta ve mesajların özetini alabilecek ve fazlasını yapabilecek. Gemini’ı etkinleştirmek için, -Google Asistan’da olduğu gibi- Hey Google komutunu vermek gerekecek.
Gemini hangi akıllı saatlere gelecek?
Gemini, Google, Samsung, OPPO, OnePlus ve Xiaomi’nin akıllı saatlerine gelecek. Yeni Galaxy Watch 8 serisi, Gemini ile gelen ilk akıllı saat olmakla birlikte, Wear OS 4 ve üzeri sürüm yüklü saatlere gönderilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre