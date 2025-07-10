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    Anlık Bildirim

    Google'ın güçlü yapay zekası Gemini, akıllı saatlere geliyor

    Gemini sonunda Wear OS'e geliyor. Google, yapay zeka sohbet robotunun Google, Samsung, Oppo, OnePlus ve Xiaomi'nin akıllı saatlerine geleceğini duyurdu.         

    google gemini wear os akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Google, yakın zamanda yapay zeka asistanı Gemini’ın çeşitli markaların Wear OS saatlerinde kullanılabileceğini duyurdu. Bu, Google Asistan'ın sonunun yaklaştığı anlamına geliyor. Bugünden itibaren Pixel Watch ve Galaxy Watch’lar dahil olmak üzere Wear OS saatlerde Google Asistan yerini çok daha gelişmiş Gemini’a bırakacak.

    Google, Gemini’ın Wear OS saatlerde çok ta farklı çalışmayacağını söylüyor. Kullanıcılar, akıllı saatlerinden sorulara hızlıca yanıt alabilecek, uygulamalar içinde işlem yapabilecek (mesaj gönderme, çalma listeleri oluşturma gib), e-posta ve mesajların özetini alabilecek ve fazlasını yapabilecek. Gemini’ı etkinleştirmek için, -Google Asistan’da olduğu gibi- Hey Google komutunu vermek gerekecek.

    Gemini hangi akıllı saatlere gelecek?

    Gemini, Google, Samsung, OPPO, OnePlus ve Xiaomi’nin akıllı saatlerine gelecek. Yeni Galaxy Watch 8 serisi, Gemini ile gelen ilk akıllı saat olmakla birlikte, Wear OS 4 ve üzeri sürüm yüklü saatlere gönderilecek.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 3 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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