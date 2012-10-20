App Store'da bu haftanın ücretsiz uygulaması Vintique

Instagram'ın popüler olmasından sonra uygulama mağazalarında fotoğraf filtreleme ve paylaşım uygulamalarına sıkça rastlar olduk. Bu haftanın ücretsiz uygulaması olan Vintique da bunlardan birisi.





Vintique, kullanıcılara klasik filtrelerin yanında güçlü resim düzenleme yazılımları da sunuyor. Bunlar; eski zamanlar, su renkleri, buz, karanlık mod, cennet, mutlu günler gibi birbirinden farklı 32 klasik filtre. İsterseniz kendi klasik filtrenizi de oluşturabiliyorsunuz.





Bunun yanında renk, parlaklık, ısı gibi ayarlar, farklı çerçeveler, metin kalıpları yine uygulamada sunulan yenilikler. Resim formatları ise 612 x 612 ve 1224 x 1224 şeklinde destekleniyor. 0.99$'lık ücretli pakette ise 2448 x 2448 piksel formatı desteği de sunuluyor.





Resimlerinizi Instagram'da açabilir, cihazınıza kaydedebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.













https://itunes.apple.com/tr/app/vintique/id544556782?l=tr&mt=8



