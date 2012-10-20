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App Store'da bu haftanın ücretsiz uygulaması Vintique

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram'ın popüler olmasından sonra uygulama mağazalarında fotoğraf filtreleme ve paylaşım uygulamalarına sıkça rastlar olduk. Bu haftanın ücretsiz uygulaması olan Vintique da bunlardan birisi.

Vintique, kullanıcılara klasik filtrelerin yanında güçlü resim düzenleme yazılımları da sunuyor. Bunlar; eski zamanlar, su renkleri, buz, karanlık mod, cennet, mutlu günler gibi birbirinden farklı 32 klasik filtre. İsterseniz kendi klasik filtrenizi de oluşturabiliyorsunuz.

Bunun yanında renk, parlaklık, ısı gibi ayarlar, farklı çerçeveler, metin kalıpları yine uygulamada sunulan yenilikler. Resim formatları ise 612 x 612 ve 1224 x 1224 şeklinde destekleniyor. 0.99$'lık ücretli pakette ise 2448 x 2448 piksel formatı desteği de sunuluyor.

Resimlerinizi Instagram'da açabilir, cihazınıza kaydedebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.



https://itunes.apple.com/tr/app/vintique/id544556782?l=tr&mt=8
App Store'da bu haftanın ücretsiz uygulaması Vintique
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teramit 7 yıl
bence photoshop bilen birisi bu tarz uygulamalardan pek hoşlanmaz ,3 boyutlu modelleme bilen biside minecrafttan hoşlanmaz.sonuçta bunları bilmiyorsanız size bu işi yapan pratik programlar gibi geliyor ama biliyorsanız basit buluyorsunuz bu uygulamaları.sonuçta bilmeyenlerin sayıs bilenlerden her zaman fazla ve uygulama için oldukça yeterli geliyor ve abidik gubidik şeyler bile popüler oluyor.
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GoldPunch 7 yıl
Bu tip yazılımlar hiç hoşuma gitmiyor nedense. Zaten normal bir fotoğraf karesi yakaladıktan sonra PC ye geçince istediğimiz efekti verebiliyoruz. Bu tip uygulamalar sayesinde cep telefonundan da efekt verebiliyoruz fakat PC de yapabileceğim bir iş için telefonumun şarjını harcamayı doğru bulmuyorum. PC bulduğumda gerekli oynamaları orada yaparım. Akıllı telefonların şarjının ne kadar gitti malumunuz.
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vitor reis 7 yıl GoldPunch
GoldPunch

Bu tip yazılımlar hiç hoşuma gitmiyor nedense. Zaten normal bir fotoğraf karesi yakaladıktan sonra PC ye geçince istediğimiz efekti verebiliyoruz. Bu tip uygulamalar sayesinde cep telefonundan da efekt verebiliyoruz fakat PC de yapabileceğim bir iş için telefonumun şarjını harcamayı doğru bulmuyorum. PC bulduğumda gerekli oynamaları orada yaparım. Akıllı telefonların şarjının ne kadar gitti malumunuz.

lütfen kendi adınıza konuşunuz.
bu programlar sayesinde resmimize türlü türlü efektleri kolayca uygulayabiliyoruz herkes sizin gibi paint, photoshop ustası olmayabilir.(bkz:ben)
bu tür programlar ilaç gibi oluyor
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Güzelmiş ****.
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