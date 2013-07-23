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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 1 Milyar Podcast abonelik miktarına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, 1 Milyar Podcast abonelik miktarına ulaştı
2005 yılında iTunes üzerine eklenen podcast'ler, aradan geçen 8 yılın sonucunda ciddi bir gelişme göstererek toplam 1 milyar abonelik sayısına ulaştı. Apple tarafından iTunes içerisine eklenen bir görsel üzerinden öğrenilen bu rakam, servisin popülerliğini de gözler önüne seriyor.
100 farklı dilde 250,000 farklı podcast kanalının bulduğu servis içerisinde, 8 milyondan fazla bölüm yayınlanmış durumda. iTunes'a 1 milyar podcast aboneliğine ulaşılması şerefine tüm zamanların en popüler podcast'lerinin yanı sıra ilgi çekici programlardan oluşan bir koleksiyon da ekleyen Apple, kullanıcılara birçok farklı konuda ilgin çekici içerikler sunmaya devam ediyor.

http://www.macworld.com/article/2044958/apple-one-billion-itunes-podcast-subscriptions-and-counting.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yukuberk 6 yıl
Altı üstü 1 milyar sanki çok mu
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Gukama 6 yıl
Demi yani dünya nüfusunun 1/7 si



Bu arada 800. Mesaj



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