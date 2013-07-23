Apple, 1 Milyar Podcast abonelik miktarına ulaştı

2005 yılında iTunes üzerine eklenen podcast'ler, aradan geçen 8 yılın sonucunda ciddi bir gelişme göstererek toplam 1 milyar abonelik sayısına ulaştı. Apple tarafından iTunes içerisine eklenen bir görsel üzerinden öğrenilen bu rakam, servisin popülerliğini de gözler önüne seriyor.

100 farklı dilde 250,000 farklı podcast kanalının bulduğu servis içerisinde, 8 milyondan fazla bölüm yayınlanmış durumda. iTunes'a 1 milyar podcast aboneliğine ulaşılması şerefine tüm zamanların en popüler podcast'lerinin yanı sıra ilgi çekici programlardan oluşan bir koleksiyon da ekleyen Apple, kullanıcılara birçok farklı konuda ilgin çekici içerikler sunmaya devam ediyor.

http://www.macworld.com/article/2044958/apple-one-billion-itunes-podcast-subscriptions-and-counting.html