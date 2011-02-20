Apple, 2.Nesil iPad'de Retina Ekran kullanmayabilir

Apple, iPhone 4'den sonra 2.Nesil iPad'de de Retina ekran yani inç başına düşen piksel yoğunluğu yüksek olan ekran kullanılmasını bekleyen teknoloji severleri üzecek gibi duruyor. Şimdiye kadar çeşitli kaynaklardan dile getirilen iddia, Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından yeniden dile getirildi.

Kuo'nun son açıklamalarına göre Apple, iPad ailesinin ilk retina ekranlı üyesi olarak 3.Nesil iPad'i hazırlıyor. İddiaya göre Cupertino'lu 3.Nesil iPad'de çözünürlüğü iki katına yani 2048x1536 piksele çıkartarak cihazın ekran boyutlarının aynı kalması halinde yaklaşık ekranının piksel yoğunluğunu 263 ppi'a yükseltecek. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da benzer bir iddiayı dile getirerek, 2.Nesil iPad'de Retina ekran kullanılmayacağını belirtirken, çeşitli kaynaklar Apple'ın 2.Nesil iPad'de daha ince ve güneş ışığını yansıtmayan ekran kullanacağını söylüyor.

Kuo, ayrıca, Apple'ın 9.7 inçlik iPad ile 3.5 inçlik iPod Touch arasını dolduracak 5 ila 7 inçlik ekrana sahip iOS'li bir cihazı 2011 yılının ikinci yarısında (Her sene yeni iPod'ların tanıtıldığı Eylül ayı olabilir) satışa sunulmasının muhtemel olduğunu iddia etti. Bu sayede Apple'ın iPod Touch'ın oyun deneyimini bir adım daha ileriye götürebileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.,

Apple'ın 2.Nesil iPad'i geçen sene olduğu gibi Nisan ayında satışa sunması bekleniyor.