Apple, 2.Nesil iPad'de Retina Ekran kullanmayabilir

Apple, iPhone 4'den sonra 2.Nesil iPad'de de Retina ekran yani inç başına düşen piksel yoğunluğu yüksek olan ekran kullanılmasını bekleyen teknoloji severleri üzecek gibi duruyor. Şimdiye kadar çeşitli kaynaklardan dile getirilen iddia, Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından yeniden dile getirildi.
Kuo'nun son açıklamalarına göre Apple, iPad ailesinin ilk retina ekranlı üyesi olarak 3.Nesil iPad'i hazırlıyor. İddiaya göre Cupertino'lu 3.Nesil iPad'de çözünürlüğü iki katına yani 2048x1536 piksele çıkartarak cihazın ekran boyutlarının aynı kalması halinde yaklaşık ekranının piksel yoğunluğunu 263 ppi'a yükseltecek. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da benzer bir iddiayı dile getirerek, 2.Nesil iPad'de Retina ekran kullanılmayacağını belirtirken, çeşitli kaynaklar Apple'ın 2.Nesil iPad'de daha ince ve güneş ışığını yansıtmayan ekran kullanacağını söylüyor.
Kuo, ayrıca, Apple'ın 9.7 inçlik iPad ile 3.5 inçlik iPod Touch arasını dolduracak 5 ila 7 inçlik ekrana sahip iOS'li bir cihazı 2011 yılının ikinci yarısında (Her sene yeni iPod'ların tanıtıldığı Eylül ayı olabilir) satışa sunulmasının muhtemel olduğunu iddia etti. Bu sayede Apple'ın iPod Touch'ın oyun deneyimini bir adım daha ileriye götürebileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.,
Apple'ın 2.Nesil iPad'i geçen sene olduğu gibi Nisan ayında satışa sunması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle katılıyorum, insanlar bir cihaza para verdiler mi onu herseyiyle savunmak zorunda hissediyorlar kendilerini, bir de isin icine Apple girdi mi...
Ben de iPad kullanıcısıyım suan. Daha önce de iPod touch 3g ve 4g kullandım. Çok da memnun kaldım ama bu, cihazların eksikleri olduğu gercegini değiştirmiyor ve bu cihazları ölümüne savunmamı gerektirmiyor.
Unutmadan; İnsanlar bu kedi ciğer meselesini de fazlasıyla abartıyorlar. Apple kullanan, Apple'ı eleştirmeyen zengin, Apple kullanmayanların da Apple almaya parası yetmiyor, yani kedi-ciğer olayindaki kediler kendileri, ancak gülerim ben buna. Zengin olan herkes Apple almak, Apple'ı beğenmek zorunda mı kardesim? Neden bir insan Apple'ı eleştiriyorsa ona ulaşamadığından dolayı eleştirdiği düşünülüyor? Ayrıca benim ailem orta halli ve ben birşeylerden kısarak iPod veya iPad alabiliyorum(para biriktiriyorum, netbook alacağıma gereksinimlerime daha uygun olduğunu düşündüğümden dolayı iPad alıyorum, veya telefona vereceğim parayı ipoda veriyorum.). Bu benim zengin, zuppe oldugumu mu gösteriyor? Bence hiç alakası yok ama nedense insanlar Apple ürünlerini kisiye bir statü, zenginlik katıyor gibi görüyorlar. Ne yazık...
Not:Apple ürünü kullandığını gördüğünüz biri o ürünü Teknosa'dan, Bilkom'dan almis olmak zorunda değil. Ornegin ben aldıklarımı burdan ve sahibindenden, 2.el olarak alıyorum. 1300 TL bayılmadan da iPad alınabiliyor yani. Veya yurtdışından uygun fiyatlara getirtenler oluyor. Yani Apple ürünü kullanmak bana göre parayla statü kazanmaktan çok uzak, tamamen kullanisliligindan dolayı alıyorum ve sonuna kadar kullanıyorum özelliklerini.
Hmmm... Adamin biri oyle dedi diye, tum IPad kullananlar oyle mi dusunmek/hissetmek zorunda?
Yahu senin sorunun ne ne savundugunu biliyor musun acaba?
IPad 15 milyon adet satildi bile, ve 1 yil once cikti. Bu cihazlar daha cikmadi bile. Eee? Ayrica burada (Amerikada) Android kullanan 5 adamdan 4 u 'Verizon a gelince IPhone alicam' diyor, veya 'sozlesmem bitince IPhone alicam' diyor...
IPhone kullananlarin %97 si IPhone dan devam ediyor, Android kullananlafrin %60 i Android devam ederken, %30 u IPhone'a upgrade etmek istiyor.
Bi forumda buldugun bi mesaj mi onemli bunlar mi??
:) Soyledigin seyler dunyada herkesin soylediklerinin tersine olursa fanboy olursun, gercekleri soyleyince degil, dolayisiyla sen fanboysun, bu bir.
Ikinicisi, o yuzden Android daha cok satmiyor, tamamen bedava oldugu, piyasada yuzlerce model Android oldugu icin, sen oturup bi telefon yapip icine Android koyabilecegin icin daha cok var.
Android SATILMIYOR, telefon ureten firmalar alip BEDAVA telefonlarina koyuyorlar, ve bu telefonlar satiliyor.
IOS ise sadece Apple IPhone, IPod ve IPad'de var, baska da hicbir yerde yok.
iOS Android'den daha hizli calisan, sistemi daha az yoran, daha stabil, uygulamalari daha iyi calistiran, daha iyi bir sistem.
Bunun tersini soyleyen bir kaynak goster diyorum, hala zirvaliyosun, fandroid.
Laftan anlamiyo musun?
Okuma biliyor musun?
Butun Macbook Pro'lar, Macbook ve Macbook Air, HDMI DESTEKLI. Bu yuzden kucucuk bir ceviriciyle HDMI a istediginiz gibi baglaniyor,
HDMI--HDMI kablo alacaginiza, bu kabloyu aliyorsunuz, ve baglaniyor. Bu kadar! Ne diye hala HDMI diye zirvaliyosun? Bak, anlamadiysan bi daha oku, sonra bi daha, sonra bi daha
Ikincisi, Hepsinde HDMI'dan daha kucuk, daha kompakt, ve cozunurluk degiskenligi daha fazla olan Mini Display Port cikisi var. HDMI'dan DAHA ILERI. Ve Apple'in urettigi her laptop ta ve her desktop ta var bu cikis, hepsi Mini Display, HDMI, VGA ne istersen destekliyor. Anladin mi?
Cok zengin oldugumu dusundugumu kim soyledi? Ne zaman soyledim zenginlikle ilgili birsey?
Fanboy manboy yazacagina durmadan, dunyada bir tane 'Android iOS'ten daha stabil' 'Android iOS'ten daha akici,hizli' 'Android'in uygulamalari iOS'ten daha iyi' diyen ciddi bi kaynak goster ya?
Yahu madem biz fanboyuz gozumuz boyanmis filan, gercekleri yazan bi kaynak goster, senin her zaman kullandigin o kaynagin (!!) olmasin ama!