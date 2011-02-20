Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2.Nesil iPad'de Retina Ekran kullanmayabilir

8 yıl
29,7b
1
81
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, iPhone 4'den sonra 2.Nesil iPad'de de Retina ekran yani inç başına düşen piksel yoğunluğu yüksek olan ekran kullanılmasını bekleyen teknoloji severleri üzecek gibi duruyor. Şimdiye kadar çeşitli kaynaklardan dile getirilen iddia, Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından yeniden dile getirildi.

Kuo'nun son açıklamalarına göre Apple, iPad ailesinin ilk retina ekranlı üyesi olarak 3.Nesil iPad'i hazırlıyor. İddiaya göre Cupertino'lu 3.Nesil iPad'de çözünürlüğü iki katına yani 2048x1536 piksele çıkartarak cihazın ekran boyutlarının aynı kalması halinde yaklaşık ekranının piksel yoğunluğunu 263 ppi'a yükseltecek. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da benzer bir iddiayı dile getirerek, 2.Nesil iPad'de Retina ekran kullanılmayacağını belirtirken, çeşitli kaynaklar Apple'ın 2.Nesil iPad'de daha ince ve güneş ışığını yansıtmayan ekran kullanacağını söylüyor.

Kuo, ayrıca, Apple'ın 9.7 inçlik iPad ile 3.5 inçlik iPod Touch arasını dolduracak 5 ila 7 inçlik ekrana sahip iOS'li bir cihazı 2011 yılının ikinci yarısında (Her sene yeni iPod'ların tanıtıldığı Eylül ayı olabilir) satışa sunulmasının muhtemel olduğunu iddia etti. Bu sayede Apple'ın iPod Touch'ın oyun deneyimini bir adım daha ileriye götürebileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.,

Apple'ın 2.Nesil iPad'i geçen sene olduğu gibi Nisan ayında satışa sunması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bekoc 8 yıl
valla bugün o mobil konferansında android 3 lü tabletleri gördüm. gayet akıcı ve iyi çalışıyorlar. ipad2 nin sağlam çıkmalı karşılarına.. androidde o kadar boş değil .
valla bugün o mobil konferansında android 3 lü tabletleri gördüm. gayet akıcı ve iyi çalışıyorlar. ipad2 nin sağlam çıkmalı karşılarına.. androidde o kadar boş...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mykt 8 yıl en beğenilen
Kagnaroos

deagle100


Kagnaroos

iSafari

genelde büyük değişikliklerher yıl olmaz bu tip cihazlarda...örneğin bir araba alırsınız her sene kasası değişmez...arabasına göre, 3-5 yılda bir değişir kasa...bu durumda böyle..ipad 2 ilkinden çok farklı olmaz...ancak ipad 3 farklı olur...iphone 4'te kasa değişti, iphone 4g yada iphone 5, (ismi ne olacaksa) iphone 4 ten çok farklı olmaz...birkaç özellik eklenir...bu böyledir...zaten apple teknoloji olarak hepsinden ileride..önümüzdeki 3-4 yıl aynı modeli çıkarsa yine diğer tüm tlefonlara kafa tutacak güçte ve kalitede...

iPhone 5 ve iOS çok çok büyük değişiklikler getirmek zorunda. Siz iPhone 4 sahibisiniz sanırım ve kendinizi avutuyorsunuz. Nedenini açıklayayım isterseniz. Mobil cihaz piyasası çok kızışmış durumda, Android 2.3'ün tanıtılmasıyla Apple'ı zor anlar bekliyor. iPhone'un rakiplerinden teknolojik olarak çok önde olduğu görüşünüze de sadece gülüyorum.

Samsung Galaxy S 2:

* 1 Ghz dual core işlemci
* 32GB MicroSD
* 1 GB Ram
* 4.3" 800x480 çözünürlüklü Super AMOLED ekran
* LED flaşlı 8MP arka kamera
* 2MP ön kamera
* MicroUSB
* Android 2.3 Gingerbread

LG Optimus 2x, Son Ericsson Experia Arc gibi Android cihazları yazmıyorum. Dua edin dediğiniz gibi olmasın, çünkü yoksa iPhone 5 hüsran olur ve bu çok sevdiğiniz Apple için hayırlı olmaz.

Al bir kedi-ciğer daha...


Ne kadar komik. iPhone sahibiyim ben merak etme, 50. nesline kadar da eve 100 tane dizecek param var Allah'a şükür. Ancak bazılarının aksine malımı eleştirmeyi çok iyi beceriyorum.

Ben size kötü bir haber vereyim. İnsanlar Apple'ın müşteri tabanının zengin, elit kesim olduğunu düşünüyor. Ancak kötü haber: Apple'ın müşteri kitlesi aslında orta düzey olup kendini müthiş zengin ve üstün görenlerdir. Ürünlerindeki elma işaretinin de kendini hiçbir zaman ulaşamayacakları üst kesime çıkardığını zannederler. Sprite'tan acı gerçekler.

Kesinlikle katılıyorum, insanlar bir cihaza para verdiler mi onu herseyiyle savunmak zorunda hissediyorlar kendilerini, bir de isin icine Apple girdi mi...
Ben de iPad kullanıcısıyım suan. Daha önce de iPod touch 3g ve 4g kullandım. Çok da memnun kaldım ama bu, cihazların eksikleri olduğu gercegini değiştirmiyor ve bu cihazları ölümüne savunmamı gerektirmiyor.
Unutmadan; İnsanlar bu kedi ciğer meselesini de fazlasıyla abartıyorlar. Apple kullanan, Apple'ı eleştirmeyen zengin, Apple kullanmayanların da Apple almaya parası yetmiyor, yani kedi-ciğer olayindaki kediler kendileri, ancak gülerim ben buna. Zengin olan herkes Apple almak, Apple'ı beğenmek zorunda mı kardesim? Neden bir insan Apple'ı eleştiriyorsa ona ulaşamadığından dolayı eleştirdiği düşünülüyor? Ayrıca benim ailem orta halli ve ben birşeylerden kısarak iPod veya iPad alabiliyorum(para biriktiriyorum, netbook alacağıma gereksinimlerime daha uygun olduğunu düşündüğümden dolayı iPad alıyorum, veya telefona vereceğim parayı ipoda veriyorum.). Bu benim zengin, zuppe oldugumu mu gösteriyor? Bence hiç alakası yok ama nedense insanlar Apple ürünlerini kisiye bir statü, zenginlik katıyor gibi görüyorlar. Ne yazık...
Not:Apple ürünü kullandığını gördüğünüz biri o ürünü Teknosa'dan, Bilkom'dan almis olmak zorunda değil. Ornegin ben aldıklarımı burdan ve sahibindenden, 2.el olarak alıyorum. 1300 TL bayılmadan da iPad alınabiliyor yani. Veya yurtdışından uygun fiyatlara getirtenler oluyor. Yani Apple ürünü kullanmak bana göre parayla statü kazanmaktan çok uzak, tamamen kullanisliligindan dolayı alıyorum ve sonuna kadar kullanıyorum özelliklerini.
Kagnaroosdeagle100KagnaroosiSafari...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl

Kagnaroos

Özeleştiri yapabilen bir Apple kullanıcısı:

I love my iPad / iPhone but after being in Spain and seeing the galaxy tab 10.1 stock honeycomb and the galaxy s2 and optimus2x. I really feel years behind.


Girerseniz Macrumors'a görürsün senle onlar arasındaki farkı. Sen hayal aleminde yaşamaktan mutlusun ama anladığım kadarıyla.



Hmmm... Adamin biri oyle dedi diye, tum IPad kullananlar oyle mi dusunmek/hissetmek zorunda?
Yahu senin sorunun ne ne savundugunu biliyor musun acaba?
IPad 15 milyon adet satildi bile, ve 1 yil once cikti. Bu cihazlar daha cikmadi bile. Eee? Ayrica burada (Amerikada) Android kullanan 5 adamdan 4 u 'Verizon a gelince IPhone alicam' diyor, veya 'sozlesmem bitince IPhone alicam' diyor...
IPhone kullananlarin %97 si IPhone dan devam ediyor, Android kullananlafrin %60 i Android devam ederken, %30 u IPhone'a upgrade etmek istiyor.
Bi forumda buldugun bi mesaj mi onemli bunlar mi??

Kagnaroos


Apple fan boy. O yüzden mobil cihaz OS'larının lideri Android zaten, değil mi?


:) Soyledigin seyler dunyada herkesin soylediklerinin tersine olursa fanboy olursun, gercekleri soyleyince degil, dolayisiyla sen fanboysun, bu bir.

Ikinicisi, o yuzden Android daha cok satmiyor, tamamen bedava oldugu, piyasada yuzlerce model Android oldugu icin, sen oturup bi telefon yapip icine Android koyabilecegin icin daha cok var.
Android SATILMIYOR, telefon ureten firmalar alip BEDAVA telefonlarina koyuyorlar, ve bu telefonlar satiliyor.

IOS ise sadece Apple IPhone, IPod ve IPad'de var, baska da hicbir yerde yok.

iOS Android'den daha hizli calisan, sistemi daha az yoran, daha stabil, uygulamalari daha iyi calistiran, daha iyi bir sistem.
Bunun tersini soyleyen bir kaynak goster diyorum, hala zirvaliyosun, fandroid.

Kagnaroos

En son Macbook Pro'daki olmayan HDMI çıkışını falan savunuyordu. Çok zengin olduğunu düşünüyor falan. Çözemedik.



Laftan anlamiyo musun?
Okuma biliyor musun?
Butun Macbook Pro'lar, Macbook ve Macbook Air, HDMI DESTEKLI. Bu yuzden kucucuk bir ceviriciyle HDMI a istediginiz gibi baglaniyor,
HDMI--HDMI kablo alacaginiza, bu kabloyu aliyorsunuz, ve baglaniyor. Bu kadar! Ne diye hala HDMI diye zirvaliyosun? Bak, anlamadiysan bi daha oku, sonra bi daha, sonra bi daha
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ikincisi, Hepsinde HDMI'dan daha kucuk, daha kompakt, ve cozunurluk degiskenligi daha fazla olan Mini Display Port cikisi var. HDMI'dan DAHA ILERI. Ve Apple'in urettigi her laptop ta ve her desktop ta var bu cikis, hepsi Mini Display, HDMI, VGA ne istersen destekliyor. Anladin mi?
Cok zengin oldugumu dusundugumu kim soyledi? Ne zaman soyledim zenginlikle ilgili birsey?


Fanboy manboy yazacagina durmadan, dunyada bir tane 'Android iOS'ten daha stabil' 'Android iOS'ten daha akici,hizli' 'Android'in uygulamalari iOS'ten daha iyi' diyen ciddi bi kaynak goster ya?
Yahu madem biz fanboyuz gozumuz boyanmis filan, gercekleri yazan bi kaynak goster, senin her zaman kullandigin o kaynagin (!!) olmasin ama!

KagnaroosÖzeleştiri yapabilen bir Apple kullanıcısı:I love my iPad / iPhone but after being in Spain and seeing th...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Python 8 yıl
her apple konusunda herzamanki tartışmalar alıştık artık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 8 yıl
herkes istediği gözüne hoş geleni almakta kullanmakta özgür değilmidir. hangisinin tipi daha güzel bunun işlemcisi daha iyi ahaha senin gpu dandik, önde kamera yokmu.. gibi hastalık derecesine varan ayrıntılar ile kafayı bozmuş global anlamda bir virüs var. bu firmalarda markette var olabilmek için en güzel ürünlerini yapıyormu yapıyor. ÖNEMLİ olan şu bu cihazların hepsinin ana amacı haberleşmek ve programların bir çoğu da tüm platformlarda varmı var. blackberry, iphone sahibi arkdaşlarımla android telefonumla örnek: pingchat programı ile chatleşiyorsam. tüm cihazlar facebook,youtube twitter vs. ye giriyorsa nasıl bağlandığının, retina olması, ekranı parlak olması inanın 1 damla enterese etmesin etmemelide. tüm dünyada bir gerçek var apple çoğu konuda miladdır pazarda tekel olması yanlıştır rakip firmalar kesinlikle olmalıdır. sizde arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz bende.... "samsung nexus s" kullanıyorum mesela kime ne ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
IPS var TN var, bir sürü panel çeşidi var.
Ama Retina diye bir ekran teknolojisi yok. Sadece yüksek DPI a sahip bir ekran yapmışlar. Küçük alana daha fazla nokta koymuşlar. Bu AppleFanBoy lar da buna Retina denmesini çok seviyorlar. Neymiş: İnsan gözünün göremeyeceği kadar küçük noktalardan oluştuğu için Retina imiş. Ya bırakın Allahaşkına.
Şimdi hemen bir grup da bana kedi erişemediği ete mundar der diyecektir.
Ne eti ne erişememesi. iPad ile falan alakam olmaz. Zaten bütün gün odamda 21.5" FullHD LED ekranımın karşısında oturuyorum, film izliyorum, face e falan giriyorum. iPad'im olsa ne farkedecek ? Gidip sokakta elime alıp dolaşacak değilim ya. Sıcacık evim varken. Çayımı yudumlamak varken. Yani kedi ciğer olayı da yok. Sadece Retina denmesini saçma bulan birisiyim o kadar. Ne biliyim yüksek çözünürlüklü ekran işte. Üstelik o kadar yüksek çözünürlük de iyi bir şey değil. Ben şahsen 21.5" ekranda 1920x1080 çözünürlükten de memnun değilim. Bu boyutta 1600x900 iyi olurdu. Veya 1920x1080 olacaksa en az 27" falan olmalı. Harfler falan ufak kalıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

OverClocKing

IPS var TN var, bir sürü panel çeşidi var.

Ama Retina diye bir ekran teknolojisi yok. Sadece yüksek DPI a sahip bir ekran yapmışlar. Küçük alana daha fazla nokta koymuşlar. Bu AppleFanBoy lar da buna Retina denmesini çok seviyorlar. Neymiş: İnsan gözünün göremeyeceği kadar küçük noktalardan oluştuğu için Retina imiş. Ya bırakın Allahaşkına.

Şimdi hemen bir grup da bana kedi erişemediği ete mundar der diyecektir.
Ne eti ne erişememesi. iPad ile falan alakam olmaz. Zaten bütün gün odamda 21.5" FullHD LED ekranımın karşısında oturuyorum, film izliyorum, face e falan giriyorum. iPad'im olsa ne farkedecek ? Gidip sokakta elime alıp dolaşacak değilim ya. Sıcacık evim varken. Çayımı yudumlamak varken. Yani kedi ciğer olayı da yok. Sadece Retina denmesini saçma bulan birisiyim o kadar. Ne biliyim yüksek çözünürlüklü ekran işte. Üstelik o kadar yüksek çözünürlük de iyi bir şey değil. Ben şahsen 21.5" ekranda 1920x1080 çözünürlükten de memnun değilim. Bu boyutta 1600x900 iyi olurdu. Veya 1920x1080 olacaksa en az 27" falan olmalı. Harfler falan ufak kalıyorlar.

bir iphone4 kullanmış olsaydın aynı şeyi söylemeyeceğine kesinlikle eminim.. o kadar da teknoloji cahili değilsin çünkü.. yazdıklarından hiç iphone4 kullanmamış olduğunu anlıyorum... iphone ekranı ips'dir.. bence görmeden yorum yazma.. önce bir tecrübe et sonra gel konuşalım.. bende aynı şeyleri söylüyordum zamanında taki görüp kullanana dek...

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 8 yıl
OverClocKing

IPS var TN var, bir sürü panel çeşidi var.

Ama Retina diye bir ekran teknolojisi yok. Sadece yüksek DPI a sahip bir ekran yapmışlar. Küçük alana daha fazla nokta koymuşlar. Bu AppleFanBoy lar da buna Retina denmesini çok seviyorlar. Neymiş: İnsan gözünün göremeyeceği kadar küçük noktalardan oluştuğu için Retina imiş. Ya bırakın Allahaşkına.

Şimdi hemen bir grup da bana kedi erişemediği ete mundar der diyecektir.
Ne eti ne erişememesi. iPad ile falan alakam olmaz. Zaten bütün gün odamda 21.5" FullHD LED ekranımın karşısında oturuyorum, film izliyorum, face e falan giriyorum. iPad'im olsa ne farkedecek ? Gidip sokakta elime alıp dolaşacak değilim ya. Sıcacık evim varken. Çayımı yudumlamak varken. Yani kedi ciğer olayı da yok. Sadece Retina denmesini saçma bulan birisiyim o kadar. Ne biliyim yüksek çözünürlüklü ekran işte. Üstelik o kadar yüksek çözünürlük de iyi bir şey değil. Ben şahsen 21.5" ekranda 1920x1080 çözünürlükten de memnun değilim. Bu boyutta 1600x900 iyi olurdu. Veya 1920x1080 olacaksa en az 27" falan olmalı. Harfler falan ufak kalıyorlar.

21.5 fullhd led diye büyük harflerle yazmayı biliyorsun, başkası senin işine gelmese bile ipad alınca sorun ne oluyor? Benim de işim dışarıda, ipad tam bana biçilmiş kaftan ve çok da memnunum.Üzerine basa basa RETINA diyoruz ona ve büyük harflerle yazmaktan çekinmiyoruz. Belki büyük harfle yazan başka bir çeşit insan türüyüz, bir sürü insan türü var sonuçta değil mi?

Yıllardır teknoloji ile iç içe olan arkadaşlarım teker teker mac'e geçiyor ve oh be diyorlar. Kaç arkadaşıma ipad aldırdım, Allah razı olsun diyor. Iphone kullanan bir sürü arkadaşım var ve birtanesi ben memnun değilim demedi. Demekki adamlar sizin anlayamadığınız veya sizin frekans aralığınızdan farklı biryerden yayın yapıyorlar. Bence kötülemekle uğraşacağınıza anlamaya çalışın. He belki o frekans aralığınız çok daha yüksek, o zaman nefesinizi boşuna burada harcamayın, üfürükçü olun. eğer o frekans aralığı düşük ise yine hiç uğraşmayın demekki anlamaya yetmiyor gücünüz.

Ayrıca bu arada, hatasız ve mükemmel bir cihaz dünya üzerinde yoktur. İnsan yapımı hiçbirşey ama hiçbirşey kusursuz olamaz. Saydığınız bütün cihazlar, apple ürünleri dahil, kusursuz değil. Biz kusursuzu aramıyoruz, işimize en çok yarayanı arıyoruz. Önemli olan bir cihazın fonksiyonel olmasıdır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
söylentiler gerçek olursa bu çözünürlükteki bir ipad rüya gibi bir tablet olur..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
Kagnaroos adlı kullanıcıya çoğu sözlerinde katılıyorum.
Telefon,tablet pc veya notebook alırken kimi insanlar tüm özelliklerini araştırır inceler,uzmanların incelemesini de araştırır, yapılan yorumları da okur, fiyat performansı da göz önünde bulundurur sonra satın alır. Kimileri ise bazı markaları gözü kapalı alır. Sonra kazıklandığını hissetmişse aldığı cihazı şeytanın avukatı gibi savunur. firmanın sahibinden bile daha tutkulu olur o cihaza.
Allah kimseye bana iyi kitlemişler dedirtmesin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 8 yıl

erci501

Kagnaroos adlı kullanıcıya çoğu sözlerinde katılıyorum.
Telefon,tablet pc veya notebook alırken kimi insanlar tüm özelliklerini araştırır inceler,uzmanların incelemesini de araştırır, yapılan yorumları da okur, fiyat performansı da göz önünde bulundurur sonra satın alır. Kimileri ise bazı markaları gözü kapalı alır. Sonra kazıklandığını hissetmişse aldığı cihazı şeytanın avukatı gibi savunur. firmanın sahibinden bile daha tutkulu olur o cihaza.
Allah kimseye bana iyi kitlemişler dedirtmesin :)




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Killers 8 yıl
İlginç insanlar var , applea demedikleri kalmaz ama biz fanboy oluruz. İphone kullanlar aptal olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmeti 8 yıl
Tam habere girerken ulan retina diye bi ekran tipi yok ips olacaktı diyecektim ki ilk okuduğum cümlede çözünürlükten bahsedince "Retina ekran yani inç başına düşen piksel yoğunluğu yüksek olan ekran" bu sefer doğru yazılmış dedim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
olay teknoloji tartismasini asti, sinif kavgasina dondu. ilginc
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Arkadaşlar boşuna yormayın kendinizi bu apple'cılar için. Daha önce çok tartışmaya girmiş birisi olarak söylüyorum birçoğu hem cahil hem de saygısız.
Para veriyorlarsa da kendi paralarını veriyorlar, bizi ilgilendirmez. Yorumlarına gülüp geçiniz, üzerlerinde durmayınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERIM 8 yıl
Yıllarca 3G destekleyen ama önde kamerası olmayan telefonları satmadılarmı , daha doğrusu bu fanatikler sırf havası var diye almadılarmı. ne deseniz boş.Steve amca çay kaşığı yapsa üstünede elma resmi koysa yinede alırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl

SERIM

Yıllarca 3G destekleyen ama önde kamerası olmayan telefonları satmadılarmı , daha doğrusu bu fanatikler sırf havası var diye almadılarmı. ne deseniz boş.Steve amca çay kaşığı yapsa üstünede elma resmi koysa yinede alırlar.



Herkes Maaş Bordrosunu koysun bence.
Parası olan alır olmayan almaz zorla diretmece değil ki bu :S ama apple taraftarı çok.Olmayan özellikleri sanki "aman sağlıklı olsun da kız erkek fark etmez" diyen aileler gibi evladına sahip çıkar gibi sahiplenme.Ben iphone kullandıktan sonra bir daha başka telefon almam diyorum ama win7li telefonlardan umutluyum fikrim değişebilir.

Ben iphonede sahibnden.cm u açında şu kırmızı işaretli yerde kaydırma çubugu çıkmıyo ipadde çıkıyomu kullanan varsa bi bakıp yazarsa bana sevinirim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Aha size bir ön görü de bulunayım.
iPhone 5; (Samsung Galaxy S II + Motorola Atrix 4G + LG Optimus 2X + LG Optimus 3D + HTC'nin tepe modeli)x3 kadar satacak...
İsteyen not alsın. Yaşıyorsak hala 2011 sonunda görüşelim. :DDD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERIM 8 yıl

Erasmus78

Aha size bir ön görü de bulunayım.

iPhone 5; (Samsung Galaxy S II + Motorola Atrix 4G + LG Optimus 2X + LG Optimus 3D + HTC'nin tepe modeli)x3 kadar satacak...

İsteyen not alsın. Yaşıyorsak hala 2011 sonunda görüşelim. :DDD

Kesinlikle doğru çıkabilir ama bu iphone digerlerinden üstün olduğu için olmayacak , anlayan anladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29743 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, ipod touch ve
2 etiket daha tablet Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vodafone 945 video inceleme 8 yıl Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim