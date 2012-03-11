Apple, 3.Nesil iPad'de kar marjını düşürmüş olabilir

3.Nesil iPad'i alıştığımız fiyat aralığından satışa sunacak olması Apple'ın birim ürün başına daha az kar edeceği anlamına gelebilir.

İş ve ekonomi dünyasının önemli yayın organlarından The Wall Street Journal'da UBM TechInsights imzasıyla yayınlanan analize göre yeni iPad'in 16GB'lık ve 4G LTE destekli modeli Apple'a yaklaşık 310 dolara mal oluyor. Bu maliyet 629 dolardan raflardaki yerini alacak olması düşünüldüğünde %51 brüt kar marjı anlamına gelmesine rağmen Apple, iPad 2'nin benzer modelini (16GB, 3G) %56'lık brüt kar marjıyla satıyor olması; Apple'ın 3.nesil iPad'de kar marjının düşmesine göz yumduğunu anlamına gelmekte.

UBM'in çalışmasına göre yeni iPad'in maliyetinin artmasındaki en önemli etkenler ise Retina Ekran, 4G LTE desteği ile A5X yongaseti. 2048x1536 piksel çözürlük sunan Retina Ekran'ın Apple'a maliyeti yaklaşık 70 dolar iken, iPad 2'de ekranın maliyet 49,50 dolar idi. Retina Ekran'a ek olarak 4G LTE yongaları Apple'a, 10 dolarlık 3G yongalarına göre, %110 daha fazla yani 21 dolara mal olurken; A5X yongaseti ise 22 dolarlık A5 yongasına göre yaklaşık %27'lik ek maliyet ile 28 dolara mal oluyor.