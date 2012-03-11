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Apple, 3.Nesil iPad'de kar marjını düşürmüş olabilir

7 yıl
16,3b
1
41
iPad
Shady
Haber Editörü
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3.Nesil iPad'i alıştığımız fiyat aralığından satışa sunacak olması Apple'ın birim ürün başına daha az kar edeceği anlamına gelebilir.

İş ve ekonomi dünyasının önemli yayın organlarından The Wall Street Journal'da UBM TechInsights imzasıyla yayınlanan analize göre yeni iPad'in 16GB'lık ve 4G LTE destekli modeli Apple'a yaklaşık 310 dolara mal oluyor. Bu maliyet 629 dolardan raflardaki yerini alacak olması düşünüldüğünde %51 brüt kar marjı anlamına gelmesine rağmen Apple, iPad 2'nin benzer modelini (16GB, 3G) %56'lık brüt kar marjıyla satıyor olması; Apple'ın 3.nesil iPad'de kar marjının düşmesine göz yumduğunu anlamına gelmekte.

UBM'in çalışmasına göre yeni iPad'in maliyetinin artmasındaki en önemli etkenler ise Retina Ekran, 4G LTE desteği ile A5X yongaseti. 2048x1536 piksel çözürlük sunan Retina Ekran'ın Apple'a maliyeti yaklaşık 70 dolar iken, iPad 2'de ekranın maliyet 49,50 dolar idi. Retina Ekran'a ek olarak 4G LTE yongaları Apple'a, 10 dolarlık 3G yongalarına göre, %110 daha fazla yani 21 dolara mal olurken; A5X yongaseti ise 22 dolarlık A5 yongasına göre yaklaşık %27'lik ek maliyet ile 28 dolara mal oluyor.


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Androidd 7 yıl en beğenilen Firaristt
Firaristt

Eee bizim alacağımız fiyatın yarısına mal edilen cihaza maliyetinin 2katı fiyata satmak kazıktan.başka bir şey değildir... Bunu.sadece elma.değil diğer bir çok firma da yapıyor :@

bu sadece ürünün maliyeti.bunun ar-ge çalışmaları reklam giderleri şirket masrafları vs hepsi ekleniyor.o %51 brüt zaten net degil: )
FiraristtEee bizim alacağımız fiyatın yarısına mal edilen cihaza maliyetinin 2katı fiyata satmak kazıktan.başka bir şey değildir... Bun...
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DH Misafiri 7 yıl
karin kar maliyetinden dusuyorlar her halde yoksa kurtarmaz.
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Erasmus78 7 yıl
@Centauri
Arkadaş teknik olarak haklı. Brüt Kar = Vergi Öncesi Kar demektir. Tüm maliyetler maliyetin içindedir yani. Yanlış olan haberde yapılan (Satış fiyatı) - (Parça Maliyeti) =(Brüt kar) tanımlamasıdır.
Halbuki formülde (Parça Maliyeti) yerine sadece (Maliyet) yazılmalı idi. Bu Maliyetin içinde de senin saydığın tüm kalemler (AR-GE, Genel Gider, Dağıtım, Garanti vs...) olmalıdır.
Haberde geçen 351$ lık maliyet ise sadece parça maliyetidir. Tabii muhtemelen Apple o parçaları çok daha ucuza alıyordur. Parça maliyetinin 300$ ı geçeceğini sanmıyorum. Diğer maliyetler de 100$ tutsa 400$ civarı bir maliyeti olduğunu düşünüyorum iPad 16GB Wi-Fi'nin...
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desiya 7 yıl
Eğer oranlar doğru ise Apple iPhone'dan çok daga büyük kar ediyor demektir.

Çünkü bir iPhone'un maliyeti 200dolar dahi yoktu.
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blackrider 7 yıl
iyi güzel hesaplamışlarda apple ın bu parçaları bu fiyatlardan aldığını nerden biliyolar. Bunlar tek parçanın maliyetleri olabilir. Toplu alımda bunun çok aşağısında fiyatlardan alacaktır.
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maxmania 7 yıl
retina ekranı apple mı geliştiriyor yoksa ekran üreticisi apple'ın siparişi üzerine mi geliştirme yapıp, apple firmasına teslimat yapıyor. arkadaşlar her ar_ge işini apple yapmıyor. bazı parçalarda firma istediği özellikleri belirtip sipariş verir ar_ge'yi üreticiye bırakır ki mantıklı olan da budur.
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Centauri 7 yıl maxmania
maxmania

retina ekranı apple mı geliştiriyor yoksa ekran üreticisi apple'ın siparişi üzerine mi geliştirme yapıp, apple firmasına teslimat yapıyor. arkadaşlar her ar_ge işini apple yapmıyor. bazı parçalarda firma istediği özellikleri belirtip sipariş verir ar_ge'yi üreticiye bırakır ki mantıklı olan da budur.

Ar-ge yi Apple yapiyor, gelistiriyor, sonra ureticiye kendi argesinin sonucunda cikan urunu uretmesi icin siparis veriyor. Ben de bu sektordeyim, benim sirketim de donanim sektorunde. Uretimimizi amerikada yapmiyoruz, burada sadece Arge yapiliyor.
Apple a ekran ureten LG apple in retina ekranini alip kendi cihazlarina koyamaz mesela, cunku urun Apple in argesinden cikma ve Apple a patentli. Uretim icin beyne, yani arge ye gerek yok. Sadece uretebileceginiz cihazlar ve isgucunuz olmasi gerekiyor.
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Centauri 7 yıl
istanbul2007
Androidd
Firaristt Eee bizim alacağımız fiyatın yarısına mal edilen cihaza maliyetinin 2katı fiyata satmak kazıktan.başka bir şey değildir... Bunu.sadece elma.değil diğer bir çok firma da yapıyor :@
bu sadece ürünün maliyeti.bunun ar-ge çalışmaları reklam giderleri şirket masrafları vs hepsi ekleniyor.o %51 brüt zaten net degil: )
yanlış biliyorsunuz maliyet hesaplarken ar-ge reklam vs hepsini hesapliyorlar. kaldiki tedarik ettiği urunleri o fiyatlardan almadıgını herkez tahmin ediyordur. yani kar marji hala hattinden fazla

Apple hesapliyor kendi icinde elbette, ama bu haberdeki rakamlarda hesaplanmiyor kullanilan malzeme disinda hicbirsey.
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Centauri 7 yıl
Microsoft Windows 7

Malzeme maliyeti: 1 Dolar ( 1 DVD)
Brut kar: 249 dolar
Brut kar orani: % 24800

Adobe Photoshop Cs5

Malzeme maliyeti: 1 Dolar (1 DVD)
Brut kar: 998 Dolar
Brut Kar orani: % 99800

Bu sirketlerin urunleri bu paralari elbette hakkediyor. Brut kar denen seyin ne oldugunu gostermek icin koydum bu rakamlari.
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emiLL 7 yıl
apple zaten cihazdan ziyade appstoreden para kazanmayı amaçlıyor

böle bi düşünceleri olmasa zaten retina ekran ve 11600 mah batarya koymazlar cihaza

zira retina ekran üretimi gayet pahalı diye biliyorum

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E_Aydin35 7 yıl
Apple kaybetmez kullanıcı kazanır..Bırakında birazcık bizler kazanalım! :/
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istanbul2007 7 yıl
Androidd
Firaristt Eee bizim alacağımız fiyatın yarısına mal edilen cihaza maliyetinin 2katı fiyata satmak kazıktan.başka bir şey değildir... Bunu.sadece elma.değil diğer bir çok firma da yapıyor :@
bu sadece ürünün maliyeti.bunun ar-ge çalışmaları reklam giderleri şirket masrafları vs hepsi ekleniyor.o %51 brüt zaten net degil: )

yanlış biliyorsunuz maliyet hesaplarken ar-ge reklam vs hepsini hesapliyorlar. kaldiki tedarik ettiği urunleri o fiyatlardan almadıgını herkez tahmin ediyordur. yani kar marji hala hattinden fazla
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thunderwatcher 7 yıl
Bilkent üniversitesinden Prof. EKMEL ÖZBAY ve çeşitli yabancı ülkelerden ortaklarının metamalzemeler üzerine yaptıkları bir çalışma vardı -hala var mı bilmem-. Kaynak: Bilim Teknik, Ocak 2006. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojilere ulaşmamızı sağlayacak araştırmalar yapıyorlardı. Örneğin söz konusu çalışma bir DVD yazmada kullanılırsa DVD'nin 1000 katı kapasite (20TB) sağlıyor. Mevcut cep telefonları çok daha küçük ya da aynı ebatlarda çok daha yüksek kapasiteli hale gelebilir. Kağıt inceliğinde ekranlar üretilebilir. Tüm bunlar için 20 milyon dolar civarı para gerekiyordu ama o dönemde bulamamışlardı. Bende de bozuk yoktu verememiştim. Haberlerde bu tür şeyler duymadığımıza göre bu kaynağı bulamadıklarını varsayıyorum. Yazık. Şimdi siz Apple'ın kâr marjının düşmesine üzülmeye devam edebilirsiniz. Ben şurda biraz takılıcam köşede.
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