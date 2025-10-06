Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad Mini 8 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler

    iPad mini 8, A19 Pro çip, OLED ekran ve geliştirilmiş GPU mimarisiyle gelecek. Performans artışıyla "Pro" seviyesine yaklaşan modelin 2026'da tanıtılması bekleniyor.

    iPad Mini 8 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kompakt tablet serisi iPad mini, çok yakında yepyeni bir sürüme kavuşacak ve hem performans hem de ekran teknolojisinde önemli sıçramalar yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg’e göre iPad mini 8'in geliştirme süreci tamamlanmak üzere ve cihaz, performans ve ekran teknolojisinde önemli yenilikler getirecek. İşte beklenen özellikler

    Apple, iPad Mini 8 için OLED'e geçiyor

    Son sızıntılara göre iPad Mini 8'in kod adları J510 ve J511 olarak geçiyor. Apple, iPad mini serisinde ilk kez OLED panele geçiş yapacak. Şirketin Samsung Display tarafından geliştirilen panelleri test ettiği ve ekran boyutunun 8,3 inçten 8,7 inçe çıkabileceği belirtiliyor.  Ancak ProMotion desteğinin hâlâ bulunmaması bekleniyor. iPad Pro’daki çift katmanlı LTPO OLED yerine mini modelde daha uygun maliyetli tek katmanlı LTPS panel kullanılabilir.

    iPad Mini 8, iPhone 17 Pro ve iPhone Air serilerinde kullanılan A19 Pro çipini temel alacak. Ancak iPad mini 8, bu çipin orta seviye varyantını kullanacak. Bu sürümde 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU yer alıyor. Apple, A19 Pro'yu gelişmiş 3 nm N3P süreciyle üretiyor ve yeni mimari daha büyük önbellek, geniş bellek kapasitesi ve Neural Engine yükseltmeleri sayesinde önceki nesle göre daha verimli çalışıyor.

    Çıkış tarihi konusunda ise farklı sızıntılar mevcut. Omdia, OLED iPad mini'nin 2027'de piyasaya çıkacağını, Kore merkezli ET News ve ZDNet Korea ise, üretimin 2025'in ikinci yarısında başlayacağını söylüyor. Dolayısıyla 2026'da iPad Air ile birlikte duyurulabilir. Fiyat tarafında ise Apple'ın mevcut 499 dolarlık başlangıç seviyesini koruyabileceği konuşuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk kırmızı kumanda kilitlendi gaz pedalı neden titrer gri buzdolabı göçük düzeltme peugeot 206 spor ve kar modu yanıp sönüyor bıyıklı-matematik 55 günde tyt pdf telegram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum