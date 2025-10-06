Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın kompakt tablet serisi iPad mini, çok yakında yepyeni bir sürüme kavuşacak ve hem performans hem de ekran teknolojisinde önemli sıçramalar yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg’e göre iPad mini 8'in geliştirme süreci tamamlanmak üzere ve cihaz, performans ve ekran teknolojisinde önemli yenilikler getirecek. İşte beklenen özellikler

Apple, iPad Mini 8 için OLED'e geçiyor

Son sızıntılara göre iPad Mini 8'in kod adları J510 ve J511 olarak geçiyor. Apple, iPad mini serisinde ilk kez OLED panele geçiş yapacak. Şirketin Samsung Display tarafından geliştirilen panelleri test ettiği ve ekran boyutunun 8,3 inçten 8,7 inçe çıkabileceği belirtiliyor. Ancak ProMotion desteğinin hâlâ bulunmaması bekleniyor. iPad Pro’daki çift katmanlı LTPO OLED yerine mini modelde daha uygun maliyetli tek katmanlı LTPS panel kullanılabilir.

iPad Mini 8, iPhone 17 Pro ve iPhone Air serilerinde kullanılan A19 Pro çipini temel alacak. Ancak iPad mini 8, bu çipin orta seviye varyantını kullanacak. Bu sürümde 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU yer alıyor. Apple, A19 Pro'yu gelişmiş 3 nm N3P süreciyle üretiyor ve yeni mimari daha büyük önbellek, geniş bellek kapasitesi ve Neural Engine yükseltmeleri sayesinde önceki nesle göre daha verimli çalışıyor.

Çıkış tarihi konusunda ise farklı sızıntılar mevcut. Omdia, OLED iPad mini'nin 2027'de piyasaya çıkacağını, Kore merkezli ET News ve ZDNet Korea ise, üretimin 2025'in ikinci yarısında başlayacağını söylüyor. Dolayısıyla 2026'da iPad Air ile birlikte duyurulabilir. Fiyat tarafında ise Apple'ın mevcut 499 dolarlık başlangıç seviyesini koruyabileceği konuşuluyor.

iPad Mini 8 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler

