Apple’ın bu hafta M5 çipli 3 yeni ürün tanıtması bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu hafta sessiz bir lansmanla yeni ürünlerini duyurması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın “Power On” bülteninde aktardığına göre şirket, bu kez etkinlik düzenlemeyecek, bunun yerine tanıtımları Apple Newsroom üzerinden basın bültenleri ve YouTube’daki kısa tanıtım videoları ile gerçekleştirecek. Tanıtımların Salı veya sonraki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. iPad Pro, Vision Pro ve 14 inç MacBook Pro’nun tanıtılması bekleniyor.

iPad Pro

Yeni iPad Pro, Rusya’da paylaşılan iki kutu açılış videosuyla zaten erkenden ortaya çıkmıştı. Görüntüler, cihazın Apple’ın yeni nesil M5 çipiyle donatıldığını ve artık en az 12 GB RAM ile geleceğini doğruladı. Tasarımsal açından da cihazda kayda değer bir değişim yok.

Geekbench 6 test sonuçlarına göre M5 çip, 9 çekirdekli CPU (3 performans + 6 verimlilik çekirdeği) yapısına sahip olacak. Yeni çip, M4’e kıyasla yüzde 12 daha yüksek çoklu çekirdek performansı ve yüzde 36’ya varan GPU hız artışı sağlayacak.

Vision Pro

Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro da güncellenmeye hazırlanıyor. Yeni modelde de M5 çipin kullanılması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler önceki planlarda M4 çipin yer aldığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın ayrıca giriş işlemlerini daha verimli hale getirecek R2 yardımcı işlemcisi alabileceği konuşuluyor. Bu çipin TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle üretileceği iddia edilse de Apple’ın bu teknolojiyi önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce kullanmayacağı tahmin ediliyor. Yeni Vision Pro’nun kutusundan daha konforlu bir Dual Knit Band kafa bandı çıkacağı ve seriye yeni bir Space Black renk seçeneği ekleneceği söyleniyor. Belgelerde, cihazın Wi-Fi 6 standardını koruduğu, Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 desteği sunmadığı da görülüyor.

Apple, iki ürünü için ücretsiz onarım programını sonlandırdı 17 sa. önce eklendi

Bu yeniliklerin Apple tarafından “ikinci nesil” Vision Pro olarak mı adlandırılacağı henüz net değil. Son raporlar, Apple’ın tam anlamıyla yeni bir Vision Pro yerine “Vision Air” adıyla anılan daha hafif ve uygun fiyatlı modelin geliştirmesini durdurduğunu, odağını akıllı gözlük projesine kaydırdığını öne sürüyor.

14 inç MacBook Pro

Gurman’a göre M5 çipli 14 inç MacBook Pro da tanıtılacak bir diğer ürün olacak. Yeni MacBook Pro’da M5 dışında önemli bir tasarım ya da donanım değişikliği beklenmiyor. Daha büyük yeniliklerin M6 çip döneminde gelmesi öngörülüyor. Bu yenilikler arasında OLED ekran, dokunmatik destek, inceltilmiş kasa, hücresel bağlantı ve TSMC’nin 2 nm üretim teknolojisiyle üretilen M6 çipler yer alabilir.

Gurman, Apple TV, HomePod mini ve AirTag gibi ürünlerin de güncelleme planlarında bulunduğunu ancak yakın tarihli bir lansman öngörülmediğini belirtti. Ayrıca şirketin önümüzdeki yılın başlarında giriş seviyesi iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air ve iPhone 17e modellerini tanıtmasının beklendiğini paylaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Apple’ın bu hafta M5 çipli 3 yeni ürün tanıtması bekleniyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: