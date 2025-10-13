Apple’ın bu hafta M5 çipli 3 yeni ürün tanıtması bekleniyor

iPad Pro
Yeni iPad Pro, Rusya’da paylaşılan iki kutu açılış videosuyla zaten erkenden ortaya çıkmıştı. Görüntüler, cihazın Apple’ın yeni nesil M5 çipiyle donatıldığını ve artık en az 12 GB RAM ile geleceğini doğruladı. Tasarımsal açından da cihazda kayda değer bir değişim yok.
Geekbench 6 test sonuçlarına göre M5 çip, 9 çekirdekli CPU (3 performans + 6 verimlilik çekirdeği) yapısına sahip olacak. Yeni çip, M4’e kıyasla yüzde 12 daha yüksek çoklu çekirdek performansı ve yüzde 36’ya varan GPU hız artışı sağlayacak.
Vision Pro
Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro da güncellenmeye hazırlanıyor. Yeni modelde de M5 çipin kullanılması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler önceki planlarda M4 çipin yer aldığını belirtiyor.
Bu yeniliklerin Apple tarafından “ikinci nesil” Vision Pro olarak mı adlandırılacağı henüz net değil. Son raporlar, Apple’ın tam anlamıyla yeni bir Vision Pro yerine “Vision Air” adıyla anılan daha hafif ve uygun fiyatlı modelin geliştirmesini durdurduğunu, odağını akıllı gözlük projesine kaydırdığını öne sürüyor.
14 inç MacBook Pro
Gurman’a göre M5 çipli 14 inç MacBook Pro da tanıtılacak bir diğer ürün olacak. Yeni MacBook Pro’da M5 dışında önemli bir tasarım ya da donanım değişikliği beklenmiyor. Daha büyük yeniliklerin M6 çip döneminde gelmesi öngörülüyor. Bu yenilikler arasında OLED ekran, dokunmatik destek, inceltilmiş kasa, hücresel bağlantı ve TSMC’nin 2 nm üretim teknolojisiyle üretilen M6 çipler yer alabilir.
Gurman, Apple TV, HomePod mini ve AirTag gibi ürünlerin de güncelleme planlarında bulunduğunu ancak yakın tarihli bir lansman öngörülmediğini belirtti. Ayrıca şirketin önümüzdeki yılın başlarında giriş seviyesi iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air ve iPhone 17e modellerini tanıtmasının beklendiğini paylaştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: