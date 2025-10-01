Tanıtımdan önce, M5 iPad Pro'nun kutu açma videosu yayınlandı

Tasarımda bir değişiklik yok
YouTuber Wylsacom, 256 GB’lık 13 inç M5 iPad Pro’yu inceleme fırsatı buldu. Kendisi daha önce de piyasaya çıkmadan 14 inç M4 MacBook Pro’nun kutu açılış ve test videosunu yayınlamıştı. Ne yazık ki, yeni iPad Pro’nun tasarımında gözle görülür bir değişiklik yok. Bu da cihazın sadece küçük bir yükseltme niteliğinde olduğunu ve Apple’ın bu yüzden lansmanı aceleye getirmediğini açıklıyor.
Benchmark sonuçlarına bakıldığında, M5 iPad Pro’nun M4 modeline kıyasla kayda değer bir performasn artışı sunduğu görülüyor. En büyük fark, Geekbench 6 Metal testinde ortaya çıkıyor. M5 iPad Pro, M4’e göre %30 yüksek skor elde ediyor. En düşük artış ise AnTuTu’da ölçülüyor.
İşte test sonuçları
-
Geekbench 6 Tek Çekirdek:
M5 iPad Pro: 4.133 puan
M4 iPad Pro: 3.748 puan
M5 %10,27 daha hızlı
-
Geekbench 6 Çok Çekirdek:
M5 iPad Pro: 15.437 puan
M4 iPad Pro: 13.324 puan
M5 %15,86 daha hızlı
-
Geekbench 6 Metal:
M5 iPad Pro: 74.568 puan
M4 iPad Pro: 55.702 puan
M5 %33,87 daha hızlı
-
AnTuTu:
M5 iPad Pro: 3.137.936 puan
M4 iPad Pro: 2.897.765 puan
M5 %8,29 daha hızlı
M5 iPad Pro'nun kutu açılış videosunun ortaya çıkması, Apple'ın önümüzdeki günlerde cihazı resmen duyurabileceğine işaret ediyor.
