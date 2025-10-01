Tanıtımdan önce, M5 iPad Pro'nun kutu açma videosu yayınlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın henüz piyasaya sürülmeyen 13 inçlik M5 iPad Pro'su, resmi basın bülteni yayınlanmadan önce bir YouTuber’ın eline geçti ve kutu açma videosu yayınlandı.

Tasarımda bir değişiklik yok

YouTuber Wylsacom, 256 GB’lık 13 inç M5 iPad Pro’yu inceleme fırsatı buldu. Kendisi daha önce de piyasaya çıkmadan 14 inç M4 MacBook Pro’nun kutu açılış ve test videosunu yayınlamıştı. Ne yazık ki, yeni iPad Pro’nun tasarımında gözle görülür bir değişiklik yok. Bu da cihazın sadece küçük bir yükseltme niteliğinde olduğunu ve Apple’ın bu yüzden lansmanı aceleye getirmediğini açıklıyor.

Benchmark sonuçlarına bakıldığında, M5 iPad Pro’nun M4 modeline kıyasla kayda değer bir performasn artışı sunduğu görülüyor. En büyük fark, Geekbench 6 Metal testinde ortaya çıkıyor. M5 iPad Pro, M4’e göre %30 yüksek skor elde ediyor. En düşük artış ise AnTuTu’da ölçülüyor.

İşte test sonuçları

Geekbench 6 Tek Çekirdek:

M5 iPad Pro: 4.133 puan

M4 iPad Pro: 3.748 puan

M5 %10,27 daha hızlı

Geekbench 6 Çok Çekirdek:

M5 iPad Pro: 15.437 puan

M4 iPad Pro: 13.324 puan

M5 %15,86 daha hızlı

Geekbench 6 Metal:

M5 iPad Pro: 74.568 puan

M4 iPad Pro: 55.702 puan

M5 %33,87 daha hızlı

AnTuTu:

M5 iPad Pro: 3.137.936 puan

M4 iPad Pro: 2.897.765 puan

M5 %8,29 daha hızlı

M5 iPad Pro’nun kutu açılış videosunun ortaya çıkması, Apple’ın önümüzdeki günlerde cihazı resmen duyurabileceğine işaret ediyor.

