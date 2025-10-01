Giriş
    Tanıtımdan önce, M5 iPad Pro'nun kutu açma videosu yayınlandı

    Apple’ın henüz tanıtılmayan 13 inçlik M5 iPad Pro'su, bir YouTuber’ın eline geçti ve kutu açma videosu yayınlandı. Benchmark testlerine de sokulan yeni iPad Pro nasıl skorlar elde etti?

    Tanıtımdan önce, M5 iPad Pro'nun kutu açma videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın henüz piyasaya sürülmeyen 13 inçlik M5 iPad Pro'su, resmi basın bülteni yayınlanmadan önce bir YouTuber’ın eline geçti ve kutu açma videosu yayınlandı.

    Tasarımda bir değişiklik yok

    YouTuber Wylsacom, 256 GB’lık 13 inç M5 iPad Pro’yu inceleme fırsatı buldu. Kendisi daha önce de piyasaya çıkmadan 14 inç M4 MacBook Pro’nun kutu açılış ve test videosunu yayınlamıştı. Ne yazık ki, yeni iPad Pro’nun tasarımında gözle görülür bir değişiklik yok. Bu da cihazın sadece küçük bir yükseltme niteliğinde olduğunu ve Apple’ın bu yüzden lansmanı aceleye getirmediğini açıklıyor.

    Benchmark sonuçlarına bakıldığında, M5 iPad Pro’nun M4 modeline kıyasla kayda değer bir performasn artışı sunduğu görülüyor. En büyük fark, Geekbench 6 Metal testinde ortaya çıkıyor. M5 iPad Pro, M4’e göre %30 yüksek skor elde ediyor. En düşük artış ise AnTuTu’da ölçülüyor.

    İşte test sonuçları

    • Geekbench 6 Tek Çekirdek:
      M5 iPad Pro: 4.133 puan
      M4 iPad Pro: 3.748 puan
      M5 %10,27 daha hızlı

    • Geekbench 6 Çok Çekirdek:
      M5 iPad Pro: 15.437 puan
      M4 iPad Pro: 13.324 puan
      M5 %15,86 daha hızlı

    • Geekbench 6 Metal:
      M5 iPad Pro: 74.568 puan
      M4 iPad Pro: 55.702 puan
      M5 %33,87 daha hızlı

    • AnTuTu:
      M5 iPad Pro: 3.137.936 puan
      M4 iPad Pro: 2.897.765 puan
      M5 %8,29 daha hızlı

    M5 iPad Pro’nun kutu açılış videosunun ortaya çıkması, Apple’ın önümüzdeki günlerde cihazı resmen duyurabileceğine işaret ediyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

